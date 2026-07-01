/অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাননি এখনও? এখনই এই হেল্পলাইনে ফোন করুন, লিখে নিন নম্বরটি

Annapurna Yojana Helpline: এখন যদি আপনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে থাকেন, তবে হেল্পলাইনে ফোন করতে পারেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড আপডেট। বুধবারই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে যাচাইয়ের পর প্রাথমিকভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রায় ১কোটি ৩০ লক্ষ উপভোক্তাকে।
এই ১ কোটি ৩০ লক্ষের মধ্যে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৮ জনের আধার লিংক থাকায় তাঁদের অ্যাকাউন্টে আজ বুধবারের অনুষ্ঠান থেকেই সরাসরি টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে, ভুয়ো ও অভারতীয় আবেদনকারীদের নাম অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তা তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, "আমরা একজনও যোগ্য উপভোক্তাকে বাদ দেব না।" তিনি এও জানান যে, যাদের অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা পৌঁছয়নি, তাঁদেরও বিকেলের মধ্যেই টাকা ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এখন আপনি যদি এখনও টাকা না পেয়ে থাকেন, তবে হেল্পলাইনে ফোন করতে পারেন।
সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকরা যাতে সমস্যায় না পড়েন, সেই কারণে হেল্পলাইন চালু করেছে নবান্ন। রাজ্য সরকারের হেল্পলাইনের নম্বর হল-8282082820।
তাই আপনি যদি আবেদন করেও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে থাকেন, তবে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন। সোম থেকে শনি, সকাল ৯টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ফোন করতে পারবেন।
এছাডা়ও ই-মেল করে অভিযোগ জানাতে পারেন। মেইল করতে হবে-asap@wb.gov.in-এ। অভিযোগ জানানো যাবে। সরকারের তরফে অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত আলাদা একটি সাইট তৈরি করা হচ্ছে। যাতে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক ভিত্তিক সব উপভোক্তাদের নাম দেখা যাবে।