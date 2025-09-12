Pune Crime: স্বামী নপুংসক! বংশ বজায় রাখতে 'পুলিস কমিশনার' শ্বশুরমশাই রোজ রাতে হানা দেয় বউমার বিছানায়...

Pune Crime: স্বামী নপুংসক! বংশ বজায় রাখতে 'পুলিস কমিশনার' শ্বশুরমশাই রোজ রাতে হানা দেয় বউমার বিছানায়...
Pune Police Commissioner fatherin law molested daughter in law: গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা যখন সারা দেশেই ক্রমবর্ধমান, তখন পুনের ভয়ংকর ঘটনা, সাড়া ফেলেছে সমাজ মাধ্যমে। বিশেষত পুলিস যখন রক্ষাকর্তা, তখন খোদ পুলিসকর্তার ঘরেই নারকীয় অত্য়াচারের কাহিনি, অবাক করেছে।
