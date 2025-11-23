English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Labour law for women rights: অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ টাকা, দিতে হবে প্রমোশনও... মেয়েদের জন্য বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের! মানতে বাধ্য...

New Labour Code 2025: ১৯৩০–৫০ দশকের পুরনো আইনগুলির জায়গায় আনা এই নতুন ব্যবস্থা কাজের প্রকৃতি, প্রযুক্তি এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকার পরিবর্তনকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, নতুন শ্রমবিধি 'প্রত্যেক শ্রমিকের মর্যাদা' নিশ্চিত করবে এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য আরও বেশি সুযোগ ও সুরক্ষা তৈরি করবে।

| Nov 23, 2025, 03:25 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  ভারত সরকার নতুন শ্রম আইনে ঘোষণা করেছে যে, আগামী ২১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে দেশে ৪টি নতুন লেবার কোড বা শ্রম বিধি কার্যকর হতে চলেছে। এই চারটি কোড হল— বেতন বিধি ২০১৯ (Code on Wages, 2019), শিল্প সম্পর্ক বিধি ২০২০ (Industrial Relations Code, 2020), সামাজিক সুরক্ষা বিধি ২০২০ (Code on Social Security, 2020) এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের শর্তাবলী বিধি ২০২০ (OSHWC Code, 2020)। এই নতুন নিয়মগুলি চালু হওয়ার ফলে ২৯টি পুরনো শ্রম আইন বাতিল হয়ে যাবে এবং ভারতের শ্রম ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন আসবে। মোদি সরকারের মতে, এই সংস্কার ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে কর্মীদের সুরক্ষা এবং শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নতুন শ্রম আইন

নতুন বিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল— সব ক্ষেত্রে নারীদের নাইট শিফটে কাজ করার অনুমতি। আগে ভারী যন্ত্রপাতির কাজ বা ভূগর্ভস্থ খনির মতো ক্ষেত্রে নারীদের রাতের শিফটে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এখন সেই সীমাবদ্ধতা উঠে যাচ্ছে।

তবে শর্ত হিসাবে রাখা হয়েছে—

১. নারীর লিখিত সম্মতি, ২. নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ৩. নিরাপদ যাতায়াত, ৪. সিসিটিভি নজরদারি ও নিরাপত্তাকর্মী। ৫. রপ্তানি–ভিত্তিক শিল্পে রাতের শিফটে কাজের সুযোগ নারীদের আয় বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ৬. সমান মজুরি, বৈষম্যবিরোধী নিয়ম ও প্রতিনিধিত্ব ৭. নতুন বিধিতে সমান কাজে সমান মজুরি আইনি বাধ্যবাধকতা। পূর্বের অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেল।

নতুন শ্রম আইনে কী কী নিষিদ্ধ?

এখন থেকে কোনও প্রতিষ্ঠান ইচ্ছেমতো নারীদের কম মজুরি দিতে পারবে না। আইনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে— ১. নিয়োগে বৈষম্য, ২. মজুরি–বৈষম্য, ৩. কাজের দায়িত্ব বণ্টনে বৈষম্য, ৪. পদোন্নতিতে বৈষম্য।

সামাজিক সুরক্ষা বিধিতে নারীদের জন্য বড় পরিবর্তন হল—

১. 'পরিবারেরট আওতায় শ্বশুর–শাশুড়িকেও অন্তর্ভুক্ত করা। ২. অনেক নারীর ওপর থাকা পরিচর্যার দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেয় এই সংযোজন।

নতুন বিধিতে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এসেছে—

গিগ কর্মী, প্ল্যাটফর্ম কর্মী, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী। এই শ্রেণিগুলিতে নারীর অনুপাত বেশি হওয়ায় নতুন বিধি তাদের আর্থিক নিরাপত্তা বাড়াবে।  

নতুন শ্রম আইন

প্রত্যেক কর্মীকে নিয়োগপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক— যা চাকরির শর্ত পরিষ্কারভাবে জানাবে এবং চাকরির প্রমাণ হিসেবে সুরক্ষা দেবে।

নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ–সংক্রান্ত নিয়ম

ওএসএইচডব্লিউসি (OSHWC) কোডে যে সুরক্ষা–ব্যবস্থা আনা হয়েছে, তা নারীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ— ১. ৪০ বছরের ওপর কর্মীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ২. নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ৩. অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ মজুরি

কী কী সুবিধা?

১. বেতন–সহ ছুটি ২. ৫০০–র বেশি কর্মী থাকলে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা কমিটি ৩. বিপজ্জনক শিল্পক্ষেত্রে নিরাপত্তা মান নির্ধারণের জন্য জাতীয় ওএসএইচ বোর্ড

কেন আনা হল নতুন শ্রমবিধি?

শ্রম মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, পুরনো আইনগুলি ছিল অতীতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে। নতুন বিধিতে— ১. শ্রমিকদের সুরক্ষা বাড়ানো ২. সামাজিক সুরক্ষায় সহজ প্রবেশ ৩. গিগ, প্ল্যাটফর্ম ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোটি শ্রমিককে আইনি সুরক্ষায় আনা ৪. কর্মসংস্থানকে বেশি সংগঠিত ও স্বচ্ছ করা— এই লক্ষ্যেই তৈরি।

নতুন শ্রমবিধিতে প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলো কী কী?

১. সব শ্রমিকের জন্য সময়মতো ন্যূনতম মজুর ২. প্রত্যেক কর্মীকে বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র ৩. নারীদের সমান মজুরি ও নিরাপদ নাইট–শিফট ৪. প্রায় ৪০ কোটি শ্রমিককে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা ৫. গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের পিএফ, ইএসআইসি, বিমা ৬. স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে এক বছরের পর থেকেই গ্র্যাচুইটির সুযোগ ৭. ৪০ বছরের ওপর কর্মীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ৮. অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ মজুরি ৯. বিপজ্জনক ক্ষেত্রে ১০০% স্বাস্থ্যসুরক্ষা

