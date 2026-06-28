'ইলিশ' ভেবে যা কিনছেন, তা সত্যিই ইলিশ তো? বাজারে নকলের ভিড়েও কীভাবে অব্যর্থ চিনে নেবেন জলের রুপোলি শস্য?

এক শ্রেণির দাবি, অনেক অসাধু ব্যবসায়ীই ইলিশের চাহিদার দিনে 'ইলিশ' বলে ইলিশের মতো দেখতে অন্য মাছ বিক্রি করেন। চন্দনা, সার্ডিন, পানসা, খায়রা, চৌক্কা, সাগর, চাপিলা-- এরকম নানা রকম মাছ আছে। এগুলি সবই সামুদ্রিক মাছ। এদের সবাইকে দেখতে ইলিশের কাছাকাছি। আর সাধারণ ক্রেতার এতরকম মাছ চেনার কথাও নয়! ফলে, তাঁরা অধিকাংশ সময়েই ঠকেন।
এই চন্দনা, সার্ডিন, পানসা, খায়রা, চৌক্কা, সাগর, চাপিলা চওড়ায় ইলিশের চেয়ে কম এবং এদের চোখ ইলিশের তুলনায় বড়। এবং, সবচেয়ে বড় কথা, এইসব মাছের স্বাদগন্ধ একেবারেই ইলিশের মতো নয়!
সার্ডিনের মাথা ছোট, সামনের দিকটা ভোঁতা। ইলিশের মাথার আকৃতি লম্বাটে, সামনের দিকটা সূচালো। ইলিশের তুলনায় চন্দনা চ্যাপ্টা। চন্দনার পিঠের পাখনার সামনের দিক এবং ল্যাজার পাখনার কিনারা ঘোলাটে। ইলিশের পিঠের পাখনার সামনের দিক এবং ল্যাজার পাখনার কিনারা অনেকটা সাদাটে।
চন্দনা বা সার্ডিনের দৈর্ঘ্য সাত সেন্টিমিটার থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর বাড়ে না এরা। কিন্তু ইলিশ বেশ বড় হয়, ৭৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এই মাছ। সার্ডিন বা অন্য মাছের ক্ষেত্রে আঁশ ইলিশের তুলনায় বড় হয়।
চন্দনার পিঠের পাখনার শুরুতে একটি কালো ফোঁটা থাকে, ইলিশের কানকোর পরে একটি বড় কালো ফোঁটা এবং পরে অনেকগুলি কালো ফোঁটা থাকে।
আসল ইলিশের চোখের আকৃতি ছোট হয়। ইলিশ মাছের চোখের ভিতরে লালচে আভা থাকে, যা ইলিশের মতো দেখতে অন্য কোনও সামুদ্রিক মাছের থাকে না। ইলিশ মাছের আঁশও খুব সূক্ষ্ম। আসল ইলিশের পেট এবং পিঠ, দুই-ই বাঁকানো।
তবে, ইলিশের ইউএসপি হল তার আশ্চর্য সুন্দর রুপোলি রং। ইলিশের রুপোলি রংই তাকে চিনে নেওয়ার চাবিকাঠি। ভাল ইলিশের গায়ে ওই রুপোলি রঙের উপর একটা লালচে-গোলাপি আভাও থাকে।