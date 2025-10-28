Hurricane Melissa: ধেয়ে আসছে 'এ গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়', দেশের ইতিহাসে 'সবচেয়ে সাংঘাতিক'! ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ২৮০ কিমি! অবিশ্বাস্য..

Hurricane Melissa: ধেয়ে আসছে 'এ গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়', দেশের ইতিহাসে 'সবচেয়ে সাংঘাতিক'! ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ২৮০ কিমি! অবিশ্বাস্য..
Melissa The Strongest Storm on The Planet: দ্বীপরাজ্যে ধেয়ে আসছে দেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ হারিকেন। নাম কার 'মেলিসা'। শুধু সেই দ্বীপ-দেশ কেন, মেলিসা এ বছরে এই গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় হতে চলেছে! ভাবা যায়!
সতর্কতা জারির ফলে কিছু মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে প্রবল বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাস শুরু হলেও অনেকেই নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে চাইছেন না। জ্যামাইকার মানুষজন বলছেন, তাঁরা একদিন উঠে হুট করে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাবেন না। তাঁরা বরং বাড়িতে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ঘরের দরজা-জানালা উড়ে গেলেও তাঁরা সেখানেই থাকবেন। এটা আমাদের প্রথম হারিকেন নয়।
