Zee News Bengali
  • Final Voter List How To Check Your Name Online Step-by-Step Guide: অনলাইনে কীভাবে ফাইনাল ভোটার লিস্টে নিজের নাম আছে কিনা দেখবেন? রইল স্টেপ-বাই-স্টেপ গাইড...

SIR in Bengal Final Voter List How To Check Your Name Online: এসডিও- বিডিও অফিস বা BLO-র কাছে ছুটে না গিয়ে ঘরে বসে নিজেই লিস্টে চেক করুন নিজের নাম আছে কিনা। অনলাইনে কীভাবে ফাইনাল ভোটার লিস্ট দেখবেন ও নিজের নাম পরীক্ষা করবেন? রইল স্টেপ-বাই-স্টেপ গাইড...  

| Feb 28, 2026, 01:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্য ওয়েট ইজ ওভার। অপেক্ষার অবসান। সুপ্রিম নির্দেশে শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। 

অনলাইন ও অফলাইন, দুভাবেই দেখা যাবে ফাইনাল ভোটার লিস্ট। অনলাইনে কীভাবে দেখবেন লিস্ট? রইল স্টেপ-বাই-স্টেপ গাইড। 

অনলাইনে আপনি নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ওয়েবসাইট ও অ্যাপ- যে কোনও একটিতে নিজের নাম যাচাই করে দেখে নিতে পারেন।

www.voters.eci.gov.in, www.ceowestbengal.wb.gov.in ও ECINET মোবাইল অ্যাপ- এর যে কোনও একটিতে অনলাইনে লিস্ট দেখুন।

ECI-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.voters.eci.gov.in-এ আপনার নাম কীভাবে খুঁজে পাবেন?

ECI-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.voters.eci.gov.in-এ গিয়ে 'পরিষেবা' (Service) বিভাগের অধীনে 'ভোটার তালিকা ডাউনলোড করুন'-এ ক্লিক করুন।

এরপর স্ক্রিনে একটি নতুন পেজ আসবে। সেই পেজে নির্দিষ্ট বিবরণগুলি বিকল্প থেকে নির্বাচন করতে হবে।

রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, সংশোধনের বছর - ২০২৬, রোলের ধরণ - SIR চূড়ান্ত রোল ২০২৬ এবং জেলা, বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্র ও ভাষা নির্বাচন করুন।

এরপর ক্যাপচা কোডটি প্রবেশ করান। তারপর তালিকা থেকে আপনার বুথের নাম সিলেক্ট করুন। 

এরপর ভোটার তালিকার জন্য "নির্বাচিত PDF ডাউনলোড করুন"-এ ক্লিক করুন। এবার সেই ভোটার তালিকায় আপনার নিজের নাম পরীক্ষা করুন।

আর ECINET মোবাইল অ্যাপ- এর নিজের নাম বা এপিক নম্বর দিলেই জানা যাবে, ভোটার তালিকায় তার নাম রয়েছে কি না।

