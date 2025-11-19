Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি...

Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি...
Huge Gold Reserve in China: সোনার দাম (Gold Price) এবার হু হু করে কমবে (Gold Price Lowering)? চিনে (China) অন্তত তেমনই ঘটল? চিনে কী এমন ঘটল, যাতে বিশ্ব জুড়ে সোনার দাম হুড়মুড়িয়ে কমবে? আর কিছু না, চিনে (China) ঘটেছে এক বিরল ঘটনা। মিলেছে সোনার খনি!
1/7
সোনার খনি
2/7
সোনার বিশ্ববাজার
3/7
কুনলুন পর্বতমালায়
4/7
টন টন সোনা
5/7
পিছিয়ে নেই চিন
জানা গিয়েছে, চিনে খনন করা হয়নি এমন সোনার পরিমাণ প্রায় ৩০০০ টন! যা রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় অবশিষ্ট সোনার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এতদিন ভাবা হত, খনির সোনার নিরিখে অন্য বহু দেশের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে চিন। তবে পরপর এই খনি-আবিষ্কারগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, চিনে মজুত সোনার ভান্ডার হয়তো বিশেষজ্ঞদের ধারণার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি!
6/7
অত্যাধুনিক চিনা প্রযুক্তি
এই ধরনের কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাডার ব্যবস্থা এবং অত্যন্ত শক্তিশালী খনিজ সন্ধানী স্যাটেলাইট ব্যবহার করে চিন। চিন অবশ্য তাদের খবর বাইরে বেরোতে দেয় না। আসলে এই প্রযুক্তির প্রভাব চিনের বাইরেও দেখা গিয়েছে। এই প্রযুক্তি পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার বহু অঞ্চলে বারবার নতুন সোনার খনি খুঁজতে সাহায্য করেছে।
7/7
'পৃথিবীর সব রত্নের ভাণ্ডার'
চিন পুরাণে কুনলুন পর্বতমালা ছিল দেবতাদের পবিত্র পর্বতশ্রেণি। প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থ 'শান হাই জিং'য়ে কুনলুনকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবীর সব রত্নের ভাণ্ডার' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর কী আশ্চর্য! পুরাণকেই যেন সত্য প্রমাণিত করল বিজ্ঞান। আজ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে ইউরেশিয়ার ভৌগোলিক কেন্দ্র শিনজিয়াংয়েই অবস্থিত, অঞ্চলটি বহু মূল্যবান খনিজেও সমৃদ্ধ।
