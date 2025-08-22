Hurricane Erin Live: ভয়ংকর 'সার্ফ' আর ভয়াল 'রিপ কারেন্ট' নিয়ে নৃশংস দৈত্যের মতো ধেয়ে আসছে বিধ্বংসী 'লার্জ' হারিকেন এরিন! তছনছ হবে...

Hurricane Erin Live: ভয়ংকর 'সার্ফ' আর ভয়াল 'রিপ কারেন্ট' নিয়ে নৃশংস দৈত্যের মতো ধেয়ে আসছে বিধ্বংসী 'লার্জ' হারিকেন এরিন! তছনছ হবে...
Hurricane Erin Live Updates: হারিকেন এরিন নিয়ে আতঙ্কিত সকলে। কেন? কেননা, বলা হচ্ছে, ভয়ংকর 'সার্ফ' আর ভয়াল 'রিপ কারেন্ট' নিয়ে ধেয়ে আসছে বিধ্বংসী এই হারিকেন। কী এই 'সার্ফ'? কী এই 'রিপ কারেন্ট'?
1/7
হারিকেন এরিন
2/7
স্তূপীকৃত মেঘরাশি
3/7
'সার্ফ' আর 'রিপ কারেন্ট' নিয়ে
4/7
মনস্টার স্টর্ম
5/7
'হাই টাইড'
6/7
কোথায় কোথায়
7/7
লার্জ হারিকেন
