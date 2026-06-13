/IAF Plane Crash: আমদাবাদ দুর্ঘটনার এক বছরেই ফের আতঙ্ক! ল্যান্ডিংয়ের আগেই আছড়ে পড়ল বায়ুসেনার বিমান

Assam IAF Plane Crash: অসমে ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগেই আছড়ে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাইলট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাস ব্যুরো: গত শুক্রবার ১২ জুন, ২০২৫ আমদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার এক বছর। সেই ভয়ংকর দুর্ঘটনার ঘা এখনও দগদগে। এরই মধ্যে অসমে ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা।
জানা গিয়েছে, অসমের জোরহাট সামরিক বিমানঘাঁটিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি এএন-৩২ (AN-32) বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।
জানা গিয়েছে, শনিবার বিমানটি ঘাঁটিতে ল্যান্ডিংয়ের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সকাল ঠিক ১১টা ৫ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি AN-31 ক্যাটাগরির একটি কার্গো বিমান ছিল।
বিমানটি বায়ুসেনার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রসদ এবং সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে জোড়হাট এয়ার বেসে অবতরণ করছিল।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ল্যান্ডিংয়ের ঠিক আগেই কোনও মারাত্মক যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটির ইঞ্জিন আচমকা কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এর ফলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিমানটির 'ক্র্যাশ ল্যান্ডিং' হয়।
ঘটনার পরপরই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানটির পাইলটের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা বায়ুসেনার পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে বিস্তারিত সরকারি তথ্য জানানো হবে।