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১১ বছরের বকেয়া DA! কোন পোর্টালে আবেদনে কীভাবে পাবেন কর্মীরা? টাকা পেতে জরুরি কী কী তথ্য?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 26, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 12:10 PM IST
রাজ্য সরকারি কর্মীদের বহু দিন ধরে আটকে থাকা দীর্ঘ ৭ বছরের বকেয়া DA এক কিস্তিতে মেটানোর বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কীভাবে এক কিস্তিতে সেই বকেয়া ডিএ-র টাকা মেটানো হবে? কোন পোর্টালে কীভাবে আবেদন? কী কী তথ্য লাগবে? কীভাবে হিসেব করা হবে? কর্মীদের বেতন কাঠামোর তথ্য কীভাবে যাচাই করা হবে? সেই নিয়েই স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দফতর।

DA News: রাজ্য সরকারি কর্মীদের বহু দিন ধরে আটকে থাকা দীর্ঘ ৭ বছরের বকেয়া DA এক কিস্তিতে মেটানোর বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কীভাবে এক কিস্তিতে সেই বকেয়া ডিএ-র টাকা মেটানো হবে? কোন পোর্টালে কীভাবে আবেদন? কী কী তথ্য লাগবে? কীভাবে হিসেব করা হবে? কর্মীদের বেতন কাঠামোর তথ্য কীভাবে যাচাই করা হবে? সেই নিয়েই স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দফতর।

পোর্টালে নতুন মেনু1/7

পোর্টালে নতুন মেনু

বকেয়া ডিএ মেটানোর জন্য রাজ্য সরকারি কর্মীদের HRMS পোর্টালে নতুন মেনু যোগ করা হয়েছে। যার নাম পে ডিটেইলস এন্ট্রি ফর এরিয়ায় ডিএ। এর মাধ্যমে বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসেব নিকেশ করা হবে।

দায়িত্বে কারা?2/7

দায়িত্বে কারা?

বকেয়া ডিএ-র হিসেব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার বা ডিডিওরা। যেসব সরকারি কর্মীদের বেতন ২০০৮-এর এপ্রিল থেকে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত HRMS পোর্টালের মাধ্যমে হয়নি, তাদের ক্ষেত্রেও এই দায়িত্ব পালন করবেন ডিডিওরা-ই। তাঁদেরই পোর্টালে যাবতীয় তথ্য আপলোড করতে হবে।

কী কী তথ্য লাগবে?3/7

কী কী তথ্য লাগবে?

কী কী তথ্য আপলোড করতে হবে? মূল বেতন বা বেসিক পে-এর পাশাপাশি এই সময়কালের মধ্যে প্রমোশন ও বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে পোর্টালে আপডেট করতে হবে। 

বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ4/7

বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ

চলতি বছরের মার্চেই ২০১৬-২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া থাকা DA মেটানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এবার তার আগের ৭ বছরের ডিএ মেটানোর ঘোষণা। ২০০৮-এর ১ এপ্রিল থেকে ২০১৫-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএ মেটানো হবে এক কিস্তিতে। যা পাওয়া নিয়ে আশঙ্কায় ছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। বহুদিন ধরেই যা মেটানোর দাবি উঠছিল।

কোন গ্রুপের টাকা কোথায় জমা পড়বে?5/7

কোন গ্রুপের টাকা কোথায় জমা পড়বে?

এক্ষেত্রে গ্রুপ ‘এ’, গ্রুপ ‘বি’ এবং গ্রুপ ‘সি’ পদমর্যাদার কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র টাকা সরাসরি তাঁদের জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড বা GPF অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। ফলে তাঁদের সঞ্চয় বাড়বে।

কাদের ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা?6/7

কাদের ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা?

তবে গ্রুপ ‘ডি’ কর্মীদের ক্ষেত্রে নিয়মটা একটু আলাদা। গ্রুপ ‘ডি’ কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র পুরো টাকা সরাসরি জমা পড়বে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। ফলে তাঁদের হাতে নগদ বাড়বে।

যাদের অবসর সামনে7/7

যাদের অবসর সামনে

আর যাঁদের তিন মাসের মধ্যে অবসরের তারিখ, তাঁদের ক্ষেত্রেও টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। জিপিএফে নয়।

TAGS:
DA
West Bengal State Government employee

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