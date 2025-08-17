English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hurricane Erin: সমুদ্রে দ্রুত শক্তিশালী হচ্ছে হারিকেন এরিন! ঝড়ের বেগ হতে পারে ২৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা! উফ্! ভয়ংকর এই ধেয়ে আসা...

Deadly Hurricane Erin: ঝড়ের কেন্দ্রই সবচেয়ে শান্ত। যেটাকে 'আই' বলা হয়। চারপাশে অসম্ভব চাঞ্চল্য থাকলেও এরিনের আই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর তা ভয় জাগাচ্ছে।

| Aug 17, 2025, 03:36 PM IST
1/7

পৃথিবী কাঁপছে

একটি হারিকেনের হদিশ মিলেছে। ভয়ংকর সেই ঝড়ের ভিডিয়ো। সারা পৃথিবী কাঁপছে এই দৃশ্য দেশে! 

2/7

হারিকেন হান্টার

ক্রিটিক্যাল স্টর্ম ডেটা সংগ্রহে নিয়োজিত থাকা একটি টিম, যাদের হারিকেন হান্টার বলে, তারা আচমকা এই হারিকেনটির উপস্থিতির কথা টের পায়।

3/7

স্টেডিয়াম এফেক্ট

ওই টিমটি হারিকেন এরিনের আই দেখতে পেয়েছে। শুধু আই-ই নয়, তারা স্টেডিয়াম এফেক্টের অস্তিত্বও পেয়েছে! 

4/7

কী এই স্টেডিয়াম এফেক্ট?

কিন্তু কী এই স্টেডিয়াম এফেক্ট? ওই ভিডিয়ো থেকে দেখা গিয়েছে, এসব ক্ষেত্রে আকাশের বিশাল একটা অংশে টাওয়ারিং ক্লাউড, মানে স্তূপীকৃত মেঘরাশি এসে জমে। যেটা ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

5/7

ল্যান্ডফল

আসলে ফোরকাস্ট আরও নিখুঁত করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের তথ্যসংগ্রহের কাজ চলে। এক্ষেত্রেও তেমনই চলছিল। ল্যান্ডফল ইত্যাদির তথ্য দিয়ে তা মানুষকে সতর্ক করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কাজ করে। 

6/7

'কাম' 'আই'

ঝড়ের কেন্দ্রই সবচেয়ে 'কাম' বা শান্ত। যেটাকে 'আই' বলা হয়। দেখা গিয়েছে, চারপাশে অসম্ভব চাঞ্চল্য থাকলেও এরিনের এই আই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

7/7

২৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা

এটি তৈরি হয়েছে আটলান্টিক সমুদ্রে। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ক্যাটেগরি-১ থেকে ক্যাটেগরি-৫ পর্যায়ের ঝড়ে উঠে এসেছে এরিন। পুয়ের্তো রিকো থেকে ২৩৫ কিমির মধ্যে আছে এটি। উত্তর ক্যারোলিনা প্রমাদ গুনছে। প্রমাদ গুনছে আমেরিকার সমুদ্রতীর। এটা আটলান্টিকে হারিকেন সিজন। এ সময়ে, নভেম্বর পর্যন্ত এখানে ঝড়ের উপদ্রব। এরিন ধেয়ে আসতে পারে ২৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে!

