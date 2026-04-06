SIR in Bengal: অপেক্ষার সারাদিন, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, কাগজ জমা দিয়েও আতঙ্কের ছাপ ডিলিট ভোটারদের চোখেমুখে

Jalpaiguri: বৃদ্ধ মৃণালকান্তি চৌধুরী বলেন, এই যে বিপুল ভিড় দেখা যাচ্ছে তার একশো গুণ বেশি ভিড় হবে কলকাতার ট্রাইবুন্যালে

| Apr 06, 2026, 07:52 PM IST
অপেক্ষা করতে করতে সন্ধে

অন্ধকার হয়ে গেলেও ডিলিট ভোটারদের দীর্ঘ লাইন জলপাইগুড়িতে বিডিও অফিসে। অনেকে এসেছেন গোটা পরিবার নিয়ে। সারাদিনের অপেক্ষার পরও কোনও সুরাহ হয়নি অনেকের। -তথ্য-প্রদ্যুত্ দাস

কপালে চিন্তার ভাঁজ

এই মানুষগুলোর এখন চিন্তার ভাজ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এখনো বহু মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসে। সকাল থেকে রাত হয়ে গেল এখনো বহু মানুষ ভোটার লিস্টের নাম তোলার জন্য কাগজ জমা দিতে লাইনে দাঁড়িয়ে। -তথ্য-প্রদ্যুত্ দাস

চরম হয়রানি

অনেকে চরম হয়রানির অভিয়োগ করছেন। অনেকে সকাল থেকে না খেয়ে এভাবেই লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা এখন ক্লান্ত অবসন্ন। তার থেকেই বেশি হতাসা।-তথ্য-প্রদ্যুত্ দাস

কলকাতায় একশো গুণ ভিড় হবে!

জলপাইগুড়ি মহকুমা অফিসে আসা এক বৃদ্ধ মৃণালকান্তি চৌধুরী বলেন, এই যে বিপুল ভিড় দেখা যাচ্ছে তার একশো গুণ বেশি ভিড় হবে কলকাতার ট্রাইবুন্যালে। তখন কী মারাত্মক অবস্থা হবে ভাবুন। -তথ্য-প্রদ্যুত্ দাস

ফের কাগজ জমা দিতে হচ্ছে

ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে সফিউল হকের নাম। শুনানিতে গিয়েছিলাম। কাগজ জমা দিয়েছি।তার পরেও এই অবস্থা। এখন ফের কাগজ জমা দিচ্ছি। দেখি কী হয়। এর আগ ৩-৪ বছর ভোট দিয়েছি। মারাত্মক হয়রানি হচ্ছে। -তথ্য-প্রদ্যুত্ দাস

২৩ এপ্রিল ভোট

২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে ভোট। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া মানুষগুলো বুঝে উঠতে পারছেন না, আদৌ তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে কি না। কিন্তু ভোট দেওয়ার আশায় রোজই তাঁরা নথিপত্র নিয়ে প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরছেন,যাতে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ওঠে,সেই আর্জি জানাচ্ছেন জলপাইগুড়ি জেলা ও ব্লক  প্রশাসনের কাছে। -তথ্য-প্রদ্যুত্ দাস

নথির কোনও রিসিভ নেই!

তেমনি বর্মনপাড়া থেকে এসেছেন মিনু বেগম। সেদিন কাগজ জমা দিয়ে গিয়েছিলাম। রিসিভ দেয়নি। সই সিল কিছুই ছিল না। তাই আজ ফের এসেছিলাম। -তথ্য-প্রদ্যুত্ দাস

ডমিসাইল সার্টিফিকেট

অনেকে জলপাইগুড়ি ডিএম অফিসে এসেছেন ডমিসাইল সার্টিফিকেটের জন্য। ঘণ্ডার পর ঘণ্টা তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে এক টুকরো কাগজের জন্য।-তথ্য-প্রদ্যুত্ দাস

