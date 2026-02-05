English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Vande Bharat Train Fire incident: বিস্ফোরক খবর! হাওড়া থেকে ছুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আগুন, শুধু কালো ধোঁয়া আর আর্তনাদ...

Vande Bharat Train Fire incident: বিস্ফোরক খবর! হাওড়া থেকে ছুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আগুন, শুধু কালো ধোঁয়া আর আর্তনাদ...

Vande Bharat Train tragedy: ভারতের অন্যতম দ্রুতগামী ও আধুনিক ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আবারও যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়ল। শুক্রবার হাওড়া-রাউরকেল্লা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হঠাৎ ধোঁয়া দেখা দেওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার মনোহরপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ট্রেনটিকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, যার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।  

| Feb 05, 2026, 05:16 PM IST
1/12

ঠিক কী ঘটেছিল?

রেল সূত্রের খবর অনুযায়ী, শুক্রবার যখন ২২০৮৭১ হাউড়া-রাউরকেল্লা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি তার গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল, তখন পশ্চিম সিংভূমের সোনাউয়া এবং মনোহরপুর স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় ট্রেনের একটি কোচের নিচে হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।

2/12

ঠিক কী ঘটেছিল?

ট্রেনের চাকায় ব্রেক বাইন্ডিং বা যান্ত্রিক কোনো ঘর্ষণের ফলে এই ধোঁয়া তৈরি হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। 

3/12

ঠিক কী ঘটেছিল?

ধোঁয়া দেখার সাথে সাথেই ট্রেনের ভেতরে থাকা যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আগুন লাগার ভয়ে অনেক যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।  

4/12

যাত্রীদের ভোগান্তি ও ক্ষোভ

অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন এই প্রিমিয়াম ট্রেনে বারবার এমন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় যাত্রীরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। 

5/12

যাত্রীদের ভোগান্তি ও ক্ষোভ

অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও যদি মাঝপথে এমন আতঙ্কের মধ্যে পড়তে হয়, তবে ট্রেনের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

6/12

যাত্রীদের ভোগান্তি ও ক্ষোভ

দীর্ঘ সময় ট্রেনটি জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকায় বয়স্ক ও শিশুদের জল এবং খাবারের সমস্যায় পড়তে হয়।  

7/12

বারবার কেন এই বিপত্তি?

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রে ব্রেক বাইন্ডিং বা যান্ত্রিক গোলযোগের ঘটনা নতুন নয়।

8/12

বারবার কেন এই বিপত্তি?

 এর আগেও বিভিন্ন রুটে এই ট্রেনের চাকায় সমস্যা বা ধোঁয়া দেখা দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

9/12

বারবার কেন এই বিপত্তি?

রেল বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চগতিতে চলার সময় কোনো কারণে ব্রেক জ্যাম হয়ে গেলে বা যান্ত্রিক ঘর্ষণের ফলে এমন ধোঁয়া তৈরি হতে পারে।

10/12

বারবার কেন এই বিপত্তি?

তবে ঠিক কী কারণে এই নির্দিষ্ট ট্রিপে সমস্যা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে।  

11/12

বারবার কেন এই বিপত্তি?

যদিও এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানি বা বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, তবুও বন্দে ভারতের মতো হাই-প্রোফাইল ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে। 

12/12

বারবার কেন এই বিপত্তি?

রেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাস, আগামী দিনে এই ধরণের বিভ্রাট এড়াতে প্রতিটি ট্রিপের আগে আরও নিবিড়ভাবে যান্ত্রিক পরীক্ষা চালানো হবে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Deadliest Earthquake: ১৮০টি গ্রাম ধুলো, খান খান বন্দর, ভয়াল সুনামি! ভয়াবহ ভূকম্পে কমপক্ষে ৩২ হাজার মৃত্যু...

পরবর্তী অ্যালবাম

Deadliest Earthquake: ১৮০টি গ্রাম ধুলো, খান খান বন্দর, ভয়াল সুনামি! ভয়াবহ ভূকম্পে কমপক্ষে ৩২ হাজার মৃত্যু...

Deadliest Earthquake: ১৮০টি গ্রাম ধুলো, খান খান বন্দর, ভয়াল সুনামি! ভয়াবহ ভূকম্পে কমপক্ষে ৩২ হাজার মৃত্যু...

Deadliest Earthquake: ১৮০টি গ্রাম ধুলো, খান খান বন্দর, ভয়াল সুনামি! ভয়াবহ ভূকম্পে কমপক্ষে ৩২ হাজার মৃত্যু... 7
West Bengal Budget 2026: সিভিক ভলান্টিয়ারদের বাজেটে অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি! একলাফে তাঁদের টাকা বাড়ল... সঙ্গে আরও...

West Bengal Budget 2026: সিভিক ভলান্টিয়ারদের বাজেটে অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি! একলাফে তাঁদের টাকা বাড়ল... সঙ্গে আরও...

West Bengal Budget 2026: সিভিক ভলান্টিয়ারদের বাজেটে অবিশ্বাস্য প্রাপ্তি! একলাফে তাঁদের টাকা বাড়ল... সঙ্গে আরও... 7
Shantiniketan: শান্তিনিকেতনে মধুচক্র! হোটেলের বন্ধ ঘরে নগ্ন নারী-পুরুষের মেলা... বিস্ফোরক তথ্য...

Shantiniketan: শান্তিনিকেতনে মধুচক্র! হোটেলের বন্ধ ঘরে নগ্ন নারী-পুরুষের মেলা... বিস্ফোরক তথ্য...

Shantiniketan: শান্তিনিকেতনে মধুচক্র! হোটেলের বন্ধ ঘরে নগ্ন নারী-পুরুষের মেলা... বিস্ফোরক তথ্য... 8
Gold Silver Price Big Fall: অবিশ্বাস্যরকম কমল রুপোর দাম! সোনার দামেও বিশাল বড় মাপের পতন...

Gold Silver Price Big Fall: অবিশ্বাস্যরকম কমল রুপোর দাম! সোনার দামেও বিশাল বড় মাপের পতন...

Gold Silver Price Big Fall: অবিশ্বাস্যরকম কমল রুপোর দাম! সোনার দামেও বিশাল বড় মাপের পতন... 10