Premananda Maharaj's wealth and property: জমি-বাড়ি কিছু নেই, নেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও! প্রেমানন্দজি মহারাজের এত দামি দামি গাড়ি আসে কোত্থেকে? কত টাকা ওঁর?
Premananda Maharaj: প্রেমানন্দ মহারাজ কী ভাবে সম্পত্তি বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছাড়াই প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করেন- এই নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃন্দাবনের (Brindavan) রাধা কেলিকুঞ্জের (Radha Kelikunj) পরিচালক প্রেমানন্দ মহারাজ (Premananda Maharaj) অনন্য খ্যাতির অধিকারী হয়ে উঠেছেন—শুধু তাঁর আধ্যাত্মিক (Spirituality) শিক্ষার জন্যই নয়, বরং তাঁর দৈনন্দিন ভ্রমণের জন্যও। যদিও তাঁর কোনও সম্পত্তি নেই, কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই এবং কারও কাছ থেকে টাকা গ্রহণ না করার দাবি করেছেন, তবুও এই সাধককে নিয়মিত কোটি কোটি টাকার বিলাসবহুল গাড়িতে ভ্রমণ করতে দেখা যায়।
গাড়িগুলি আসলে কার?
বেশিরভাগ ভক্ত নিজেরাই তাঁকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে চান কারণ তারা এটাকে বাবার সেবা ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ মনে করেন। তাঁদের কাছে, তাঁদের মূল্যবান গাড়িগুলি বাবার কাজে উত্সর্গ করা বিলাসিতা নয়, এটি উপাসনা। তাঁর বাসস্থান থেকে বরাহ ঘাটের শ্রী হিট রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রম পর্যন্ত প্রত্যেকদিনের যাত্রা যেন শোভাযাত্রায় পরিণত হয়।
