Pune Crime: স্বামী নপুংসক! বংশ বজায় রাখতে 'পুলিস কমিশনার' শ্বশুরমশাই রোজ রাতে হানা দেয় বউমার বিছানায়...

Pune Police Commissioner fatherin law molested daughter in law: গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা যখন সারা দেশেই ক্রমবর্ধমান, তখন পুনের ভয়ংকর ঘটনা, সাড়া ফেলেছে সমাজ মাধ্যমে। বিশেষত পুলিস যখন রক্ষাকর্তা, তখন খোদ পুলিসকর্তার ঘরেই নারকীয় অত্য়াচারের কাহিনি, অবাক করেছে।

| Sep 12, 2025, 03:30 PM IST
1/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

পুণেতে এক অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন পুলিস কর্তার বিরুদ্ধে তার পুত্রবধূকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে। প্রাক্তন সহকারী পুলিশ কমিশনারের (এসিপি) বিরুদ্ধে তার পুত্রবধূ অভিযোগ দায়ের করার পর এই মামলাটি শুরু হয়েছে। ওই যুবতী পুত্রবধূ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যৌন হেনস্থা ও জোরপূর্বক কার্যকলাপের অভিযোগ এনেছেন।

2/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

এই অভিযোগে শুধু অবসরপ্রাপ্ত শ্বশুরমশাইয়ের বিরুদ্ধেই নয়, তাঁর স্বামী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধেও ভয়ংকর অভিযোগ এনেছেন বলে পুলিস জানিয়েছে।

3/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

পুলিসর মতে, ওই নারী অভিযোগ করেছেন যে তাঁর স্বামী সন্তান ধারণে অক্ষম। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বা বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা বা দত্তক নেওয়ার মতো বিকল্প পথ খোঁজার পরিবর্তে, তার স্বামী এবং শাশুড়ি তাকে শ্বশুরমশাইয়ের মাধ্যমে সন্তান ধারণের জন্য চাপ দেন।

4/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

ওই অত্যাচারিত যুবতী এমনও অভিযোগ করেছেন যে তাঁর শ্বশুর বারবার তার ঘরে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করতেন এবং পরিবারের নাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণের অজুহাতে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি জানাতেন।

5/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

এই দম্পতির বিয়ে হয়েছে পাঁচ মাস আগে। বিয়ের প্রায় পনেরো দিন পর ওই নারী এবং তার স্বামী মধুচন্দ্রিমার জন্য মহাবালেশ্বর গিয়েছিলেন। তবে তার বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের বিয়ে কখনও শারীরিক সম্পর্কে পরিণত হয়নি।

6/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

তিনি অভিযোগ করেছেন যে মধুচন্দ্রিমার সময় তার স্বামী শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে রাজি হননি। তিনি এর কারণ হিসেবে স্বামীর পুরুষত্বহীনতাকে দায়ী করেছেন। 

7/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

যুবতী তাঁর অভিযোগে আরও বলেছেন যে তার শ্বশুর শুধু দাবিই জানাননি, বরং একাধিকবার জোর করে তার ঘরে ঢুকেছিলেন। এই অনুপ্রবেশের সময় বারবার তিনি যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চাপ দিতেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন

8/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

তিনি তার অভিযোগপত্রে বলেছেন যে তাঁর শ্বশুরমশাইয় এই কাজগুলো স্বামী এবং শাশুড়ি সমর্থনেই করতেন।

9/9

শ্বশুরের যৌন নির্যাতন

তিনজনের নামই এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই মামলার তদন্ত চলছে।

