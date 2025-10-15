English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home: জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন? অন্যথা হলেই কিন্তু আয়কর আপনার...

Cash and Gold at Home Rules: জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা আপনি রাখতে পারেন? এর অন্যথা হলেই কিন্তু আয়কর বাকিটা বুঝে নেবে। সামনেই বিয়ের ভরা মরসুম, তার আগেই জেনে ননি বিশদে...

| Oct 15, 2025, 03:49 PM IST
1/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

'ক্যাশ কামস হ্যান্ডি'! অনেকেই পরিবার, উৎসব, কেনাকাটা, দৈনন্দিন সঞ্চয় বা ছোট ব্যবসার কথা মাথায় রেখে নগদ টাকা হাতে রাখতে পছন্দ করেন।

2/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

যখনই আয়কর বিভাগের অভিযানের প্রসঙ্গ ওঠে, তখনই গুরুতর প্রশ্ন উঠে যায় যে, বাড়িতে কত টাকা রাখা যায়? পাশাপাশি কত সোনাই বা ঘরে স্থান পেতে পারে?

3/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

বাড়িতে মোট নগদ টাকা রাখার বিষয়ে আয়কর কোনও সীমা বেঁধে দেয়নি। বাড়িতে নগদ টাকা রাখা কিন্তু বেআইনি নয়। তবে নগদের বৈধ উৎস প্রমাণ করতে না পারলেই প্রশ্ন তুলবে আয়কর? এমনকী আইটি বাড়িতে এসে অভিযান চালাতে পারে?  

4/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

ধারা ৬৮: যদি উৎস স্থাপন না করে অ্যাকাউন্টে নগদ অর্থ জমা হয়, তাহলে তা অপ্রকাশিত আয় হিসেবেই গণ্য করা হবে।  

5/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

ধারা ৬৯: যদি কেউ নগদ অর্থ বা বিনিয়োগ বাড়িতে রাখেন এবং তার প্রকৃত উৎস প্রকাশ করতে না পারেন, তাহলে তা অপ্রকাশিত আয় হিসেবেই গণ্য হবে।  

6/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

ধারা ৬৯বি: যদি সম্পদ বা নগদ অর্থ ঘোষিত আয়ের চেয়ে বেশি হয় এবং অতিরিক্তের উৎস ন্যায্য প্রমাণিত না হয়, তাহলে কর এবং জরিমানা প্রযোজ্য হবে।

7/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

জরিমানা: নগদের উৎসের বৈধ ও আইনি কারণ না থাকলে, আয়কর বিভাগের তা অপ্রকাশিত আয় হিসেবেই শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে। এই ক্ষেত্রে, ভারতীয় আইনি কর ব্যবস্থায় এই পরিমাণের উপর ভারী কর এবং ৭৮ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে। 

8/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

জরিমানা: অপ্রকাশিত আয়ের উপর ৭৮ শতাংশ কর ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ১১৫ বিবিই ধারার অধীনে আসে। ৭৮ শতাংশ অঙ্কটি আসে ৬০ শতাংশ জরিমানা গণনা করার পরে, যার সঙ্গে ২৫ শতাংশ সারচার্জ যোগ করা হয় (এটি অপ্রকাশিত নগদ ঋণের ১৫ শতাংশ (৬০% এর ২৫%) এবং ৪ শতাংশ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস।  

9/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

আয়কর বিভাগ আপনার সোনা কেনার উপরও নজর রাখে? যদি আপনার কাছে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি সোনা থাকে এবং আপনি যদি তার বৈধতা প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে আপনাকে আয়কর বিভাগ নোটিস পাঠাতে পারে এমনকী অভিযানও চালাতে পারে। 

10/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

কতটা সোনা বৈধভাবে বাড়িতে রাখতে পারেন তা আপনার জানা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ভারতে সোনা ক্রয় এবং সংরক্ষণের বিষয়ে নিয়ম তৈরি করেছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেসে পরিষ্কার ভাবে সেই নিয়মের উল্লেখ রয়েছে।

11/11

জানেন বাড়িতে মোট কত টাকা এবং সোনা রাখতে পারেন?

How Much Cash And Gold Can Be Kept At home

বৈধ ভাবে ঘরে সোনা রাখার আইনি সীমা পুরুষদের জন্য ১০০ গ্রাম। অবিবাহিত মহিলাদের জন্য ২৫০ গ্রাম এবং বিবাহিত মহিলাদের জন্য ৫০০ গ্রাম। এর বেশি হলেই আইটি তা নিজেদের হেফাজতে নিতে পারে না। ঘরে রাখা সোনার উপর কোনও কর নেই। তবে বিক্রি করলে অবশ্যই কর দিতে হবে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Digha Incident: ব্যাগে থাকা নথিতে গাঢ় রহস্য! দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা... ঝাউবনে মিলল...

পরবর্তী অ্যালবাম

Digha Incident: ব্যাগে থাকা নথিতে গাঢ় রহস্য! দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা... ঝাউবনে মিলল...

Digha Incident: ব্যাগে থাকা নথিতে গাঢ় রহস্য! দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা... ঝাউবনে মিলল...

Digha Incident: ব্যাগে থাকা নথিতে গাঢ় রহস্য! দীঘায় ভয়ংকর ঘটনা... ঝাউবনে মিলল... 8
Horoscope Today: মানসম্মান নিয়ে টানাটানি মেষের, কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে সিংহর

Horoscope Today: মানসম্মান নিয়ে টানাটানি মেষের, কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে সিংহর

Horoscope Today: মানসম্মান নিয়ে টানাটানি মেষের, কোনও মহিলা ক্ষতি করে দিতে পারে সিংহর 12
Fire in a Pond: অবিশ্বাস্য! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে পুকুরে, আতঙ্কে কাঁপছে ভাতার...

Fire in a Pond: অবিশ্বাস্য! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে পুকুরে, আতঙ্কে কাঁপছে ভাতার...

Fire in a Pond: অবিশ্বাস্য! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে পুকুরে, আতঙ্কে কাঁপছে ভাতার... 7
Madhya Pradesh Cough Syrup Death: শিশুঘাতী সিরাপ! ভারতের ঘটনায় বিশ্ব জুড়ে তিন কাশির ওষুধ ব্যান করল WHO...

Madhya Pradesh Cough Syrup Death: শিশুঘাতী সিরাপ! ভারতের ঘটনায় বিশ্ব জুড়ে তিন কাশির ওষুধ ব্যান করল WHO...

Madhya Pradesh Cough Syrup Death: শিশুঘাতী সিরাপ! ভারতের ঘটনায় বিশ্ব জুড়ে তিন কাশির ওষুধ ব্যান করল WHO... 9