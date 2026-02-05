English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Vande Bharat Train Fire incident: বিস্ফোরক খবর! হাওড়া থেকে ছুটে চলা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আগুন, শুধু কালো ধোঁয়া আর আর্তনাদ...

Vande Bharat Train tragedy: ভারতের অন্যতম দ্রুতগামী ও আধুনিক ট্রেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আবারও যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়ল। শুক্রবার হাওড়া-রাউরকেল্লা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হঠাৎ ধোঁয়া দেখা দেওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার মনোহরপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ট্রেনটিকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, যার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।  

| Feb 05, 2026, 05:25 PM IST
বারবার কেন এই বিপত্তি?

রেল কর্তৃপক্ষের আশ্বাস, আগামী দিনে এই ধরণের বিভ্রাট এড়াতে প্রতিটি ট্রিপের আগে আরও নিবিড়ভাবে যান্ত্রিক পরীক্ষা চালানো হবে।  

