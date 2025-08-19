English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
The Bengal Files Row: বাংলায় লাফালাফি না করে ক্ষমতা থাকলে একটা গুজরাত বা মণিপুর ফাইলস বানান ...' বিবেক অগ্নিহোত্রীকে বিস্ফোরক চ্যালেঞ্জ ...

Bengal Files: বাংলা-বিরোধী, উসকানিমূলক ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করতে একটি সিনেমা তৈরি করে বাংলায় তার ট্রেলার লঞ্চের ব্যবস্থা করেছিলেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। লক্ষ্য একটাই, ছাব্বিশের ভোট এগিয়ে আসছে, তাই যেভাবেই হোক বাংলায় একটু অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা। যে-হোটেলে অনুষ্ঠান ছিল, সেখানে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুমতি না-নেওয়ায় অনুষ্ঠান বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর তাতেই বিবেক বিজেপির ভাষায় বলেছে, 'সত্যজিতের শহরে এ কী কাণ্ড'!

| Aug 19, 2025, 06:12 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি পরিচালকের মুখোশে আসলে বিজেপির প্রচারক! মুখ আর মুখোশ। বেঙ্গল ফাইলস্ (Bengal Files)পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী (Vivek Agnihotri) বিজেপির প্রোপাগাণ্ডার ছবি বানিয়েছেন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে'-রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এমনই জানিয়েছেন বেঙ্গল ফাইলস সিনেমাটি নিয়ে। 

বিবেকের রাজনৈতিক বয়ানের জবাব দিয়েছে তৃণমূল। প্রতিটি মিথ্যাচার তুলে ধরে পাল্টা প্রশ্ন বিজেপির প্রচারককে। 

নাটক কেন করছেন বিবেক! আপনি নামেই পরিচালক। যেসব ছবি তৈরি করেন, সেসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ানোর লক্ষ্যে। ক্ষমতা থাকলে গুজরাত ফাইলস তৈরি করুন। গোধরার দাঙ্গা কিংবা বিলকিসের উপর যে অত্যাচার, সেসব নিয়ে ছবি করেননি কেন? 

দেশ-বিদেশে এই ঘটনার জন্য মানুষের মাথা নিচু হয়ে যায়। তবু সেসব কথা মনে পড়েনি কেন? কেন ইউপি বা এমপি ফাইলস হল না? কিংবা মণিপুর ফাইলস? যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বাঁচাতে তাঁর বাড়িতে বাঙ্কার তৈরি হয়, সেই মণিপুরের কথা আপনার মনে পড়ল না বিবেক!

বাংলাকে অপমান করতেই বিবেক আপনি বাংলা নিয়ে মিথ্যাচারের ছবি বানিয়েছেন। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, মরিস সেরুলোর মতো বিবেককেও বাংলা থেকে বের করে দিয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা উচিত।

বিবেক বলেছেন, সত্যজিতের রাজ্য কেন এমন হবে? তৃণমূলের পাল্টা জবাব, সত্যজিতের রাজ্য বলেই তিনি এখনও সসম্মানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাংলায়। বুক বাজিয়ে প্রেস কনফারেন্স করছেন। সত্যজিতের রাজ্যে এসে বিভেদকামী শক্তির হয়ে ওকালতি করছেন, কুৎসা করছেন। বাংলাকে, বাংলা ভাষাকে এবং বাঙালিকে পরিকল্পিতভাবে অপমান করে চলেছে বিজেপি। আর বিবেক, আপনি সেই বিজেপির হাতের কাঠপুতুল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন বলে এবং বাংলা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বলে বিবেক আপনি এখনও বাংলায়। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে যদি এই ঘটনা ঘটত তাহলে মরিস সেরুলোর মতো আপনার অবস্থা হত।

ট্রেলার লঞ্চ করতে গিয়ে কী হয়েছে তা তৃণমূলের বিষয় নয়। বেসরকারি হোটেলে কী হচ্ছে না হচ্ছে বলা মুশকিল। ওঁর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেছেন, ওঁর ছবি নিয়ে বিজেপি নেতাদের আগ্রহ আছে, বাংলা বা বাঙালির নেই। সকাল থেকে তিনি যা লম্ফঝম্ফ করছেন, তা ছবির প্রচার পেতে আর ফুটেজ খেতে।

ছবিটি যে বিষয় নিয়ে, সেই বিষয় নিয়েই এদিন গদ্দার অধিকারী মিছিল করে। এ-প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, চিত্রনাট্য পরিষ্কার। একই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের প্রোগ্রাম। এক জায়গায় বিজেপির বিবেক ট্রেলার চালাবে, আর-এক জায়গায় গদ্দার মিছিল করবে। দুটোই আসলে বিজেপির কর্মসূচি।  

আসলে এরা সব ভেজাল হিন্দু। তাই বেছে বেছে রাখি পূর্ণিমার দিন নবান্ন অভিযান করে এবং জন্মাষ্টমীর দিন ট্রেলার লঞ্চ ও মিছিল করে।

