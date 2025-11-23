New Labour law for women rights: অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ টাকা, দিতে হবে প্রমোশনও... মেয়েদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের! মানতে বাধ্য...

New Labour law for women rights: অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ টাকা, দিতে হবে প্রমোশনও... মেয়েদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের! মানতে বাধ্য...
New Labour Code 2025: ১৯৩০–৫০ দশকের পুরনো আইনগুলির জায়গায় আনা এই নতুন ব্যবস্থা কাজের প্রকৃতি, প্রযুক্তি এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকার পরিবর্তনকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, নতুন শ্রমবিধি 'প্রত্যেক শ্রমিকের মর্যাদা' নিশ্চিত করবে এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য আরও বেশি সুযোগ ও সুরক্ষা তৈরি করবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত সরকার নতুন শ্রম আইনে ঘোষণা করেছে যে, আগামী ২১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে দেশে ৪টি নতুন লেবার কোড বা শ্রম বিধি কার্যকর হতে চলেছে। এই চারটি কোড হল— বেতন বিধি ২০১৯ (Code on Wages, 2019), শিল্প সম্পর্ক বিধি ২০২০ (Industrial Relations Code, 2020), সামাজিক সুরক্ষা বিধি ২০২০ (Code on Social Security, 2020) এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের শর্তাবলী বিধি ২০২০ (OSHWC Code, 2020)। এই নতুন নিয়মগুলি চালু হওয়ার ফলে ২৯টি পুরনো শ্রম আইন বাতিল হয়ে যাবে এবং ভারতের শ্রম ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন আসবে। মোদি সরকারের মতে, এই সংস্কার ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে কর্মীদের সুরক্ষা এবং শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।