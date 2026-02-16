English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ICMR antibiotic shield guidelines: দেদার মুঠো মুঠো ওষুধ কোনও কাজে লাগছে না! ভয়ংকর সর্বনাশ ঠেকাতে দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক...

Antibiotics Guidelines: বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞানে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার ছিল এক বৈপ্লবিক ঘটনা। যা একসময় প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল, আজ সেই রক্ষাকবচ বা ‘শিল্ড’-এই দেখা দিয়েছে চওড়া ফাটল। সম্প্রতি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই মারাত্মক সংকটের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-এর ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব বাহল। তাঁর মতে, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ অপব্যবহার এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত ‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স’ (AMR) এখন আর কেবল ভবিষ্যতের আশঙ্কা

| Feb 16, 2026, 04:11 PM IST
1/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

এই ক্রমবর্ধমান সংকট মোকাবিলায় হাত গুটিয়ে বসে নেই আইসিএমআর। চিকিৎসাক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ও যুক্তিযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংস্থাটি খুব শীঘ্রই একটি নতুন ‘ন্যাশনাল গাইডলাইন’ বা নির্দেশিকা প্রকাশ করতে চলেছে। ডঃ বাহল জানান, এই নির্দেশিকাটি মূলত ‘এমপিরিক্যাল’ (Empirical) ব্যবহারের ওপর জোর দেবে।  

2/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ‘এমপিরিক্যাল ট্রিটমেন্ট’ হলো ল্যাবরেটরি পরীক্ষার রিপোর্ট (যেমন ব্লাড কালচার বা ইউরিন কালচার) আসার আগেই প্রাথমিক লক্ষণ দেখে চিকিৎসা শুরু করা। অনেক সময় দেখা যায়, রিপোর্ট আসতে ২-৩ দিন সময় লাগে, আর সেই অন্তর্বর্তী সময়ে চিকিৎসকরা রোগীর অবস্থা বিগড়ে যাওয়ার ভয়ে বা মানসিক চাপে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেন। নতুন নির্দেশিকায় নির্দিষ্ট করে বলা থাকবে—কোন পরিস্থিতিতে, কী কী লক্ষণ দেখে এবং ঠিক কতটা মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত। এটি চিকিৎসকদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করবে এবং ওষুধের অপপ্রয়োগ কমাতে সহায়ক হবে।  

3/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

বিশেষজ্ঞরা এই সমস্যার জন্য কেবল চিকিৎসকদের নয়, বরং সামাজিক ও ব্যবসায়িক পরিকাঠামোকেও দায়ী করছেন।

4/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

অনেক সময় সংক্রমণের উৎস (ব্যাকটেরিয়া না কি ভাইরাস) নিশ্চিত না হয়েই রোগীদের অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ দেওয়া হয়।

5/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

বিশেষ করে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (ICU) থাকা রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা ঝুঁকি নিতে চান না। দ্রুত রোগীকে সুস্থ করে তোলার এই অতি-সতর্কতা হিতে বিপরীত হচ্ছে।  

6/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, যে কোনো জ্বর বা সর্দি-কাশিতেই অ্যান্টিবায়োটিক দ্রুত কাজ করে।

7/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

অথচ সর্দি-কাশির অধিকাংশ ঘটনাই ‘ভাইরাল’, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই। 

8/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই বা পুরনো প্রেসক্রিপশন দেখে নিজেদের মতো ওষুধ খাচ্ছেন, যা জীবাণুকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।  

9/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

ভারতের মতো দেশে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধের দোকান (Over-the-counter) থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কেনা যায়। এই সহজলভ্যতা সমস্যার অন্যতম মূল কারণ। 

10/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

 নিয়ম অনুযায়ী সিডিউল-এইচ (Schedule H) ড্রাগ হিসেবে এগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা থাকলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন।  

11/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

অ্যান্টিবায়োটিকের অনুপ্রবেশ: এক ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে পশুপালন ও পোল্ট্রি শিল্প থেকে। বর্তমানে মুরগি বা অন্যান্য গবাদি পশুর দ্রুত বৃদ্ধি এবং তাদের রোগমুক্ত রাখতে খাবারের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক মেশানো হয়।

12/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

সেই প্রাণিজ প্রোটিন (মাংস বা ডিম) যখন মানুষ গ্রহণ করছে, তখন পরোক্ষভাবে ওই ওষুধের অবশিষ্টাংশ মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। ফলে মানুষের অজান্তেই তার শরীরের ব্যাকটেরিয়ারা ওই ওষুধের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।  

13/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জলবায়ু পরিবর্তন বা পরমাণু যুদ্ধের মতোই ‘অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স’ বর্তমানে মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য শীর্ষ পাঁচটি হুমকির একটি। 

14/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

অনেক চিকিৎসক স্বীকার করেছেন যে, কোনো রোগীকে কেন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন নেই, তা বোঝাতে ৫-১০ মিনিট সময় লাগে। 

15/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

অনেক সময় ব্যস্ত আউটডোরে চিকিৎসকরা সেই সময়টুকু পান না বা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের জোরাজুরিতে ওষুধ লিখতে বাধ্য হন।  

16/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

তবে রাজীব বাহল আশার আলোও দেখিয়েছেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, অ্যান্টিবায়োটিক কোনো সাধারণ পণ্য নয়, এটি একটি মূল্যবান সম্পদ। 

17/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

যদি আমরা আজ থেকে ওষুধের যৌক্তিক ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি, তবে বর্তমানের ওষুধগুলোই আরও কয়েকশো বছর কার্যকর থাকবে।   

18/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

আইসিএমআর-এর আসন্ন নির্দেশিকাটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা গেলে তা এই ‘নীরব মহামারি’ রুখতে এক মাইলফলক হয়ে দাঁড়াবে।  

19/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

এখন দেখার বিষয়, সরকার, চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষ—এই ত্রিবেণী সংগম কী ভাবে এই নির্দেশিকাকে পাথেয় করে আগামীর অন্ধকার দিনগুলোকে রুখে দেয়।   

20/20

দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক

মনে রাখা প্রয়োজন, ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের হাতে অস্ত্র সীমিত, তাই যেটুকু আছে তাকে আগলে রাখাই এখন সময়ের দাবি।  

