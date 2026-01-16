English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Budget 2026 Expectation: গোল্ড লোন নিতে চাইলে এখন একটু ওয়েট করে যান! বাজেটের পর আসছে বিরাট পরিবর্তন...

Gold Loan 2026: আসন্ন ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট (Central Budget 2026) পেশ করতে চলেছেন। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এবং ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যপূরণে এবার সোনার ঋণ বা গোল্ড লোন (Gold Loan) সংক্রান্ত নীতিমালায় বড়সড় পরিবর্তনের আশা করছে শিল্পমহল ও সাধারণ মানুষ।  

| Jan 16, 2026, 04:17 PM IST
বাজেটে গোল্ড লোন

বর্তমানে দেশে সোনার ঋণের চাহিদা আকাশছোঁয়া। মুথুট বা মান্নাপ্পুরমের মতো নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থাগুলোর (NBFC) মতে, গোল্ড লোনের গ্রাহকদের একটি বড় অংশই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাঁদের ঋণের পরিমাণ সাধারণত ৫০ হাজার টাকার নিচে থাকে, যা মূলত চিকিৎসা, শিক্ষা বা ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রয়োজনে নেওয়া হয়।  

বাজেটে গোল্ড লোন

শিল্পমহলের প্রধান দাবি হলো, ব্যাঙ্কগুলি সোনার ঋণের ক্ষেত্রে যে ‘অগ্রাধিকার খাত ঋণ’ বা প্রাইওরিটি সেক্টর লেন্ডিং (PSL)-এর সুবিধা পায়, তা NBFC-দেরও দেওয়া হোক। এটি কার্যকর হলে আর্থিক সংস্থাগুলি কম সুদে তহবিল পাবে, যার সুফল সরাসরি পাবেন সাধারণ ঋণগ্রহীতারা।  

আকাশছোঁয়া দাম ও মন্দার প্রভাব

বর্তমানে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। এর ফলে গয়নার বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে।   

আকাশছোঁয়া দাম ও মন্দার প্রভাব

মানুষ এখন গয়না কেনার চেয়ে বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে বা সংকটের সময়ের রক্ষাকবচ হিসেবে সোনা মজুত করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ ভল্টে আটকে থাকলে তা অর্থনীতির জন্য অচল। 

আকাশছোঁয়া দাম ও মন্দার প্রভাব

বাজেট ২০২৬-এ ডিজিটাল গোল্ডের প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর মাধ্যমে এই সোনাকে ডিজিটাল অর্থনীতিতে যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হতে পারে।  

অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে সোনা

‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে গেলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ জরুরি। গ্রামীণ পরিবার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে গোল্ড লোন এখন সহজ ঋণের প্রধান উৎস। 

অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে সোনা

কৃষি বা গৃহনির্মাণের মতো উৎপাদনশীল খাতে এই ঋণের ব্যবহার বাড়ছে। তাই এই খাতে কর কাঠামো আরও শিথিল করার দাবি উঠেছে, যাতে আনুষ্ঠানিক ক্রেডিট বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের পরিধি আরও বাড়ে।  

প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে বাজেট

শিল্পপতি ও সাধারণ মানুষ—উভয় পক্ষই আশা করছে যে, সরকার এবারের বাজেটে এমন কিছু ঘোষণা করবে যাতে সোনার সাংস্কৃতিক মূল্য বজায় রেখেও তাকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করা যায়।

প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে বাজেট

সোনাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনা সম্ভব হলে তা পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ঋণ বৃদ্ধিতে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।  

প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে বাজেট

পরিশেষে, ২০২৬ সালের বাজেট কেবল কর ছাড়ের নয়, বরং ভারতের ঘরে ঘরে থাকা সোনাকে দেশের উন্নয়নের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ হতে পারে।  

