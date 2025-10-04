English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Premananda Maharaj's wealth and property: জমি-বাড়ি কিছু নেই, নেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও! প্রেমানন্দজি মহারাজের এত দামি দামি গাড়ি আসে কোত্থেকে? কত টাকা ওঁর?

Premananda Maharaj: প্রেমানন্দ মহারাজ কী ভাবে সম্পত্তি বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছাড়াই প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করেন- এই নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। 

| Oct 04, 2025, 09:11 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃন্দাবনের (Brindavan) রাধা কেলিকুঞ্জের (Radha Kelikunj) পরিচালক প্রেমানন্দ মহারাজ (Premananda Maharaj) অনন্য খ্যাতির অধিকারী হয়ে উঠেছেন—শুধু তাঁর আধ্যাত্মিক (Spirituality) শিক্ষার জন্যই নয়, বরং তাঁর দৈনন্দিন ভ্রমণের জন্যও। যদিও তাঁর কোনও সম্পত্তি নেই, কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই এবং কারও কাছ থেকে টাকা গ্রহণ না করার দাবি করেছেন, তবুও এই সাধককে নিয়মিত কোটি কোটি টাকার বিলাসবহুল গাড়িতে ভ্রমণ করতে দেখা যায়।

শক্তিশালী ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার থেকে শুরু করে মসৃণ পোরশে কায়েন (Porsche Cayenne) পর্যন্ত, প্রিমিয়াম অডি কিউ৩ (Audi Q3) এবং স্কোডা কোডিয়াক (Skoda Kodiaq) থেকে সুউচ্চ টয়োটা ফরচুনার লেজেন্ডার (Toyota Fortuner Legender) পর্যন্ত। এই দৃশ্য গাড়িপ্রেমীদের ছবি তোলার জন্য তখন আদর্শ হয়ে ওঠে। 

এইখানে প্রেমানন্দ মহারাজের জীবলের বড় বৈপরীত্যটি দেখা যায়। একজন সাধু যিনি জাগতিক মোহমুক্তির কথা বলেন, প্রচার করেন, যিনি জীবজগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্কে জড়াতে চান না, অথচ আসা যাওয়া করেন কোটি টাকার গাড়িতে চড়ে।

গাড়িগুলি আসলে কার?

এর উত্তর মহারাজের কাছে নেই—কারণ তাঁর কোনও গ্যারেজ নেই। বরং তাঁর ভক্তদের ভক্তির মধ্যে রয়েছে। তিনি যে সমস্ত গাড়িতে যাতায়াত করেন, প্রতিটিই তাঁর কোনও না কোনও শিষ্যের। 

বেশিরভাগ ভক্ত নিজেরাই তাঁকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে চান কারণ তারা এটাকে বাবার সেবা ও  তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ মনে করেন। তাঁদের কাছে, তাঁদের মূল্যবান গাড়িগুলি বাবার কাজে উত্‍সর্গ করা বিলাসিতা নয়, এটি উপাসনা। তাঁর বাসস্থান থেকে বরাহ ঘাটের শ্রী হিট রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রম পর্যন্ত প্রত্যেকদিনের যাত্রা যেন শোভাযাত্রায় পরিণত হয়। 

যে বিলাসবহুল SUV সাধারণত এক্সপ্রেসওয়েতে যাওয়ার কথা, সেগুলি বৃন্দাবনের জনাকীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়ে একজন সাধুকে নিয়ে যায়।  এটি প্রায়শই ট্র্যাফিক থামিয়ে দেওয়ার মতো এক দর্শনীয় ঘটনা হয়ে ওঠে।

গাড়িগুলিকে সরিয়ে রাখলে, মহারাজ জির দৈনন্দিন জীবন আশ্চর্যজনকভাবে কঠোর। তাঁর সকাল শুরু হয় রাধার নাম জপ করে, তারপর সামান্য প্রাতরাশ—আধখানা রুটি এবং সবজি। 

ভঙ্গুর স্বাস্থ্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি সত্ত্বেও, তিনি একটি কঠোর রুটিন বজায় রাখেন, যার মধ্যে রাতে পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রা অন্তর্ভুক্ত। রাত ২টোর আগেই ভক্তরা রাস্তায় ভিড় করে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। বৃন্দাবন তখন পদধ্বনি এবং  প্রার্থনার সমুদ্রে পরিণত হয়।

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকেও সেখানে দেখা গেছে, যা তুলে ধরে তাঁর প্রভাব আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে কার্যকর।

শিল্পা শেঠি ও রাজ কুন্দ্রা তাঁর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে দেখা গেছে, যেখানে তিনি ভক্তি, প্রেম এবং বিনয় সম্পর্কে কথা বলছিলেন। 

তাঁর শিক্ষার চুম্বকীয় আকর্ষণ ধনী এবং বিখ্যাতদের নজর এড়ায়নি। বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মাকে তাঁদের সন্তানদের (ভামিকা এবং অকায়) সঙ্গে তাঁর আশ্রমে দেখা গেছে, যেখানে তিনি ভক্তি, প্রেম এবং বিনয় সম্পর্কে কথা বলছিলেন। 

প্রেমানন্দ মহারাজকে যা এত আকর্ষণীয় করে তোলে তা আধ্যাত্মিকতা।

মালিকানা এবং বৈষয়িক প্রদর্শনীর প্রতি আচ্ছন্ন একটি সমাজে, তিনি এই ধারণাটিকে উল্টে দেন—সম্পদ ছাড়াই জীবনযাপন করেও তিনি বিশাল মূল্যের নৈবেদ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত।

তাঁর দৈনন্দিন চলাচলের প্রতিটি অডি, ল্যান্ড রোভার বা পোরশে অশ্বশক্তির চেয়ে হৃদয়শক্তির কথাই বেশি বলে। 

এটি তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদের আস্থা এবং শ্রদ্ধাকে প্রতিফলিত করে। ঝকঝকে গাড়িগুলি তাঁর অনাসক্তির বার্তাকে বিন্দুমাত্র ছোট করে না; বরং সেটিকে আরও মহৎ করে তোলে।

বৃন্দাবনে, আধ্যাত্মিকতার সময় তিনি কেবল মন্দিরের পথে খালি পায়ে হাঁটে না। কখনও কখনও, বিলাসবহুল গাড়িতেও ভ্রমণ করেন।প্রত্যেক ভক্তকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিশ্বাস কেবল পর্বত নয়, যন্ত্রকেও নাড়াতে পারে।

