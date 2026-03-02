Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ayatollah Khomeini net worth: ৩৭ বছরের শাসনে অঢেল সম্পদ, লক্ষ কোটির সম্পত্তি নিয়ে গড়া খামেইনির রহস্য সাম্রাজ্য...

Ayatollah Ali Khamenei: খামেইনির মৃত্যুর পর তোলপাড় ইরান। দীর্ঘ ৩৭ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন বিপুল সম্পদের অধিকারী ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ জীবনযাপন করতেন, তবে তাঁর দপ্তরের অধীনে তেল, ব্যাংক ও আবাসন খাতের বিশাল বিনিয়োগ ছিল।  

| Mar 02, 2026, 03:36 PM IST
1/9

নিহত খামেইনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা-ইসরায়েল বনাম ইরানের যুদ্ধে ভয়ংকর পরিস্থিতি। দুই দেশের হামলায়ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনিকে খুন করা হয়। খামেইনির মৃত্যুর দাবি ঘিরে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই পুনরায় আলোচনায় উঠে এসেছে খামেইনির বিশাল অর্থনৈতিক প্রভাব এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বিপুল সম্পদ।  

2/9

খামেইনির শাসনকাল

১৯৮৯ সাল থেকে প্রায় ৩৬-৩৭ বছর ধরে ইরানের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর পদে আসীন ছিলেন খামেইনি। জনসমক্ষে তিনি সবসময় সাধারণ ও ধার্মিক জীবনযাপন করতেন। তবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন তদন্তে বারবার তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন নেটওয়ার্কের বিপুল সম্পত্তির হিসাব সামনে এসেছে।

3/9

খামেইনির সম্পদের পরিমাণ কত?

২০১৩ সালে রয়টার্সের খবর অনুযায়ী দাবি করা হয়েছিল যে, খামেইনি প্রায় ৯৫ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৯,৫০০ কোটি ডলার) মূল্যের সম্পদ তদারকি করেন। ভারতীয় মুদ্রায় যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮.৫ লাখ কোটি টাকা।

4/9

খামেইনির সম্পদের পরিমাণ কত?

তবে প্রতিবেদনে এটিও স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, এই অর্থ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নেই। বরং একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে এই বিশাল সম্পত্তি পরিচালিত হয়।

5/9

আয়ের উৎস ও 'সেতাদ' (Setad)

এই বিপুল সম্পদের মূল ভিত্তি হল ‘সেতাদ’ (Setad) বা 'সেতাদ এজরাইয়ে ইমাম' নামক একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য এটি গঠন করা হয়েছিল। 

6/9

আয়ের উৎস ও 'সেতাদ' (Setad)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আবাসন, তেল ও জ্বালানি, ব্যাংকিং, কৃষি এবং টেলিকমিউনিকেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে এই প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। জানা গিয়েছে, এই সংস্থাটি সরাসরি সর্বোচ্চ নেতার দফতরের অধীনে কাজ করে এবং ইরানের পার্লামেন্টের কাছে কোনও জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

7/9

সাম্প্রতিক ধারণা ও বিতর্ক

২০২৫-২৬ সালের কিছু সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, খামেইনিয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদের মূল্য বর্তমানে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও এই তথ্যের কোনও নিরপেক্ষ সত্যতা পাওয়া যায়নি। বিশ্লেষকদের মতে, এই সম্পদের বেশিরভাগই জমি, শেয়ার এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসেবে রয়েছে, যা সরাসরি নগদ অর্থ নয়।

8/9

ব্যক্তিগত জীবন বনাম প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ

খামেইনির সমর্থকরা সবসময় দাবি করে এসেছেন যে, তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন এবং তার কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। 

9/9

ব্যক্তিগত জীবন বনাম প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ

অন্যদিকে, সমালোচকদের মতে, সম্পত্তি নিজের নামে না থাকলেও সেই সম্পদের ওপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব খামেইনির দফতরের হাতেই ছিল। এই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যকার পার্থক্যটিই তাঁর সম্পদ নিয়ে বিতর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

