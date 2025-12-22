English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

How to check your PF passbook: অ্যাকাউন্টে টাকা জমা কি ঠিকঠাক পড়ছে? কীভাবে সহজেই চেক করবেন PF ​​পাসবুক ব্যালেন্স? জানুন...

EPFO Passbook Update: EPFO অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য সুখবর। অনেকেই বলছিলেন, তাদের PF পাসবুকে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের মাসে টাকা জমা পড়ার ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছিলেন না তাঁরা! তাঁদের জন্য সুখবর। EPFO সিস্টেম আপডেটের পর, সমস্ত অ্যাকাউন্টেই এবার সেপ্টেম্বর অক্টোবরের  এন্ট্রি দেখাচ্ছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে আপনি আপনার PF ​​পাসবুকের ব্যালেন্স পরীক্ষা করবেন?  

| Dec 22, 2025, 06:41 PM IST
1/8

কীভাবে চেক করবেন PF ​​পাসবুক?

How to check your PF passbook

EPFO তার ECR (ইলেকট্রনিক চালান-কাম-রিটার্ন) এবং লেজার সিস্টেম আপগ্রেড করছিল। সিস্টেম আপডেটের কারণেই সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের টাকা জমা পড়ার এন্ট্রি পাসবুকে দেখা যায়নি।

2/8

কীভাবে চেক করবেন PF ​​পাসবুক?

How to check your PF passbook

EPFO-এর মতে, সময়মতো PF জমা করা কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তাদের টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। শুধু পাসবুকে এন্ট্রি দেরিতে হয়। মানে যদি আপনার বেতন থেকে PF কেটে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা আপনার EPF অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। 

3/8

কীভাবে চেক করবেন PF ​​পাসবুক?

How to check your PF passbook

অনলাইনে EPFO ​​পাসবুক কীভাবে চেক করবেন? অনলাইনে আপনার PF ​​পাসবুক দেখতে, প্রথমে EPFO-এর UAN মেম্বার ই-সেবা পোর্টালে যান। আপনার UAN নম্বর, পাসওয়ার্ড এবং OTP দিয়ে লগ ইন করুন। লগ ইন করার পর, "পাসবুক দেখুন" বা "পাসবুক লাইট" অপশনটি ক্লিক করুন।

4/8

কীভাবে চেক করবেন PF ​​পাসবুক?

How to check your PF passbook

UMANG অ্যাপের মাধ্যমেও আপনি আপনার PF ব্যালেন্স চেক করতে পারেন। আপনি যদি আপনার মোবাইল থেকে আপনার EPF পাসবুক দেখতে চান, তাহলে আপনি UMANG অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন। অ্যাপটি খুলে EPFO ​​পরিষেবা নির্বাচন করুন এবং তারপর "পাসবুক দেখুন" এ ক্লিক করুন। আপনার UAN নম্বর এবং OTP দেওয়ার পর, আপনার পাসবুকটি আপনার স্ক্রিনে খুলে যাবে।

5/8

কীভাবে চেক করবেন PF ​​পাসবুক?

How to check your PF passbook

এছাড়া EPFO পাসবুক লাইট চালু করেছে, যার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই আপনার পাসবুকটি দেখতে পাবেন। জমা পড়া টাকা, সুদ এবং মোট ব্যালেন্স সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাবেন। এই লাইট ভার্সনটি সহজেই খুলে যায়।

6/8

কীভাবে চেক করবেন PF ​​পাসবুক?

How to check your PF passbook

যদি সিস্টেম আপডেটের পরেও আপনার পাসবুকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ব্যালেন্স না দেখায়, তাহলে প্রথমেই আপনার নিয়োগকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হোন যে তারা আপনার ECR ফাইল করেছে কিনা। কার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কোম্পানি ECR ফাইল করার কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার পাসবুক আপডেট হয়ে যায়। 

7/8

কীভাবে চেক করবেন PF ​​পাসবুক?

How to check your PF passbook

যদি আপনার পাসবুকটি অনেক সময় পরেও আপডেট না করা হয়, তাহলে EPFO-এর অভিযোগ সাইটে গিয়ে আপনার UAN, PF নম্বর এবং সংশ্লিষ্ট মাসের বিবরণ দিয়ে অভিযোগ দায়ের করুন। 

8/8

কীভাবে চেক করবেন PF ​​পাসবুক?

How to check your PF passbook

EPFO-এর কাজ সহজ করার জন্য, সমস্ত অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য আপনার UAN সক্রিয় রাখা ও আপনার মোবাইল নম্বর এবং আধার লিংকড রাখা জরুরি। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Christmas 2025: বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ! ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের...

পরবর্তী অ্যালবাম

Christmas 2025: বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ! ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের...

Christmas 2025: বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ! ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের...

Christmas 2025: বড়দিনের আলোয় মোহময়ী ব্যান্ডেল চার্চ! ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের... 10
Bank Holidays in January: জানুয়ারিতে মোট ১৫ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ, মোবাইল- নেট ব্যাঙ্কিংয়ের কী হবে?

Bank Holidays in January: জানুয়ারিতে মোট ১৫ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ, মোবাইল- নেট ব্যাঙ্কিংয়ের কী হবে?

Bank Holidays in January: জানুয়ারিতে মোট ১৫ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ, মোবাইল- নেট ব্যাঙ্কিংয়ের কী হবে? 6
Tiger Scare In Bankura: ফিরে এল বাঘিনী জিনাত? অজানা পায়ের ছাপে জঙ্গলমহলে আতঙ্ক...

Tiger Scare In Bankura: ফিরে এল বাঘিনী জিনাত? অজানা পায়ের ছাপে জঙ্গলমহলে আতঙ্ক...

Tiger Scare In Bankura: ফিরে এল বাঘিনী জিনাত? অজানা পায়ের ছাপে জঙ্গলমহলে আতঙ্ক... 7
Abhijit Gangopadhyay: অভিজিত্ গাঙ্গুলিকে কেউ দেখেছেন! &#039;নিখোঁজ&#039; পোস্টারে ছেয়ে গেল নন্দীগ্রাম

Abhijit Gangopadhyay: অভিজিত্ গাঙ্গুলিকে কেউ দেখেছেন! 'নিখোঁজ' পোস্টারে ছেয়ে গেল নন্দীগ্রাম

Abhijit Gangopadhyay: অভিজিত্ গাঙ্গুলিকে কেউ দেখেছেন! 'নিখোঁজ' পোস্টারে ছেয়ে গেল নন্দীগ্রাম 6