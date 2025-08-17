Hurricane Erin: সমুদ্রে দ্রুত শক্তিশালী হচ্ছে হারিকেন এরিন! ঝড়ের বেগ হতে পারে ২৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা! উফ্! ভয়ংকর এই ধেয়ে আসা...

Hurricane Erin: সমুদ্রে দ্রুত শক্তিশালী হচ্ছে হারিকেন এরিন! ঝড়ের বেগ হতে পারে ২৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা! উফ্! ভয়ংকর এই ধেয়ে আসা...
Deadly Hurricane Erin: ঝড়ের কেন্দ্রই সবচেয়ে শান্ত। যেটাকে 'আই' বলা হয়। চারপাশে অসম্ভব চাঞ্চল্য থাকলেও এরিনের আই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর তা ভয় জাগাচ্ছে।
পৃথিবী কাঁপছে
হারিকেন হান্টার
স্টেডিয়াম এফেক্ট
কী এই স্টেডিয়াম এফেক্ট?
ল্যান্ডফল
'কাম' 'আই'
২৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা
এটি তৈরি হয়েছে আটলান্টিক সমুদ্রে। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ক্যাটেগরি-১ থেকে ক্যাটেগরি-৫ পর্যায়ের ঝড়ে উঠে এসেছে এরিন। পুয়ের্তো রিকো থেকে ২৩৫ কিমির মধ্যে আছে এটি। উত্তর ক্যারোলিনা প্রমাদ গুনছে। প্রমাদ গুনছে আমেরিকার সমুদ্রতীর। এটা আটলান্টিকে হারিকেন সিজন। এ সময়ে, নভেম্বর পর্যন্ত এখানে ঝড়ের উপদ্রব। এরিন ধেয়ে আসতে পারে ২৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে!
