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২০ শতাংশ বেড়ে ৩৮% হচ্ছে ডিএ, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কাদের বেতন কত বাড়ছে? কারা হাতে কত টাকা বেশি পাবেন?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 27, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:06 PM IST

Salary hike of state government employees for DA hike: ডিএ বেড়ে ৩৮% হওয়ার ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের কাদের বেতন কত বৃদ্ধি পেতে পারে? চলুন জেনে নেওয়া যাক-

 

২০% বাড়ছে ডিএ1/10

২০% বাড়ছে ডিএ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারে এসেই প্রথম বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ ২০% বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। 

৩৮% হচ্ছে ডিএ2/10

৩৮% হচ্ছে ডিএ

২০% ডিএ বৃদ্ধির ফলে রাজ্য কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা একলাফে ১৮% থেকে বেড়ে হবে ৩৮%।

কাদের বেতন কত বাড়ছে?3/10

কাদের বেতন কত বাড়ছে?

চলুন জেনে নেওয়া যাক, ডিএ বেড়ে ৩৮% হওয়ার ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীদের কাদের বেতন কত বৃদ্ধি পেতে পারে? কারা হাতে অতিরিক্ত কত টাকা পাবেন?

কীভাবে হয় ডিএ গণনা4/10

কীভাবে হয় ডিএ গণনা

একজন কর্মচারীর মূল বেতনের উপর ভিত্তি করে সাধারণত ডিএ গণনা করা হয়ে থাকে। 

ডিএ মূল বেতনের সমানুপাতিক5/10

ডিএ মূল বেতনের সমানুপাতিক

এর ফলে কর্মচারীর মূল বেতন যত বেশি হবে, তার ডিএ-র টাকা বৃদ্ধিও তত বেশি হবে। 

অতিরিক্ত ৪,০০০ টাকা6/10

অতিরিক্ত ৪,০০০ টাকা

হিসেব বলছে, যেসব রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মূল বেতন বর্তমানে ২০,০০০ টাকা, তাঁরা ১৮% হারে ৩,৬০০ টাকা ডিএ পান। এবার ৩৮% হারে তাদের ডিএ বেড়ে হবে ৭,৬০০ টাকা। ফলে অতিরিক্ত ৪,০০০ টাকা তাঁরা হাতে পাবেন।

বেতন বাড়বে ১০০০০ টাকা7/10

বেতন বাড়বে ১০০০০ টাকা

আবার কোনও রাজ্য সরকারি কর্মীর যদি বেসিক পে হয় ৫০,০০০ টাকা, তবে ১৮% হারে তাঁদের ডিএ হয় ৯০০০ টাকা। সেই ডিএ এবার ৩৮% হারে একলাফে বেড়ে হবে ১৯০০০ টাকা। অর্থাৎ বেতন বাড়বে ১০০০০ টাকা।

হাতে পাবেন দ্বিগুণেরও বেশি8/10

হাতে পাবেন দ্বিগুণেরও বেশি

আবার কারও মূল বেতন যদি ৩০,০০০ টাকা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি ১৮% হারে ডিএ পাচ্ছিলেন ৫৪০০ টাকা। এবার ৩৮% হারে ডিএ বাড়ায়, তিনি হাতে পাবেন ১১,৪০০ টাকা, দ্বিগুণেরও বেশি।

নতুন ডিএ ১ অক্টোবর থেকে9/10

নতুন ডিএ ১ অক্টোবর থেকে

নতুন এই ডিএ হার কার্যকর হবে ১ অক্টোবর থেকে। অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীরাও পাবেন এই সুবিধা।

দীর্ঘদিনের দাবিপূরণ10/10

দীর্ঘদিনের দাবিপূরণ

রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে ডিএ বৃদ্ধির দাবি করে আসছিল। অবশেষে তাদের সেই দাবিপূরণ হতে চলেছে। 

TAGS:
DA hike
salary hike for state government employees

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