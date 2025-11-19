English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Huge Gold Reserve: অবিশ্বাস্য! সত্যি হল পুরাণের কথাই, মিলল হাজার হাজার টন সোনার ভাণ্ডার! রাতারাতি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে এই সোনার খনি...

Huge Gold Reserve in China: সোনার দাম (Gold Price) এবার হু হু করে কমবে (Gold Price Lowering)? চিনে (China) অন্তত তেমনই ঘটল? চিনে কী এমন ঘটল, যাতে বিশ্ব জুড়ে সোনার দাম হুড়মুড়িয়ে কমবে? আর কিছু না, চিনে (China) ঘটেছে এক বিরল ঘটনা। মিলেছে সোনার খনি!

| Nov 19, 2025, 05:08 PM IST
1/7

সোনার খনি

সোনার দাম এবার হু হু করে কমবে? চিনে অন্তত তেমনই ঘটল? চিনে কী এমন ঘটল, যাতে বিশ্ব জুড়ে সোনার দাম হুড়মুড়িয়ে কমার সম্ভাবনা? আর কিছু না, চিনে ঘটেছে এক বিরল ঘটনা। চিনে মিলেছে সোনার খনি। 

2/7

সোনার বিশ্ববাজার

জানা গিয়েছে, এতে মজুত সোনার পরিমাণ ১০০০ টনেরও বেশি হতে পারে! ভাবা যায়? আর ঘটনা তেমন হলে তো সোনার বিশ্ববাজারের চেহারাই বদলে যাবে! কিন্তু সত্যিই কি দাম কমার মতো এমন কিছু ঘটাবে চিন? তারা তো আগে নিজেদের মুনাফার কথাই ভাববে?

3/7

কুনলুন পর্বতমালায়

চিনের এ সত্যিই এক অদ্ভুত ঘটনা! চিনের শিনজিয়াং উইগুর স্বায়ত্তশাসিত এক ছোট্ট অঞ্চল। এর পশ্চিম সীমান্তের কাছে রয়েছে কুনলুন পর্বতমালা। সেখানেই নাকি এক সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে! এই তথ্য দিয়েছে খনি জরিপে যুক্ত সরকারি ভূতত্ত্ববিদরা। 

4/7

টন টন সোনা

একটি গবেষণাপত্রে এই খবর বেরিয়েছে। প্রাথমিক হিসাব বলছে, এই খনিতে মোট মজুত সোনার পরিমাণ ১০০০ টনেরও বেশি হতে পারে। গবেষণার সঙ্গে যুক্ত  জিওলজিক্যাল টিমের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর সহকর্মীরা এ প্রসঙ্গে বহু তথ্য দিয়েছেন।

5/7

পিছিয়ে নেই চিন

জানা গিয়েছে, চিনে খনন করা হয়নি এমন সোনার পরিমাণ প্রায় ৩০০০ টন! যা রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় অবশিষ্ট সোনার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এতদিন ভাবা হত, খনির সোনার নিরিখে অন্য বহু দেশের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে চিন। তবে পরপর এই খনি-আবিষ্কারগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, চিনে মজুত সোনার ভান্ডার হয়তো বিশেষজ্ঞদের ধারণার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি!

6/7

অত্যাধুনিক চিনা প্রযুক্তি

এই ধরনের কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাডার ব্যবস্থা এবং অত্যন্ত শক্তিশালী খনিজ সন্ধানী স্যাটেলাইট ব্যবহার করে চিন। চিন অবশ্য তাদের খবর বাইরে বেরোতে দেয় না। আসলে এই প্রযুক্তির প্রভাব চিনের বাইরেও দেখা গিয়েছে। এই প্রযুক্তি পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার বহু অঞ্চলে বারবার নতুন সোনার খনি খুঁজতে সাহায্য করেছে।

7/7

'পৃথিবীর সব রত্নের ভাণ্ডার'

চিন পুরাণে কুনলুন পর্বতমালা ছিল দেবতাদের পবিত্র পর্বতশ্রেণি। প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থ 'শান হাই জিং'য়ে কুনলুনকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবীর সব রত্নের ভাণ্ডার' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর কী আশ্চর্য! পুরাণকেই যেন সত্য প্রমাণিত করল বিজ্ঞান। আজ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে ইউরেশিয়ার ভৌগোলিক কেন্দ্র শিনজিয়াংয়েই অবস্থিত, অঞ্চলটি বহু মূল্যবান খনিজেও সমৃদ্ধ। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

TMC Vs BJP: SIR আবহে তৃণমূলে ভাঙন! ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার এবার...খেজুরিতে শোরগোল...

পরবর্তী অ্যালবাম

TMC Vs BJP: SIR আবহে তৃণমূলে ভাঙন! ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার এবার...খেজুরিতে শোরগোল...

TMC Vs BJP: SIR আবহে তৃণমূলে ভাঙন! ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার এবার...খেজুরিতে শোরগোল...

TMC Vs BJP: SIR আবহে তৃণমূলে ভাঙন! ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার এবার...খেজুরিতে শোরগোল... 7
Actor Aditi Mukherjee: আশুতোষ রানাকে টক্কর দিতেন! মঞ্চ কাঁপানো বাঙালি অভিনেত্রী ছিন্নভিন্ন নয়ডার রাজপথে, মর্মান্তিক...

Actor Aditi Mukherjee: আশুতোষ রানাকে টক্কর দিতেন! মঞ্চ কাঁপানো বাঙালি অভিনেত্রী ছিন্নভিন্ন নয়ডার রাজপথে, মর্মান্তিক...

Actor Aditi Mukherjee: আশুতোষ রানাকে টক্কর দিতেন! মঞ্চ কাঁপানো বাঙালি অভিনেত্রী ছিন্নভিন্ন নয়ডার রাজপথে, মর্মান্তিক... 8
SIR in Bengal: SIR-এর ভয়ে বাচ্চা কোলে, &#039;সংসার&#039; মাথায় ভারত থেকে &#039;পালাতে&#039; হিড়িক! সীমান্তে প্রায় ৫০০ বাংলাদেশি...

SIR in Bengal: SIR-এর ভয়ে বাচ্চা কোলে, 'সংসার' মাথায় ভারত থেকে 'পালাতে' হিড়িক! সীমান্তে প্রায় ৫০০ বাংলাদেশি...

SIR in Bengal: SIR-এর ভয়ে বাচ্চা কোলে, 'সংসার' মাথায় ভারত থেকে 'পালাতে' হিড়িক! সীমান্তে প্রায় ৫০০ বাংলাদেশি... 9
SSC BIG Update: &#039;বাতিল হবে প্রার্থীপদ!&#039; কাদের, কেন? SSC মামলায় বিগ বিগ আপডেট... আদালতে বড় কথা জানিয়ে দিল কমিশন...

SSC BIG Update: 'বাতিল হবে প্রার্থীপদ!' কাদের, কেন? SSC মামলায় বিগ বিগ আপডেট... আদালতে বড় কথা জানিয়ে দিল কমিশন...

SSC BIG Update: 'বাতিল হবে প্রার্থীপদ!' কাদের, কেন? SSC মামলায় বিগ বিগ আপডেট... আদালতে বড় কথা জানিয়ে দিল কমিশন... 7