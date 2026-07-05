/অন্নপূর্ণার ফর্ম বাতিল হলেও ফের আবেদন করতে পারবেন, কীভাবে?

Annapurna Bhander: ঘরে বসে আবেদন করতে socialsecurity.wb.gov.in পোর্টালে যেতে হবে। এখানে ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলায় ফর্ম পাবেন
অন্নপূর্ণা ভান্ডার কারা পাবেন তা অনেকেই জানেন। তার পরেও বাতিল হয়েছে ২৬ লাখ আবেদনকারী।
অন্নপূর্ণা যোজনায় ভাতা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন ১.৩ কোটি আবেদনকারী। এদের অধিকাংশ প্রথম কিস্তির ৩ হাজার টাকা পেয়ে গিয়েছেন।
আয়কর দেন এমন মহিলারা। যেসব মহিলা কেন্দ্র, রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত, পুরসভা, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তারা আবেদন করার যোগ্য নন। পেনশন প্রাপকরাও এই প্রকল্পের সুবিধে পাবেন না।
আধার, ভোটার আইডি-র তথ্যে ভুল থাকলে আবেদন বাতিল হবে। এসআইআর-এ নাম গেলে বাতিল হতে পারে নাম। অভারতীয় হলে ফর্ম বাতিল হতে পারে।
এখন প্রশ্ন, ফর্ম বাতিল হলে কি ফের আবেদন করা যাবে? রাজ্যের মন্ত্রী মালতী রাভা রায় সংবাদমাধ্যমে জানান, যাঁরা যোগ্য তাঁরা যেন আবেদন বাতিল হলেও আবার আবেদন করতে দেরি না করেন। সরকারের লক্ষ্য কোনও যোগ্য মা-বোন শুধুমাত্র নথিগত ত্রুটির কারণে যেন বঞ্চিত না হন। যাঁদের নথিতে কোনও ভুল রয়েছে, তাঁরা তা সংশোধন করে পুনরায় আবেদন করতে পারবেন।
ঘরে বসে আবেদন করতে socialsecurity.wb.gov.in পোর্টালে যেতে হবে। এখানে ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলায় ফর্ম পাবেন। ফর্ম পূরণ করলে যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে।
অন্নপূর্ণার আবেদনের জন্য অগাস্ট মাস পর্যন্ত সময় পাওয়া য়াবে। সরকারি সূত্রে বলা ৯০ দিন পর্যন্ত চলবে প্রথম পর্বের জন্য আবেদন। ফলে অগাস্ট মাস পর্যন্ত যোগ্য মহিলারা আবেদন বা সংশোধন করতে পারবেন।