/৪৫ টন ত্রাণ নিয়ে নেপালে বায়ুসেনার C-17 গ্লোবমাস্টার ও C-130J সুপার হারকিউলিস, নিখোঁজ ২৮৮ ভারতীয়

Nepal IAF relief work: হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপালের পাশে 'বন্ধু' ভারত। দুর্যোগের পর বুধবারই নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহকে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্দিনে সবরকমভাবে পাশে থাকার, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এরপরই নেপালের উদ্দেশে ত্রাণ নিয়ে উড়ে যায় বায়ুসেনার বিমান।
প্রথমে ভারতীয় বায়ুসেনার C-130J সুপার হারকিউলিস হিন্দন বিমানঘাঁটি থেকে ১০ টন জরুরি ত্রাণ নিয়ে নেপালে উড়ে যায়। এরপর গ্লোবমাস্টার C-17 আরও ৩৫ টন ট্রাণ নিয়ে পৌঁছয় নেপালে।
উদ্ধারকাজের জন্য আরও যাত্রীবাহী প্লেন ও হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নেপালে নিখোঁজ বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ২৮৮-র বেশি ভারতীয় নিখোঁজ নেপালে। এর মধ্যে ৭৩জন ত্রিশূলী-১ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কাজ করতে গিয়েছিলেন। ২১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আর ২০০ জন তিব্বতে আটকে আছেন।
বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, তামিলনাড়ুর ২১ জন পর্যটককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে।
তামিলনাড়ু থেকে দুটি গ্রুপে ৩৭ জন ৪৯ জন কৈলাসে মানস সরোবর যাত্রায় গিয়েছিলেন। এছাড়াও মহারাষ্ট্র ও কেরালার পর্যটকরাও রয়েছেন।
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এও জানানো হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ৩২ জন সম্রাট ট্রাভেলসে রসুয়া জেলার তিমোরে গিয়েছিলেন। তাঁদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।
চিনের দিকেও বেশ কয়েকজন ভারতীয় নিখোঁজ। ইসা ফাউন্ডেশনের তরফে যাওয়া যাত্রীরাও নিখোঁজ বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।
তবে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, কৈলাসে মানস সরোবর যাত্রী প্রায় ২০০ জন ভারতীয় চিনের দিকে আটকে রয়েছেন। বেজিংয়ে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে।