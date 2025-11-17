Sheikh Hasina: 'শয়তান ইউনূস কিছুই করতে পারবে না! আল্লাহ আমার জীবন দিয়েছেন, আল্লাহই নেবেন...'

Sheikh Hasina: 'শয়তান ইউনূস কিছুই করতে পারবে না! আল্লাহ আমার জীবন দিয়েছেন, আল্লাহই নেবেন...'
Sheikh Hasina Verdict: ফের অডিয়ো বার্তা শেখ হাসিনার। ‘সুদখোর ইউনূসের বিচার হবে’ ‘বাংলাদেশ ফের ঘুরে দাঁড়াবে’ ‘আওয়ামি লীগের ভিত শক্ত’ ‘অপরাধীদের বিচার করবই’ হুঙ্কার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হওয়া মামলার রায় সোমবার দেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বাংলাদেশ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা। এই আবহেই মানবতাবিরোধী অভিযোগগুলো মিথ্যে, তিনি এ ধরনের রায়ের কোনও বিষয়কে গুরুত্ব দেন না- এমনটাই জানিয়েছেন হাসিনা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ের আগে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার এক অডিয়ো ক্লিপ সামনে আসে।
হাসিনা জানিয়েছেন, তাঁর সরকার ছাত্র আন্দোলনের দাবি মেনেছিল, কিন্তু নতুন নতুন দাবি আসতে থাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। তিনি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়াকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দেওয়া অযৌক্তিক। তিনি বলেন, 'আমার সমর্থকরা আমাদের বিশ্বাস দিয়েছে। মানুষ এই দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, খুনি ইউনূস এবং তার সহযোগীদের দেখিয়ে দেবে যে বাংলাদেশ কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, জনগণ ন্যায়বিচার করবে।'
হাসিনা গত বছর ঢাকায় সরকারবিরোধী প্রতিবাদ চরম আকার নেওয়ার পর দিল্লিতে চলে যান। পালানোর আগে তিনি পদত্যাগ করেন। পালানোর পর, ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং তাঁকে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত করে। মামলার শুনানিতে হাসিনাকে ঢাকায় হাজির হতে বলা হলেও তিনি সমন অমান্য করেন। সমর্থকদের শান্ত থাকার জন্য তিনি বলেন, 'আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব, আবারও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করব এবং বাংলাদেশের মাটিতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করব।'
গণভবন (বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়) লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'গণভবন আমার সম্পত্তি নয়, এটা সরকারের। তারা বলছে এটা বিপ্লব। দুষ্কৃতকারী ও সন্ত্রাসীরা বিপ্লব আনতে পারে না।' এই ধরনের আদালতের রায় তাঁকে থামাতে পারবে না বলে তিনি জোর দেন। হাসিনা বলেন, 'আমি জনগণের সঙ্গে আছি। আমার দলীয় কর্মীদের বলছি: চিন্তা করবেন না, সময়ের বিষয়, আমি জানি আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন, আমরা এটা ভুলব না, সবকিছুর হিসাব হবে। ইনশাআল্লাহ, আমি প্রতিশোধ দিতে পারব।'
