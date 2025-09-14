Raveena Tandon: 'পহেলগাঁও হামলার পর প্রথম ভারত-পাক প্রথম ম্যাচেই কালো...' বিস্ফোরক রবিনা ট্যাণ্ডন...
Raveena Tandon on India-Pak Match: আজ (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) ভারত বনাম পাকিস্তানের এশিয়া কাপ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই ম্যাচ নিয়ে যখন মানুষ অসন্তুষ্ট, তখন বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন এই বিষয়ে তার মতামত জানাতে এক্স (X) প্ল্যাটফর্মে একটি টুইট করেছেন। তিনি টুইট করেন, "আমি আশা করি আমাদের দল কালো ব্যান্ড পরে খেলবে এবং জয় পাওয়ার আগে হাঁটু গেড়ে বসবে।"
২০২৫ সালের এশিয়া কাপ শুরু হয়েছে এবং আজ (১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে ম্যাচ রয়েছে। তবে, পুলওয়ামা হামলার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না এবং মানুষ এই ম্যাচ নিয়ে অসন্তুষ্ট। বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন এই ম্যাচ সম্পর্কে তার মতামত জানাতে এক্স (X) প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিলেন।
সেলিব্রিটিদের বক্তব্য
ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সুনীল শেঠি
ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের স্থান ও সময়
