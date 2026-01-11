Iran Currency Value: ভারতের ১ টাকা এখানে ১১০০০ টাকা, পকেটে ৫ হাজার থাকলেই এদেশে আপনি মহারাজা
Iran Currency Value: ভারতে বর্তমানে ১ ডলারের দাম ৯০.২৭ টাকা। আর ইরানে ১ ডলারে পাওয়া যাবে ৯ লাখ ৯৪ হাজার ৫৫ ইরানি রিয়াল
ইরানে বিক্ষোভ
ভেনেজুয়েলায় ১ গ্রাম সোনা
ডলার বনাম ইরানি রিয়েল
ভারতে বর্তমানে ১ ডলারের দাম ৯০.২৭ টাকা। আর ইরানে ১ ডলারে পাওয়া যাবে ৯ লাখ ৯৪ হাজার ৫৫ ইরানি রিয়াল। অর্থাত্ ভারতের এক টাকায় পাওয়া যাবে ১১,০১২ রিয়াল। এবার বুঝুন ইরানে মূদ্রাস্ফীতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। দেশের মানুষের কী রকম নাভিশ্বাস অবস্থা। আর্থাত্ আপনার কাছে যদি ২ হাজার টাকা থাকে আপনি ইরানে রাজা। ঘুরতে রাজার মতই ঘুরতে পারবেন।
পেট্রোল সস্তা
হোটেল খরচ
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম
