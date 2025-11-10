English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
How To Merge Multiple PF Accounts: অনলাইনে কীভাবে আপনার বর্তমান অ্যকাউন্টের সঙ্গে সমস্ত পুরনো PF অ্যাকাউন্ট মার্জ করবেন? Step-By-Step গাইড...

How To Merge Multiple PF Accounts Step-By-Step Guide: ঘন ঘন চাকরি পরিবর্তনের ফলে যদি একাধিক UAN-ও তৈরি হয়, তাহলে সেটা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে...

| Nov 10, 2025, 06:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরি পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (EPF) অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়। এখন আপনার ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN), যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে আপনি খুব সহজেই আপনার সমস্ত PF অ্যাকাউন্টকে ট্র্যাক করতে পারবেন। 

UAN কী? UAN হল আপনার PF অ্যাকাউন্ট শনাক্তকারী একটি ১২ ডিজিটের নাম্বার। ঘন ঘন চাকরি পরিবর্তনের ফলে অনেক সময় একাধিক UAN-ও তৈরি হতে পারে, সেটা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। তাই UAN সবসময় নির্দিষ্ট ও এক রাখা উচিত। 

এখন UAN নির্দিষ্ট থাকলে আপনি আপনার সমস্ত পুরনো PF অ্যাকাউন্টগুলিকে একত্রিত করে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারবেন সেই UAN-এর সাহায্যে। অনলাইনে কীভাবে পিএফ অ্যাকাউন্ট মার্জ করবেন?

পিএফ অ্যাকাউন্ট মার্জ করার জন্য  EPFO মেম্বার পোর্টালে লগ ইন করুন। আপনার UAN নাম্বার ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন করুন। এবার সেখানে অনলাইন সার্ভিস ট্যাবের অধীনে, "ওয়ান মেম্বার—ওয়ান ইপিএফ অ্যাকাউন্ট" সিলেক্ট করুন।

আপনার ব্যক্তিগত তথ্য- নাম, ব্যাঙ্কের বিবরণ, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর দিন। সমস্ত তথ্য যেন আপনার আধারের সঙ্গে মিলে যায়। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ফোন নাম্বারের সঙ্গে যেন আধার লিংক থাকে।

এবার যাচাইয়ের জন্য আপনার বর্তমান বা পূর্ববর্তী কোম্পানিকে সিলেক্ট করুন। পিএফ ট্রান্সফারের রিকোয়েস্ট জমা দিন। জমা দেওয়ার পর, আপনি ট্রান্সফারের স্ট্যাটাস পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি ট্র্যাকিং আইডি পাবেন। 

EPFO ​​ওয়েবসাইটের "ট্র্যাক ক্লেম স্ট্যাটাস"-এ গিয়ে আপনি আপনার ট্রান্সফার ক্লেইম কী অবস্থায় আছে, তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। সাধারণত, পুরোনো অ্যাকাউন্ট থেকে বর্তমান অ্যাকাউন্টে আপনার PF-এর টাকা ট্রান্সফারের জন্য ১০ ​​থেকে ১৫ ওয়ার্কিং ডে সময় লাগে।

এছাড়া বিকল্পভাবে আপনি ইমেলের মাধ্যমেও পিএফ অ্যাকাউন্ট মার্জ করাতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনাকে uanepf@epfindia.gov.in এই ইমেল ঠিকানায় একটি ইমেল পাঠিয়ে পিএফ অ্যাকাউন্ট একত্রীকরণের অনুরোধ করতে পারেন।

