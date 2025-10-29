English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hurricane Melissa: শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়! আঘাত হানল ২৯৫ কিমি বেগে... বিধ্বংসী 'মেলিসা'য় তছনছ 'দ্বীপরাষ্ট্র', ৫০০,০০০ এরও বেশি মানুষ...

Hurricane Melissa Batters Jamaica: গত ৩৫ বছরে এমন ঘটেনি। গিলবার্টের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে মেলিসা, আগেই সতর্কতা জারি করেছিল প্রশাসন।  

| Oct 29, 2025, 02:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়! দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বিধ্বংসী। ২৯৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (১৮৫ মাইল) গতিবেগ নিয়ে জ্যামাইকায় আঘাত হেনেছে রেকর্ড-ভঙ্গকারী ক্যাটাগরি-৪ ঝড় হারিকেন মেলিসা। 

হারিকেন মেলিসার তাণ্ডবে তছনছ জ্যামাইকা। ক্যাটাগরি-৪ ঝড় হারিকেন মেলিসা জ্যামাইকার সেন্ট এলিজাবেথ প্যারিশকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দিয়েছে।  ৫০০,০০০ এরও বেশি মানুষ বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে।

জ্যামাইকায় ধ্বংসলীলা চালানোপর এখন তা কিউবার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিউবার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সান্তিয়াগো-দে-কিউবাতে এবার ধ্বংসলীলা চালাবে বিধ্বংসী মেলিসা। বাসিন্দাদের তাই অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যারিবীয় কর্তৃপক্ষ। 

বর্তমানে ঝড়ের গতিবেগ খানিক কমে ২৩৩ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (১৪৫ মাইল) হয়েছে। মার্কিন জাতীয় হ্য়ারিকেন সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, মেলিসা জ্যামাইকার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উপকূলীয় শহর নিউ হোপে আঘাত হানে। 

তখন ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৮৫ মাইল (২৯৫ কিলোমিটার)। যা ক্যাটাগরি-৫ ঝড়ের সর্বনিম্ন ১৫৭ মাইল (২৫২ কিলোমিটার) বাতাসের গতিবেগের চেয়ে অনেক বেশি।

ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশ জ্যামাইকায় ধেয়ে আসা হারিকেন মেলিসা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বিধ্বংসী ঝড়। গত ৩৫ বছরে এমন ঘটেনি। হারিকেন মেলিসা ক্যারিবীয় অঞ্চলে ১৯৮৮ সালে আঘাত হানা হারিকেন গিলবার্টের চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে বলে আগেই সতর্কতা জারি করেছিল প্রশাসন।

গিলবার্টের আঘাতে জ্যামাইকায় ৪০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছিলেন। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকোয় সব মিলিয়ে কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

