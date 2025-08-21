English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

E-Passport Explained: বিরাট ডিজিটাল বিপ্লব! এবারে ঘরে বসেই কয়েক ক্লিকেই হাতে পাবেন পাসপোর্ট, কীভাবে?

How to apply for an e-passport: ডিজিটাল দুনিয়ায় ই-পাসপোর্টের গুরুত্ব অনেক। তাই এর আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। কী কী বিষয় নজরে রাখতে হবে? এক নজরে দেখে নিন সেই তালিকা। 

Aug 21, 2025, 06:07 PM IST
1/6

ই-পাসপোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি কি একটি ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে চান? তাহলে আপনার জন্য রইল কিছু জরুরি তথ্য। ডিজিটাল দুনিয়ায় ই-পাসপোর্টের গুরুত্ব অনেক। তাই এর আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। তবে চিন্তার কিছু নেই, কারণ এই প্রতিবেদনে দেওয়া কিছু টিপস আপনার ই-পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থেকে শুরু করে ফী জমা দেওয়া পর্যন্ত, সবকিছু সহজে সম্পন্ন করার জন্য এই পরামর্শগুলি আপনার কাজে আসবে।

2/6

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নিন

ই-পাসপোর্টের আবেদন শুরু করার আগে, সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা জরুরি। এর মধ্যে সাধারণত পরিচয়পত্র (যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স বা আধার কার্ড), ঠিকানার প্রমাণপত্র (যেমন বিদ্যুৎ বা জলের বিল অথবা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট), এবং পুরোনো কোনো পাসপোর্টের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। সবকিছু আগে থেকে গুছিয়ে রাখলে পুরো প্রক্রিয়াটি সহজ হবে এবং আপনার সময়ও বাঁচবে।  

3/6

আবেদন ফি সম্পর্কে জানুন

আবেদনের জন্য কত টাকা ফি লাগবে, তা আগে থেকেই জেনে নিন। বয়স বা আপনি কত দ্রুত পাসপোর্ট পেতে চান তার ওপর নির্ভর করে ফির পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। আগে থেকে সঠিক পরিমাণ জানা থাকলে শেষ মুহূর্তে কোনো সমস্যা হবে না এবং আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও মসৃণ হবে।

4/6

সঠিক আবেদনের ধরন বেছে নিন

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ই-পাসপোর্টের ধরনও ভিন্ন হতে পারে। তাই আবেদনের সময় আপনার ভ্রমণের প্রয়োজন বা পাসপোর্টের মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে সঠিক ধরনটি বেছে নিন। এটি একটি সাধারণ পাসপোর্ট হোক বা যারা ঘন ঘন ভ্রমণ করেন তাদের জন্য, সঠিক বিকল্পটি বেছে নিলে ভবিষ্যতে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়ানো যাবে।

5/6

অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় বুদ্ধি করে ঠিক করুন

পাসপোর্ট অফিসে যাওয়ার জন্য এমন একটি সময় বেছে নিন, যা আপনার জন্য সুবিধাজনক। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় বেছে নেওয়ার সময় আপনার ব্যক্তিগত সূচি এবং অফিসের দূরত্ব মাথায় রাখুন। আগে থেকে বুক করলে আপনি আপনার পছন্দের তারিখ এবং সময় পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এতে অন্যান্য কাজ সামলানো সহজ হয়।  

6/6

অনলাইনে আবেদনের স্থিতি যাচাই করুন

আবেদন জমা দেওয়ার পর, অনলাইনে ট্র্যাকিং টুল বা পোর্টালের মাধ্যমে আপনার আবেদনের অবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করুন। আপনার আবেদনের অগ্রগতির ওপর নজর রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে যদি কোনো অতিরিক্ত কাগজপত্র বা পদক্ষেপের প্রয়োজন হয়, তা আপনি দ্রুত জানতে পারবেন। এতে আপনার নতুন ই-পাসপোর্ট পেতে কোনো বিলম্ব হবে না এবং পুরো প্রক্রিয়াটি আরও মসৃণ হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bula Choudhury: পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে চোখে জল বুলা চৌধুরীর! 'পুলিসকে পদক দেওয়া উচিত', দাবি বিশ্বজয়ী সাঁতারুর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bula Choudhury: পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে চোখে জল বুলা চৌধুরীর! &#039;পুলিসকে পদক দেওয়া উচিত&#039;, দাবি বিশ্বজয়ী সাঁতারুর...

Bula Choudhury: পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে চোখে জল বুলা চৌধুরীর! 'পুলিসকে পদক দেওয়া উচিত', দাবি বিশ্বজয়ী সাঁতারুর...

Bula Choudhury: পদ্মশ্রী ফিরে পেয়ে চোখে জল বুলা চৌধুরীর! 'পুলিসকে পদক দেওয়া উচিত', দাবি বিশ্বজয়ী সাঁতারুর... 8
Lottery Winner: ধারে কাটা লটারির টিকিটেই কোটিপতি! কলমিস্ত্রি জানালেন, সব টাকা দিয়ে স্ত্রীর...

Lottery Winner: ধারে কাটা লটারির টিকিটেই কোটিপতি! কলমিস্ত্রি জানালেন, সব টাকা দিয়ে স্ত্রীর...

Lottery Winner: ধারে কাটা লটারির টিকিটেই কোটিপতি! কলমিস্ত্রি জানালেন, সব টাকা দিয়ে স্ত্রীর... 7
Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই &#039;অগ্নি-৫&#039;-এর আগুনে আস্ফালন...

Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই 'অগ্নি-৫'-এর আগুনে আস্ফালন...

Agni-5 Ballistic Missile: চিন-ইউরোপ-সহ কাঁপাবে এশিয়াও! শহর থেকে ২৫০ কিমি দূরেই 'অগ্নি-৫'-এর আগুনে আস্ফালন... 8
Reliance Jio&#039;s cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা...

Reliance Jio's cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা...

Reliance Jio's cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা... 10