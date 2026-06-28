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  • /ইলিশ ভেবে যা কিনছেন, তা সত্যিই ইলিশ তো? বাজারে নকলের ভিড়েও কীভাবে অব্যর্থ চিনে নেবেন জলের রুপোলি শস্য?

'ইলিশ' ভেবে যা কিনছেন, তা সত্যিই ইলিশ তো? বাজারে নকলের ভিড়েও কীভাবে অব্যর্থ চিনে নেবেন জলের রুপোলি শস্য?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 28, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:00 PM IST
How to Identify Real Hilsa: আর কয়েক দিন পরেই রাশি রাশি ইলিশ ঢুকবে বাজারে, ইতিমধ্যেই ঢুকতে শুরুও করেছে কোথাও কোথাও। অনেকেই আষাঢ় পড়তেই খুঁজছেন ইলিশ। কিন্তু সত্যিই কি ইলিশ পাচ্ছেন তাঁরা? ইলিশ ভেবে কী কিনছেন তাঁরা? ঠকছেন না তো? কী ভাবে ফারাক করবেন আসল-নকল?
'ইলিশ' বলে ইলিশের মতো অন্য মাছ1/7

'ইলিশ' বলে ইলিশের মতো অন্য মাছ

এক শ্রেণির দাবি, অনেক অসাধু ব্যবসায়ীই ইলিশের চাহিদার দিনে 'ইলিশ' বলে ইলিশের মতো দেখতে অন্য মাছ বিক্রি করেন। চন্দনা, সার্ডিন, পানসা, খায়রা, চৌক্কা, সাগর, চাপিলা-- এরকম নানা রকম মাছ আছে। এগুলি সবই সামুদ্রিক মাছ। এদের সবাইকে দেখতে ইলিশের কাছাকাছি। আর সাধারণ ক্রেতার এতরকম মাছ চেনার কথাও নয়! ফলে, তাঁরা অধিকাংশ সময়েই ঠকেন। 

আকার-আকৃতি, স্বাদগন্ধ2/7

আকার-আকৃতি, স্বাদগন্ধ

এই চন্দনা, সার্ডিন, পানসা, খায়রা, চৌক্কা, সাগর, চাপিলা চওড়ায় ইলিশের চেয়ে কম এবং এদের চোখ ইলিশের তুলনায় বড়। এবং, সবচেয়ে বড় কথা, এইসব মাছের স্বাদগন্ধ একেবারেই ইলিশের মতো নয়! 

ভোঁতা মাথা3/7

ভোঁতা মাথা

সার্ডিনের মাথা ছোট, সামনের দিকটা ভোঁতা। ইলিশের মাথার আকৃতি লম্বাটে, সামনের দিকটা সূচালো। ইলিশের তুলনায় চন্দনা চ্যাপ্টা। চন্দনার পিঠের পাখনার সামনের দিক এবং ল্যাজার পাখনার কিনারা ঘোলাটে। ইলিশের পিঠের পাখনার সামনের দিক এবং ল্যাজার পাখনার কিনারা অনেকটা সাদাটে।

দৈর্ঘ্য4/7

দৈর্ঘ্য

চন্দনা বা সার্ডিনের দৈর্ঘ্য সাত সেন্টিমিটার থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর বাড়ে না এরা। কিন্তু ইলিশ বেশ বড় হয়, ৭৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এই মাছ। সার্ডিন বা অন্য মাছের ক্ষেত্রে আঁশ ইলিশের তুলনায় বড় হয়।

কালো ফোঁটা 5/7

কালো ফোঁটা

চন্দনার পিঠের পাখনার শুরুতে একটি কালো ফোঁটা থাকে, ইলিশের কানকোর পরে একটি বড় কালো ফোঁটা এবং পরে অনেকগুলি কালো ফোঁটা থাকে।

চোখ-আঁশ6/7

চোখ-আঁশ

আসল ইলিশের চোখের আকৃতি ছোট হয়। ইলিশ মাছের চোখের ভিতরে লালচে আভা থাকে, যা ইলিশের মতো দেখতে অন্য কোনও সামুদ্রিক মাছের থাকে না। ইলিশ মাছের আঁশও খুব সূক্ষ্ম। আসল ইলিশের পেট এবং পিঠ, দুই-ই বাঁকানো। 

রজত রং, রক্তাভ7/7

রজত রং, রক্তাভ

তবে, ইলিশের ইউএসপি হল তার আশ্চর্য সুন্দর রুপোলি রং। ইলিশের রুপোলি রংই তাকে চিনে নেওয়ার চাবিকাঠি। ভাল ইলিশের গায়ে ওই রুপোলি রঙের উপর একটা লালচে-গোলাপি আভাও থাকে।

TAGS:
real hilsa
identifying real hilsa

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