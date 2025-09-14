English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Raveena Tandon: 'পহেলগাঁও হামলার পর প্রথম ভারত-পাক প্রথম ম্যাচেই কালো...' বিস্ফোরক রবিনা ট্যাণ্ডন...

Raveena Tandon on India-Pak Match: আজ (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) ভারত বনাম পাকিস্তানের এশিয়া কাপ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই ম্যাচ নিয়ে যখন মানুষ অসন্তুষ্ট, তখন বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন এই বিষয়ে তার মতামত জানাতে এক্স (X) প্ল্যাটফর্মে একটি টুইট করেছেন। তিনি টুইট করেন, "আমি আশা করি আমাদের দল কালো ব্যান্ড পরে খেলবে এবং জয় পাওয়ার আগে হাঁটু গেড়ে বসবে।"  

| Sep 14, 2025, 09:28 PM IST
২০২৫ সালের এশিয়া কাপ শুরু হয়েছে এবং আজ (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে ম্যাচ রয়েছে। তবে, পুলওয়ামা হামলার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না এবং মানুষ এই ম্যাচ নিয়ে অসন্তুষ্ট। বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন এই ম্যাচ সম্পর্কে তার মতামত জানাতে এক্স (X) প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিলেন।  

 টুইট করেন, তো ঠিক আছে, ম্যাচ চলছে। আমি আশা করি আমাদের দল কালো ব্যান্ড পরে খেলবে এবং জয় পাওয়ার আগে হাঁটু গেড়ে বসবে। নিচে টুইটটি দেখুন...

সেলিব্রিটিদের বক্তব্য

খুব বেশি সেলিব্রিটি এই ম্যাচ নিয়ে কথা বলেননি। তবে, রবিনা এমন একজন যিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই নিজের কথা বলতে পরিচিত।

ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সুনীল শেঠি

রাভিনা যখন এই বিষয়ে টুইট করেছেন, তখন সুনীল শেঠি মিডিয়ার সাথে কথা বলতে গিয়ে এই ম্যাচ নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, "এটি একটি বিশ্ব ক্রীড়া সংস্থা। তাদের সেই নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় কারণ এতে আরও অনেক খেলা এবং অনেক ক্রীড়াবিদ জড়িত। 

ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সুনীল শেঠি

ভারতীয় হিসেবে, আমি মনে করি এটি আমাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যে আমরা এটি দেখতে চাই কি না, আমরা যেতে চাই কি না, এবং এটি ভারতেরই একটি সিদ্ধান্ত।"

ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সুনীল শেঠি

অভিনেতা আরও যোগ করেন যে ক্রিকেটারদের দোষ দেওয়া যায় না কারণ তাদের কাছে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার আশা করা হয়।  

ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের স্থান ও সময়

এই ম্যাচটি দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি শুরু হয়েছে রাত ৮টায় (IST)।

