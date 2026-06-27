/২০ শতাংশ বেড়ে ৩৮% হচ্ছে ডিএ, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কাদের বেতন কত বাড়ছে? কারা হাতে কত টাকা বেশি পাবেন?

Salary hike of state government employees for DA hike: ডিএ বেড়ে ৩৮% হওয়ার ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের কাদের বেতন কত বৃদ্ধি পেতে পারে? চলুন জেনে নেওয়া যাক-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারে এসেই প্রথম বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ ২০% বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।
২০% ডিএ বৃদ্ধির ফলে রাজ্য কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা একলাফে ১৮% থেকে বেড়ে হবে ৩৮%।
চলুন জেনে নেওয়া যাক, ডিএ বেড়ে ৩৮% হওয়ার ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের কাদের বেতন কত বৃদ্ধি পেতে পারে? কারা হাতে অতিরিক্ত কত টাকা পাবেন?
একজন কর্মচারীর মূল বেতনের উপর ভিত্তি করে সাধারণত ডিএ গণনা করা হয়ে থাকে।
এর ফলে কর্মচারীর মূল বেতন যত বেশি হবে, তার ডিএ-র টাকা বৃদ্ধিও তত বেশি হবে।
হিসেব বলছে, যেসব রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মূল বেতন বর্তমানে ২০,০০০ টাকা, তাঁরা ১৮% হারে ৩,৬০০ টাকা ডিএ পান। এবার ৩৮% হারে তাদের ডিএ বেড়ে হবে ৭,৬০০ টাকা। ফলে অতিরিক্ত ৪,০০০ টাকা তাঁরা হাতে পাবেন।
আবার কোনও রাজ্য সরকারি কর্মীর যদি বেসিক পে হয় ৫০,০০০ টাকা, তবে ১৮% হারে তাঁদের ডিএ হয় ৯০০০ টাকা। সেই ডিএ এবার ৩৮% হারে একলাফে বেড়ে হবে ১৯০০০ টাকা। অর্থাৎ বেতন বাড়বে ১০০০০ টাকা।
আবার কারও মূল বেতন যদি ৩০,০০০ টাকা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি ১৮% হারে ডিএ পাচ্ছিলেন ৫৪০০ টাকা। এবার ৩৮% হারে ডিএ বাড়ায়, তিনি হাতে পাবেন ১১,৪০০ টাকা, দ্বিগুণেরও বেশি।
নতুন এই ডিএ হার কার্যকর হবে ১ অক্টোবর থেকে। অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীরাও পাবেন এই সুবিধা।
রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে ডিএ বৃদ্ধির দাবি করে আসছিল। অবশেষে তাদের সেই দাবিপূরণ হতে চলেছে।