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মালিক-কর্মচারী বিবাদে দুর্ভোগে যাত্রীরা! বন্ধই হয়ে গেল সেক্টর ফাইভগামী বাস

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 25, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:24 PM IST

Howrah Route 42 Bus Service: হাওড়া থেকে নিউটাউন বা সল্টলেক সেক্টর ৫ যাতায়াত করেন যাঁরা, তাঁদের বেশিরভাগই এই ৪২ নম্বর বাসের যাত্রীরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল পরিষেবা।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বাস1/7

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বাস

দেবব্রত ঘোষ: বাসমালিক ও শ্রমিকদের বিবাদে এবার চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল হাওড়ার ৩২ নম্বর রুটে বাস চলাচল। মালিকপক্ষের সিদ্ধান্তে পথে বসলেন কর্মচারীরাও।

দানেশ শেখ লেন থেকে নিউটাউন2/7

দানেশ শেখ লেন থেকে নিউটাউন

 দানেশ শেখ লেন থেকে নিউটাউন। হাওড়ার ৪২ নম্বরে বাসের সংখ্য়া ৩০।

 

দুর্ভোগে যাত্রীরা3/7

দুর্ভোগে যাত্রীরা

 হাওড়া থেকে নিউটাউন বা সল্টলেক সেক্টর ৫ যাতায়াত করেন যাঁরা, তাঁদের বেশিরভাগই এই ৪২ নম্বর বাসের যাত্রীরা।

 

মালিকপক্ষের একতরফা সিদ্ধান্ত4/7

মালিকপক্ষের একতরফা সিদ্ধান্ত

মালিকপক্ষের একতরফা সিদ্ধান্তে হঠাত্‍ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বাস! দিনভর নাকাল হতে হল যাত্রীদের।

কাঠগড়ায় কর্মীরা5/7

কাঠগড়ায় কর্মীরা

 বাসমালিকদের অভিযোগ, কর্মীদের একাংশ চক্রান্ত করে ঠিকমতো ব্যবসা করতে দিচ্ছে না। অর্ধেক বাসই নাকি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকছে! ফলে রাস্তায় বাস নামিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। 

 

ইউনিয়ন অফিসে চিঠি6/7

ইউনিয়ন অফিসে চিঠি

মালিকপক্ষের সিদ্ধান্ত, আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য ৪২ নম্বর রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হবে। রুটে ইউনিয়নের অফিসে চিঠি দিয়েছেন তাঁরা। কবে? গতকাল বুধবার।

 

পরিষেবায় খুশি নন যাত্রীরা7/7

পরিষেবায় খুশি নন যাত্রীরা

এই রুটের পরিষেবা নিয়ে খুশি নন যাত্রীরাও। তাঁরা জানিয়েছেন, সময়মতো বাস পাওয়া যায় না। অফিসে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায় হামেশাই। রুট ইউনিয়নে সম্পাদক পল্লব ধর জানিয়েছেন, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

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