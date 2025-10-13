English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
How Much Is Lalu Yadav’s Net Worth: ১০০০ কোটিরও বেশি সম্পত্তির মালিক লালু প্রসাদ যাদব? রইল জমি-বাড়ি-গাড়ি ও ব্যাংক আমানতের হিসেব...

Lalu Yadav Net Worth: বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের মোট সম্পদের পরিমাণ নাকি ১০০০ কোটিরও বেশি। কারোর মতে আবার কয়েকশো কোটি টাকারও বেশি হতে পারে! রইল লালুর  জমি-বাড়ি-গাড়ি ও ব্যাংক আমানতের হিসেব...

| Oct 13, 2025, 08:06 PM IST
লালু প্রসাদ যাদব

Lalu Yadav Net Worth

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের (Bihar Election 2025) গোপালগঞ্জে, ১৯৪৮ সালের ১১ জুন জন্ম লালু প্রসাদ যাদবের (Lalu Prasad Yadav)। বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) প্রতিষ্ঠাতাকে সকলেই এক ডাকে চেনেন।   

দেশ জানে লালুর নাম

Lalu Yadav Net Worth

১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত টানা সাত বছর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত টানা কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বিহারের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাঁর নেতৃত্ব এবং স্বতন্ত্র শৈলীর জন্য পরিচিত।  

ঘোষিত সম্পদ

Lalu Yadav Net Worth

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য দাখিল করা হলফনামা অনুসারে, লালুর সম্পদের মোট পরিমাণ প্রায় ৩.২ কোটি টাকা। এর মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর উভয় ধরণের সম্পত্তিই রয়েছে। যেমন জমি-বাড়ি-গাড়ি এবং ব্যাংক আমানতের হিসেব।

আনুমানিক সম্পদ

Lalu Yadav Net Worth

বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন সূত্র এবং তদন্ত থেকে জানা গিয়েছে যে, লালু এবং তাঁর পরিবারের সম্মিলিত মোট সম্পদের পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকারও বেশি হতে পারে। তবে সঠিক পরিসংখ্যান এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ তাঁদের অনেক সম্পত্তিই আইনি বিরোধে জড়িত।

ধারনা বনাম বাস্তব

Lalu Yadav Net Worth

লালুর রাজনৈতিক প্রভাব এবং বিহারের রাজনীতিতে পরিবারের জড়িত থাকার জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। তাঁর ব্যক্তিগত ঘোষিত সম্পদ তুলনামূলক ভাবে কম। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়শই তাঁর সম্পদ সম্পর্কে বড় অঙ্কের দাবি করে বলা হয় যে, তিনি হাজার কোটি টাকার মালিক! কিন্তু এই ধরণের দাবির সমর্থনে কোনও যাচাইকৃত প্রমাণ নেই।

লালুর ঘোষিত মোট সম্পদ

Lalu Yadav Net Worth

সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী লালুর ঘোষিত মোট সম্পদ পরিমাণ প্রায় ৩.২ কোটি টাকা। যদিও বিতর্কিত সম্পদ-সহ তাঁর পরিবারের প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ আরও বেশি হতে পারে। তবে তাঁর সম্পদ চলমান আইনি মামলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যার ফলে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

