Hurricane Erin Live: ভয়ংকর 'সার্ফ' আর ভয়াল 'রিপ কারেন্ট' নিয়ে নৃশংস দৈত্যের মতো ধেয়ে আসছে বিধ্বংসী 'লার্জ' হারিকেন এরিন! তছনছ হবে...

Hurricane Erin Live Updates: হারিকেন এরিন নিয়ে আতঙ্কিত সকলে। কেন? কেননা, বলা হচ্ছে, ভয়ংকর 'সার্ফ' আর ভয়াল 'রিপ কারেন্ট' নিয়ে ধেয়ে আসছে বিধ্বংসী এই হারিকেন। কী এই 'সার্ফ'? কী এই 'রিপ কারেন্ট'?

| Aug 22, 2025, 02:25 PM IST
হারিকেন এরিন

কিছুদিন আগেই একটি হারিকেনের হদিশ মিলেছিল। ক্রিটিক্যাল স্টর্ম ডেটা সংগ্রহে নিয়োজিত একটি টিম, যাদের হারিকেন হান্টার বলে, তারা আচমকা এই হারিকেনটির উপস্থিতির কথা টের পায়। এটিই ছিল হারিকেন এরিন। ওই টিমটি হারিকেন এরিনের আই দেখতে পেয়েছিল। তারা এতে স্টেডিয়াম এফেক্টের অস্তিত্বও পেয়েছিল! 

স্তূপীকৃত মেঘরাশি

কিন্তু কী এই স্টেডিয়াম এফেক্ট? একটি ভিডিয়ো থেকে দেখা গিয়েছে, আকাশের বিশাল একটা অংশে টাওয়ারিং ক্লাউড, মানে স্তূপীকৃত মেঘরাশি এসে জমেছে। এবং এটা ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

'সার্ফ' আর 'রিপ কারেন্ট' নিয়ে

কিন্তু এখন হারিকেন এরিন সম্বন্ধে আরও তথ্য আসছে, যাতে আতঙ্কিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলে। কেন আতঙ্ক? কেননা, বলা হয়েছে, ভয়ংকর 'সার্ফ' আর ভয়াল 'রিপ কারেন্ট' নিয়ে নৃশংস দৈত্যের মতো ধেয়ে আসছে বিধ্বংসী এই হারিকেন। এটি এখন পূর্ব উপকূল থেকে সরছে।

মনস্টার স্টর্ম

এটিকে আবহাওয়াবিদেরা 'মনস্টার স্টর্ম' বলে উল্লেখ করছেন। এর অর্থ, নৃশংস দৈত্যের মতো ধেয়ে আসছে বিধ্বংসী হারিকেন এরিন।

'হাই টাইড'

এর ফলে প্লাবিত হবে উপকূল। ডুববে সৈকতভূমি ও সন্নিহিত অঞ্চল। 'হাই টাইডে'র সতর্কতা জারি। ফলে, ফুলে উঠবে জল। 

কোথায় কোথায়

এই বিপর্যয় ঘটবে উত্তর ক্যারোলিনা থেকে নিউ ইংল্যান্ড এলাকা জুড়ে। ভার্জিনিয়া বারমুডাতেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। 

লার্জ হারিকেন

আসবে বিশাল উঁচু ঢেউও। প্রায় ১০ ফুটের (৩ মিটার) মতো। ঝড়ের টানে জলে তৈরি হওয়া শক্তিশালী কারেন্টের সঙ্গে যদি যোগ হয় বিগ ওয়েভ, তা হলে তো আর দেখতে হবে না! লার্জ হারিকেন বলা হচ্ছে এরিনকে। সাম্প্রতিকে এমন ঘটেনি।

