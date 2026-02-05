Vande Bharat Train Fire incident: বিস্ফোরক খবর! হাওড়া থেকে ছুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আগুন, শুধু কালো ধোঁয়া আর আর্তনাদ...

Vande Bharat Train Fire incident: বিস্ফোরক খবর! হাওড়া থেকে ছুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আগুন, শুধু কালো ধোঁয়া আর আর্তনাদ...
Vande Bharat Train tragedy: ভারতের অন্যতম দ্রুতগামী ও আধুনিক ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আবারও যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়ল। শুক্রবার হাওড়া-রাউরকেল্লা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হঠাৎ ধোঁয়া দেখা দেওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার মনোহরপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ট্রেনটিকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, যার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।
1/12
ঠিক কী ঘটেছিল?
2/12
ঠিক কী ঘটেছিল?
photos
TRENDING NOW
3/12
ঠিক কী ঘটেছিল?
4/12
যাত্রীদের ভোগান্তি ও ক্ষোভ
5/12
যাত্রীদের ভোগান্তি ও ক্ষোভ
6/12
যাত্রীদের ভোগান্তি ও ক্ষোভ
7/12
বারবার কেন এই বিপত্তি?
8/12
বারবার কেন এই বিপত্তি?
9/12
বারবার কেন এই বিপত্তি?
10/12
বারবার কেন এই বিপত্তি?
11/12
বারবার কেন এই বিপত্তি?
12/12
বারবার কেন এই বিপত্তি?
photos