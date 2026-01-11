English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা

Iran Currency Value: ভারতে বর্তমানে ১ ডলারের দাম ৯০.২৭ টাকা। আর ইরানে ১ ডলারে পাওয়া যাবে ৯ লাখ ৯৪ হাজার ৫৫ ইরানি রিয়াল

| Jan 11, 2026, 06:00 PM IST
1/6

ইরানে বিক্ষোভ

ইরানে বিক্ষোভ

দেশজুড়ে বিক্ষোভ চলছে ইরানে। দেশের মোল্লাতন্ত্রের কঠোর নিয়মের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ মানুষ। দেশের আর্থিক হাল তলানিতে। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া, চাকরি করে সংসার চালানো যাচ্ছে না। কারণ বেতন খুবই কম। তার মধ্য়েই সরকারের হাজারো আইনি বায়ানাক্কা। সহ্য় করতে পারছেন না এক শ্রেণির ইরানি।

2/6

ভেনেজুয়েলায় ১ গ্রাম সোনা

ভেনেজুয়েলায় ১ গ্রাম সোনা

ইরানের মুদ্রার দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটি হিসেব করলেই বোঝা যাবে। ভেনেজুয়েলায় ১ গ্রাম সোনার দাম ১৮২ টাকা। আর ভারতে ১ গ্রামের দাম ১৩ হাজারের বেশি। এবার আসা যাক ইরানের কথায়। 

3/6

ডলার বনাম ইরানি রিয়েল

ডলার বনাম ইরানি রিয়েল

ভারতে বর্তমানে ১ ডলারের দাম ৯০.২৭ টাকা। আর ইরানে ১ ডলারে পাওয়া যাবে ৯ লাখ ৯৪ হাজার ৫৫ ইরানি রিয়াল। অর্থাত্ ভারতের এক টাকায় পাওয়া যাবে ১১,০১২ রিয়াল। এবার বুঝুন ইরানে মূদ্রাস্ফীতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। দেশের মানুষের কী রকম নাভিশ্বাস অবস্থা। আর্থাত্ আপনার কাছে যদি ২ হাজার টাকা থাকে আপনি ইরানে রাজা। ঘুরতে রাজার মতই ঘুরতে পারবেন।

4/6

পেট্রোল সস্তা

পেট্রোল সস্তা

ইরানে পেট্রোল বেশ সস্তা। প্রথম ৬০ লিটারের দাম ১৫,০০০ রিয়াল বা ০.০১৩ ডলার। তার পরে একশো লিটারে পড়বে ০,০২৬ ডলার। ডিমের দামও বেশ কম, ৪ টাকা পিস।  তবে অন্যান্য জিনিসের দাম অনেক।

5/6

হোটেল খরচ

হোটেল খরচ

ফাইভ স্টার হোটেলের খরচ প্রতি দিন ৭০ ডলার। অর্থাত আপনার যদি ইরান সফরের জন্য ৫০,০০০ টাকা বাজেট থাকে তাহলে ফাইভস্টার হোটেলে থাকতেই পারেন। কারণ ওই ৫০ হাজারে আপনি পাচ্ছেন, ৫৫০৪১৫২১১ রিয়েল। তবে মাত্র ৩ হাজারে ভালো হোটেল পেয়ে যাবেন।

6/6

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম

ইরানে ১ লিটার দুধের দাম ২০,০০০ রিয়াল, ১ লিটার জুস ৫০,০০০ রিয়েল, ১ লিটার দই ৪০,০০০ রিয়েল, ১ কেজি যে কোনও সবজির দাম কমপক্ষে ২০,০০০ রিয়েল। ১ ঘণ্টার ট্যাক্সি ভাড়া ২ লাখ রিয়েল। তেহরানে মেটোয় একজনের কমপক্ষে ভাড়া ৫০০০ রিয়েল। 

