AIMIM JUP Alliance: বিধানসভা ভোটে নতুন শক্তির আবির্ভাব! শনিবার মিম ও হুমায়ূনের দলের জোট ঘোষণা?

AIMIM JUP Alliance: বিধানসভা ভোটে নতুন শক্তির আবির্ভাব! শনিবার মিম ও হুমায়ূনের দলের জোট ঘোষণা?
AIMIM JUP Alliance: হুমায়ূন জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গেও কথা হয়েছে। তিনি পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন
মিম
বেলডাঙার সভা
একাধিক দলের সঙ্গে জোটের চেষ্টা
আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে কথা
হাজির থাকবে আরও ছোট দল
বড় পরীক্ষা
আগামিকাল এক মঞ্চে হুমায়ূন কবীরের জেইউপি ও ওয়েসির মিম এক মঞ্চে। একটি দল সদ্য জন্ম নিয়েছে। অন্যটি এখনও বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি। এরকম এক জোট হলে তা বাংলার রাজনীতিতে বড় ঘটনা হয়ে যাবে। AIMIM-JUP জোট বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন শক্তির বার্তা বহন করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এখানে সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে দুই দলের নেতারা। -তথ্য-সোমা মাইতি ও অয়ন ঘোষাল
