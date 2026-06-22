Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /রাজ্যে মোট কতজন পাবেন আয়ুষ্মান ভারত, প্রকল্পের আওতায় যারা পড়বেন না তাদের কী হবে, বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

রাজ্যে মোট কতজন পাবেন 'আয়ুষ্মান ভারত', প্রকল্পের আওতায় যারা পড়বেন না তাদের কী হবে, বড় ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 22, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:09 PM IST

Aayushmaan Bharat: অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সুন্দরবন, পুরুলিয়া ও দার্জিলিংয়ে তৈরি হবে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

 

আয়ুষ্মান ভারত1/6

আয়ুষ্মান ভারত

মানুষের নজর ছিল 'আয়ুষ্মান ভারত' নিয়ে। কারণ স্বাস্থ্যবিমা হিসেবে স্বাস্থ্যসাথীর পরিবর্তে চালু হচ্ছে কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত'। মানুষের নজর ছিল এনিয়ে কত টাকা বরাদ্দ করে  রাজ্য সরকার। পাশাপাশি কতজন পাবেন ওই সুবিধে।

মোট বরাদ্দ ৩১০০ কোটি2/6

মোট বরাদ্দ ৩১০০ কোটি

রাজ্য বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাসগুপ্ত বলেন, রাজ্য বাজেটে রাজ্য সরকার মোট ৩,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছে।

সত্তর বছরের বেশি বয়সী মানুষ পাবেন আয়ুষ্মান 3/6

সত্তর বছরের বেশি বয়সী মানুষ পাবেন আয়ুষ্মান

বিপুল ওই বরাদ্দ তো হল, কিন্তু কতজন পাবেন আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধে। অর্থমন্ত্রী বলেন, সত্তর বছরের বেশি বয়সের মানুষ-সহ রাজ্যের মোট ৭ কোটি মানুষ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধে পাবেন।

আয়ুষ্মান না পেলে?4/6

আয়ুষ্মান না পেলে?

এখানেই থেমে থাকেননি অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, যেসব গরিব মানুষজন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আসবেন না তাদের মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ড থেকে সাহায্য করা হবে।

উত্তরবঙ্গে এইমস-ক্যান্সার হাসপাতাল5/6

উত্তরবঙ্গে এইমস-ক্যান্সার হাসপাতাল

রাজ্য বাজেটে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ণে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন স্বপন দাসগুপ্ত। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, উত্তরবঙ্গে একটি এইমস ও একটি ক্যান্সার হাসপাতাল গড়বে সরকার।

রাজ্যে ৪ মেডিক্যাল কলেজ6/6

রাজ্যে ৪ মেডিক্যাল কলেজ

অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সুন্দরবন, পুরুলিয়া ও দার্জিলিংয়ে তৈরি হবে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নিত করা হবে। রাজ্যের ৪ জেলায় তৈরি হবে মেডিক্যাল কলেজ। পাশাপাশি এমবিবিএস-এ আসন বাড়বে ৬৫০টি।

TAGS:
West Bengal Budget 2026
Aayushmaan Bharat

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কবে? অম্বুবাচীর বিরল তাৎপর্য কী? কেন ধরিত্রী এসময়ে
Ambubachi 20261 hr ago
2
India-USA1 hr ago
3
West Bengal Budget 20261 hr ago
4
West Bengal Budget 20261 hr ago
5
Qatar Explosion2 hrs ago