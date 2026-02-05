English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Shantiniketan: শান্তিনিকেতনে মধুচক্র! হোটেলের বন্ধ ঘরে নগ্ন নারী-পুরুষের মেলা... বিস্ফোরক তথ্য...

Shantiniketan: শান্তিনিকেতনে মধুচক্র! হোটেলের বন্ধ ঘরে নগ্ন নারী-পুরুষের মেলা... বিস্ফোরক তথ্য...

Shantiniketan Sex Racket: শান্তিনিকেতনের প্রান্তিক এলাকায় একটি হোটেলে বেআইনি মধুচক্র চালানোর অভিযোগে পুলিসের বড়সড় অভিযান চালানো হয়েছে। গভীর রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শান্তিনিকেতন থানার পুলিস হোটেলে হানা দেয়। অভিযানে মোট ১৩ জনকে আটক করা হয়, যাদের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।  

| Feb 05, 2026, 03:05 PM IST
1/8

শান্তিনিকেতনে মধুচক্র

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে এই হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাধিক অভিযোগের পর তদন্ত করে এই পরিকল্পিত অভিযান চালানো হয়।   

2/8

শান্তিনিকেতনে মধুচক্র

অভিযানকালে হোটেলের বিভিন্ন ঘর থেকে অসংলগ্ন অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের আটক করা হয়। 

3/8

শান্তিনিকেতনে মধুচক্র

ঘটনাস্থল থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে, যদিও তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি।  

4/8

শান্তিনিকেতনে মধুচক্র

পুলিস এখন হোটেলের লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য আইনি নথিপত্র যাচাই করছে।   

5/8

শান্তিনিকেতনে মধুচক্র

এছাড়া এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত বা কোনও সংগঠিত নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।  

6/8

শান্তিনিকেতনে মধুচক্র

এলাকার সাধারণ মানুষ এই অভিযানে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে হোটেলটিকে ঘিরে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল, যা এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছিল।   

7/8

শান্তিনিকেতনে মধুচক্র

পুলিসের এই তৎপরতায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে তাঁরা আশাবাদী।  

8/8

শান্তিনিকেতনে মধুচক্র

তদন্ত এখনও চলমান, এবং ঘটনার পুরো রহস্য উন্মোচনের অপেক্ষা।  

