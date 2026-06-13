Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /IAF Plane Crash: আমদাবাদ দুর্ঘটনার এক বছরেই ফের আতঙ্ক! ল্যান্ডিংয়ের আগেই আছড়ে পড়ল বায়ুসেনার বিমান

IAF Plane Crash: আমদাবাদ দুর্ঘটনার এক বছরেই ফের আতঙ্ক! ল্যান্ডিংয়ের আগেই আছড়ে পড়ল বায়ুসেনার বিমান

Written BySoumita Khan
Published: Jun 13, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:57 AM IST

Assam IAF Plane Crash: অসমে ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগেই আছড়ে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাইলট।

1/7

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাস ব্যুরো: গত শুক্রবার ১২ জুন, ২০২৫ আমদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার এক বছর। সেই ভয়ংকর দুর্ঘটনার ঘা এখনও দগদগে। এরই মধ্যে অসমে ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। 

2/7

জানা গিয়েছে, অসমের জোরহাট সামরিক বিমানঘাঁটিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি এএন-৩২ (AN-32) বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। 

3/7

জানা গিয়েছে, শনিবার বিমানটি ঘাঁটিতে ল্যান্ডিংয়ের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সকাল ঠিক ১১টা ৫ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি AN-31 ক্যাটাগরির একটি কার্গো বিমান ছিল। 

4/7

বিমানটি বায়ুসেনার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রসদ এবং সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে জোড়হাট এয়ার বেসে অবতরণ করছিল। 

5/7

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগেই কোনও মারাত্মক যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটির ইঞ্জিন আচমকা কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এর ফলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিমানটির 'ক্র্যাশ ল্যান্ডিং' হয়।

 

6/7

ঘটনার পরপরই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানটির পাইলটের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

7/7

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা বায়ুসেনার পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে বিস্তারিত সরকারি তথ্য জানানো হবে।

TAGS:
IAF Plane crash
indian air force aircraft crash
assam aircraft accident
jorhat airbase incident
indian air force news
jorhat iaf pane crash
iaf training aircraft

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রবিবারই ভবানীভবনে মুখোমুখি অভিষেক-কুণাল? সইকাণ্ডে এবার সাঁড়াশি চাপ? বিগ আপডেট
Abhishek Banerjee1 hr ago
2
ED raid1 hr ago
3
Abhishek Banerjee2 hrs ago
4
West Bengal Monsoon3 hrs ago
5
bengali news1:45 AM IST