English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Vande Bharat Sleeper Ticket refund: বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট ক্যানসেল করলে কত টাকা ফেরত পাবেন, জেনে নিন...

Vande Bharat Sleeper Ticket refund: বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট ক্যানসেল করলে কত টাকা ফেরত পাবেন, জেনে নিন...

Vande Bharat Sleeper Ticket refund: এই ট্রেনে ভ্রমণের জন্য অন্তত ৪০০ কিলোমিটার দূরত্বের ভাড়া দিতে হবে। এ ছাড়া,সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে

| Jan 19, 2026, 05:31 PM IST
1/6

চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার

চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার

চালু হচ্ছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন।  ২২ জানুয়ারি তা যাত্রা শুরু করবে কামাখ্যা থেকে। ২৩ জানুয়ারি ট্রেনটি ছাড়বে হাওড়া থেকে। এই ট্রেন যাত্রীদের আড়াই ঘণ্টা বাঁচাবে।

2/6

টাকা রিফান্ডের নিয়ম

টাকা রিফান্ডের নিয়ম

এখন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের টিকিট বাতিল করালে কতা টাকা ফেরত পাবেন তা জানিয়ে দিল রেল। ফলে বন্দে ভারত স্লিপারের যাতায়াতের পাশাপাশি জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই ট্রেনের টিকিটের টাকা রিফান্ডের নিয়মকানুন।

3/6

২৫ শতাংশ ভাড়া কেটে নেওয়া হবে

২৫ শতাংশ ভাড়া কেটে নেওয়া হবে

রেলের তরফে জানানো হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের কনফার্মড টিকিট যাত্রা শুরুর ৮ ঘণ্টা আগে ক্যানসেল করলে পুরো টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। রেলের তরফে বলা হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপারের কনফার্মড টিকিট ট্রেন ছাড়ার ৭২ ঘণ্টা আগে বাতিল করলে রেল কেটে নেবে ২৫ শতাংশ টাকা। 

4/6

৫০ শতাংশ ভাড়া কাটা যাবে

৫০ শতাংশ ভাড়া কাটা যাবে

যাত্রা শুরুর ৮ ঘণ্টা থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কনফার্মড টিকিট বাতিল করলে রেল কেটে নেবে ভাড়ার ৫০ শতাংশ টাকা।  অর্থাত্ আপনি ফেরত পাবেন ৫০ শতাংশ টিকিটের দাম।

5/6

আরএসি থাকছে না

আরএসি থাকছে না

রেলওয়ে জানিয়েছে, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে আরএসি (RAC) সুবিধা থাকবে না।

6/6

কাদের কোটা থাকবে

কাদের কোটা থাকবে

এই ট্রেনে ভ্রমণের জন্য অন্তত ৪০০ কিলোমিটার দূরত্বের ভাড়া দিতে হবে। এ ছাড়া,সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে। রেলওয়ে বোর্ডের স্পষ্ট নির্দেশ, এই ট্রেনে শুধুমাত্র মহিলা কোটা, প্রতিবন্ধী কোটা, প্রবীণ নাগরিক (সিনিয়র সিটিজেন) কোটা এবং ডিউটি পাস প্রযোজ্য হবে। এগুলি ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ সংরক্ষণ বা কোটা সুবিধা এই ট্রেনে পাওয়া যাবে না।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Silver Price Today: রুপোর রেকর্ড! লক্ষ লক্ষ লক্ষ! পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এত দামি হয়নি সাদা ধাতু! আর কত উঠবে?

পরবর্তী অ্যালবাম

Silver Price Today: রুপোর রেকর্ড! লক্ষ লক্ষ লক্ষ! পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এত দামি হয়নি সাদা ধাতু! আর কত উঠবে?

Silver Price Today: রুপোর রেকর্ড! লক্ষ লক্ষ লক্ষ! পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এত দামি হয়নি সাদা ধাতু! আর কত উঠবে?

Silver Price Today: রুপোর রেকর্ড! লক্ষ লক্ষ লক্ষ! পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এত দামি হয়নি সাদা ধাতু! আর কত উঠবে? 7
Wildfire: জ্বলছে দেশের দাক্ষিণাত্য! ভয়াবহ আগুনে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, জারি জরুরি অবস্থা, জীবন্ত দগ্ধ...

Wildfire: জ্বলছে দেশের দাক্ষিণাত্য! ভয়াবহ আগুনে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, জারি জরুরি অবস্থা, জীবন্ত দগ্ধ...

Wildfire: জ্বলছে দেশের দাক্ষিণাত্য! ভয়াবহ আগুনে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, জারি জরুরি অবস্থা, জীবন্ত দগ্ধ... 6
BSNL Spark Plan: ৩৩০০ জিবি ডেটা, ৫০ এমবিপিএস গতি, একেবারে জলের দরে বিএসএনএলের পাগল করা প্ল্যান...

BSNL Spark Plan: ৩৩০০ জিবি ডেটা, ৫০ এমবিপিএস গতি, একেবারে জলের দরে বিএসএনএলের পাগল করা প্ল্যান...

BSNL Spark Plan: ৩৩০০ জিবি ডেটা, ৫০ এমবিপিএস গতি, একেবারে জলের দরে বিএসএনএলের পাগল করা প্ল্যান... 10
Bangladesh T20 World Cup Row: বাংলাদেশকে বুধবার পর্যন্ত ডেডলাইন আইসিসি-র! আর বাড়াবাড়ি করলে বিশ্বকাপ থেকেই ঘ্যাচাং ফু...

Bangladesh T20 World Cup Row: বাংলাদেশকে বুধবার পর্যন্ত ডেডলাইন আইসিসি-র! আর বাড়াবাড়ি করলে বিশ্বকাপ থেকেই ঘ্যাচাং ফু...

Bangladesh T20 World Cup Row: বাংলাদেশকে বুধবার পর্যন্ত ডেডলাইন আইসিসি-র! আর বাড়াবাড়ি করলে বিশ্বকাপ থেকেই ঘ্যাচাং ফু... 11