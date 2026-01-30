English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • AIMIM JUP Alliance: বিধানসভা ভোটে নতুন শক্তির আবির্ভাব! শনিবার মিম ও হুমায়ূনের দলের জোট ঘোষণা?

AIMIM JUP Alliance: হুমায়ূন জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গেও কথা হয়েছে। তিনি পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন  

| Jan 30, 2026, 09:28 PM IST
1/6

মিম

মিম

প্রতিবেশী বিহারের মতো এবার বাংলাতেও কি এবার মাথা তুলবে আসাদউদ্দিন ওয়েসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিস ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন(AIMIM)! -তথ্য-সোমা মাইতি ও অয়ন ঘোষাল  

2/6

বেলডাঙার সভা

বেলডাঙার সভা

শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় হতে চলেছে জনতা উন্নয়ণ পার্টির(JUP) নেতা হুমায়ূন কবীর। তাঁর সেই জনসভায় থাকছেন মিম এর রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কী। ফলে দুই দলের গাঁটছড়ার একটা বার্তা আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। -তথ্য-সোমা মাইতি ও অয়ন ঘোষাল

3/6

একাধিক দলের সঙ্গে জোটের চেষ্টা

একাধিক দলের সঙ্গে জোটের চেষ্টা

বিধানসভা নির্বাচনের আগে  রাজ্য়ের একাধিক দলের সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা করছেন হুমায়ূন কবীর। তিনি জোট বার্তা দিয়েছেন সিপিএম ও আইএসএফকে। হুমায়ূন জানিয়েছেন,যা কিছু হবে তা ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। -তথ্য-সোমা মাইতি ও অয়ন ঘোষাল

4/6

আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে কথা

আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে কথা

হুমায়ূন জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গেও কথা হয়েছে। তিনি পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আগামিকালের সভায় মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি ও রাজ্যের অবজার্ভার আদিল হুসেনও কাল উপস্থিত থাকবেন। -তথ্য-সোমা মাইতি ও অয়ন ঘোষাল

5/6

হাজির থাকবে আরও ছোট দল

হাজির থাকবে আরও ছোট দল

হুমায়ূন আরও বলেন, এসডিপিআই, আজাদ সংঘ-সহ ছোট ছোট ৪-৫ দল উপস্থিতি থাকবে শনিবারের সভায়। এরা আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই যে তোলাবাজের সরকার চলছে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কাজ করবে। -তথ্য-সোমা মাইতি ও অয়ন ঘোষাল  

6/6

বড় পরীক্ষা

বড় পরীক্ষা

আগামিকাল এক মঞ্চে হুমায়ূন কবীরের জেইউপি ও ওয়েসির মিম এক মঞ্চে। একটি দল সদ্য জন্ম নিয়েছে। অন্যটি এখনও বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়নি। এরকম এক জোট হলে তা বাংলার রাজনীতিতে বড় ঘটনা হয়ে যাবে। AIMIM-JUP জোট বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন শক্তির বার্তা বহন করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এখানে সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে দুই দলের নেতারা। -তথ্য-সোমা মাইতি ও অয়ন ঘোষাল

