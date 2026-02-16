ICMR antibiotic shield guidelines: দেদার মুঠো মুঠো ওষুধ কোনও কাজে লাগছে না! ভয়ংকর সর্বনাশ ঠেকাতে দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক...

ICMR antibiotic shield guidelines: দেদার মুঠো মুঠো ওষুধ কোনও কাজে লাগছে না! ভয়ংকর সর্বনাশ ঠেকাতে দেশে বন্ধের পথে অ্যান্টিবায়োটিক...
Antibiotics Guidelines: বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞানে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার ছিল এক বৈপ্লবিক ঘটনা। যা একসময় প্রাণঘাতী ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল, আজ সেই রক্ষাকবচ বা ‘শিল্ড’-এই দেখা দিয়েছে চওড়া ফাটল। সম্প্রতি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই মারাত্মক সংকটের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-এর ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব বাহল। তাঁর মতে, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ অপব্যবহার এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত ‘অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স’ (AMR) এখন আর কেবল ভবিষ্যতের আশঙ্কা
এই ক্রমবর্ধমান সংকট মোকাবিলায় হাত গুটিয়ে বসে নেই আইসিএমআর। চিকিৎসাক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের সঠিক ও যুক্তিযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংস্থাটি খুব শীঘ্রই একটি নতুন ‘ন্যাশনাল গাইডলাইন’ বা নির্দেশিকা প্রকাশ করতে চলেছে। ডঃ বাহল জানান, এই নির্দেশিকাটি মূলত ‘এমপিরিক্যাল’ (Empirical) ব্যবহারের ওপর জোর দেবে।
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ‘এমপিরিক্যাল ট্রিটমেন্ট’ হলো ল্যাবরেটরি পরীক্ষার রিপোর্ট (যেমন ব্লাড কালচার বা ইউরিন কালচার) আসার আগেই প্রাথমিক লক্ষণ দেখে চিকিৎসা শুরু করা। অনেক সময় দেখা যায়, রিপোর্ট আসতে ২-৩ দিন সময় লাগে, আর সেই অন্তর্বর্তী সময়ে চিকিৎসকরা রোগীর অবস্থা বিগড়ে যাওয়ার ভয়ে বা মানসিক চাপে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক লিখে দেন। নতুন নির্দেশিকায় নির্দিষ্ট করে বলা থাকবে—কোন পরিস্থিতিতে, কী কী লক্ষণ দেখে এবং ঠিক কতটা মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত। এটি চিকিৎসকদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করবে এবং ওষুধের অপপ্রয়োগ কমাতে সহায়ক হবে।
