The Bengal Files Row: বাংলায় লাফালাফি না করে ক্ষমতা থাকলে একটা গুজরাত বা মণিপুর ফাইলস বানান ...' বিবেক অগ্নিহোত্রীকে বিস্ফোরক চ্যালেঞ্জ ...

Bengal Files: বাংলা-বিরোধী, উসকানিমূলক ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করতে একটি সিনেমা তৈরি করে বাংলায় তার ট্রেলার লঞ্চের ব্যবস্থা করেছিলেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। লক্ষ্য একটাই, ছাব্বিশের ভোট এগিয়ে আসছে, তাই যেভাবেই হোক বাংলায় একটু অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা। যে-হোটেলে অনুষ্ঠান ছিল, সেখানে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুমতি না-নেওয়ায় অনুষ্ঠান বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর তাতেই বিবেক বিজেপির ভাষায় বলেছে, 'সত্যজিতের শহরে এ কী কাণ্ড'!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনি পরিচালকের মুখোশে আসলে বিজেপির প্রচারক! মুখ আর মুখোশ। বেঙ্গল ফাইলস্ (Bengal Files)পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী (Vivek Agnihotri) বিজেপির প্রোপাগাণ্ডার ছবি বানিয়েছেন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে'-রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এমনই জানিয়েছেন বেঙ্গল ফাইলস সিনেমাটি নিয়ে।
বিবেক বলেছেন, সত্যজিতের রাজ্য কেন এমন হবে? তৃণমূলের পাল্টা জবাব, সত্যজিতের রাজ্য বলেই তিনি এখনও সসম্মানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাংলায়। বুক বাজিয়ে প্রেস কনফারেন্স করছেন। সত্যজিতের রাজ্যে এসে বিভেদকামী শক্তির হয়ে ওকালতি করছেন, কুৎসা করছেন। বাংলাকে, বাংলা ভাষাকে এবং বাঙালিকে পরিকল্পিতভাবে অপমান করে চলেছে বিজেপি। আর বিবেক, আপনি সেই বিজেপির হাতের কাঠপুতুল।
ট্রেলার লঞ্চ করতে গিয়ে কী হয়েছে তা তৃণমূলের বিষয় নয়। বেসরকারি হোটেলে কী হচ্ছে না হচ্ছে বলা মুশকিল। ওঁর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেছেন, ওঁর ছবি নিয়ে বিজেপি নেতাদের আগ্রহ আছে, বাংলা বা বাঙালির নেই। সকাল থেকে তিনি যা লম্ফঝম্ফ করছেন, তা ছবির প্রচার পেতে আর ফুটেজ খেতে।
