Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...

Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...
Ayatollah Ali Khamenei: খামেইনির মৃত্যুর পর তোলপাড় ইরান। দীর্ঘ ৩৭ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন বিপুল সম্পদের অধিকারী ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ জীবনযাপন করতেন, তবে তাঁর দপ্তরের অধীনে তেল, ব্যাংক ও আবাসন খাতের বিশাল বিনিয়োগ ছিল।
নিহত খামেইনি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা-ইসরায়েল বনাম ইরানের যুদ্ধে ভয়ংকর পরিস্থিতি। দুই দেশের হামলায়ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনিকে খুন করা হয়। খামেইনির মৃত্যুর দাবি ঘিরে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই পুনরায় আলোচনায় উঠে এসেছে খামেইনির বিশাল অর্থনৈতিক প্রভাব এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বিপুল সম্পদ।
খামেইনির শাসনকাল
খামেইনির সম্পদের পরিমাণ কত?
আয়ের উৎস ও 'সেতাদ' (Setad)
সাম্প্রতিক ধারণা ও বিতর্ক
২০২৫-২৬ সালের কিছু সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, খামেইনিয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদের মূল্য বর্তমানে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও এই তথ্যের কোনও নিরপেক্ষ সত্যতা পাওয়া যায়নি। বিশ্লেষকদের মতে, এই সম্পদের বেশিরভাগই জমি, শেয়ার এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসেবে রয়েছে, যা সরাসরি নগদ অর্থ নয়।
ব্যক্তিগত জীবন বনাম প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ
