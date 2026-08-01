/অন্নপূর্ণার টাকা পাননি এখনও? সব চিন্তা শেষ, এই ভাবে আবেদন করলেই আপনার অ্যাকাউন্টে খুব সহজেই ঢুকবে কড়কড় ৩০০০ টাকা

Annapurna Yojana: ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া নিয়ে রাজ্য জুড়ে সাম্প্রতিক জটিলতা চরমে পৌঁছেছে। ১ জুলাই থেকে কোটি কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে মাসে ৩০০০ টাকা করে পাঠানোর প্রক্রিয়া চালু হলেও, প্রশাসনিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ২৮ লক্ষ যোগ্য আবেদনকারীর টাকা আটকে রয়েছে বা আবেদন বাতিল হয়েছে। এর নেপথ্যে প্রশাসনিক কাঠামোর কিছু অসাধু ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মচারীর গাফিলতিকে দায়ী করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য--প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীদের সঠিক নথি সিস্টেমে আপলোড না করার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কী ভাবে আবেদন করলে খুব সহজেই আপনার অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা ঢুকবে, জেনে নিন এই প্রতিবেদনে।
তবে বঞ্চিতদের হতাশ না হয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ মেনে বকেয়া টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে ফেরাতে ও প্রকল্পের সুবিধা সুনিশ্চিত করতে নিচে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি মেনে আবেদন জানানো জরুরি
আপনার আবেদন যদি দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকে বা স্ট্যাটাস Under Enquiry দেখায়, তবে আর দেরি না করে অবিলম্বে আপনার এলাকার বিডিও (BDO) অফিস কিংবা সংশ্লিষ্ট পুরসভা/মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি লিখিত আবেদনপত্র বা অভিযোগ জমা দিন।
লিখিত আবেদনের সাথে নিচের নথিগুলির জেরক্স কপি অবশ্যই স্ব-প্রত্যয়িত (Self-attested) করে জমা দিতে হবে:
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ফর্মের রসিদ (Original Acknowledgement Slip)
আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডের জেরক্স
ব্যাংক পাসবুকের প্রথম পাতার স্পষ্ট জেরক্স (যাতে IFSC Code ও Account Number স্পষ্টভাবে দেখা যায়)
মোবাইল নম্বর (যা আবেদনের সময় দেওয়া হয়েছিল)
অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বা কাউন্টার থেকে সিল ও তারিখসহ রিসিভ কপি (Acknowledgement Copy) অবশ্যই নিজের কাছে রেখে দিন। এটি ভবিষ্যতের জন্য প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।
পঞ্চায়েত ও পুরসভার উদ্যোগে বর্তমানে বাদ পড়া আবেদনকারীদের তথ্য পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে।
আবেদনের সময়সীমা হিসেবে ৯০ দিন ধার্য করা হয়েছে এবং অনলাইন ও অফলাইন-- উভয় মাধ্যমেই প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।
সরকারি আশ্বাস অনুযায়ী, আগামী ৩০ আগস্টের মধ্যে সমস্ত যোগ্য ও নির্ভুল আবেদনকারীদের নাম সংশোধন করে তালিকার আওতায় আনা হবে এবং বকেয়া টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।
তাই কোনও রকম দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীর প্রলোভনে পা না দিয়ে সরকারি দফতর লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দ্রুত নিজের নাম নথিভুক্ত করুন।