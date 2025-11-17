Weather Update: একটানা অতি ভারী বৃষ্টি-ঝড়, বজ্রবিদ্যুত্‍! চরম শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাতে ঢাকবে দেশ, ভূমিধস...চরম আবহাওয়ার সতর্কতা আগামী ক'দিন...

Weather Update: একটানা অতি ভারী বৃষ্টি-ঝড়, বজ্রবিদ্যুত্! চরম শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাতে ঢাকবে দেশ, ভূমিধস...চরম আবহাওয়ার সতর্কতা আগামী ক'দিন...
Pan India Extreme Cold Alert: ভারত জুড়ে একাধিক অঞ্চলে নতুন করে দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় এবং শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে। ভারত আবহাওয়া বিভাগ (IMD) দেশের দক্ষিণ, মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য একাধিক সতর্কতা জারি করেছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৮:০৫ মিনিটে প্রকাশিত সর্বভারতীয় আবহাওয়া সারাংশ ও পূর্বাভাস বুলেটিন অনুসারে, বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের সক্রিয় সিস্টেমগুলির প্রভাবে এই সপ্তাহ জুড়ে আবহাওয়ার বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
1/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আইএমডি পূর্বাভাস দিয়েছে যে দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত তামিলনাড়ু, কেরল, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একটানা বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। আগামী কয়েক দিন এই অঞ্চলগুলির অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, এবং বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
2/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
তামিলনাড়ু এই বৃষ্টির কেন্দ্রে রয়েছে। রাজ্যটিতে ১৭ নভেম্বর বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং এরপর ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রামনাথপুরম, কুড্ডালোর এবং নাগাপট্টিনমের মতো উপকূলীয় এলাকাগুলিতে, যেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আরও বৃষ্টি বাড়তে পারে। পুদুচেরি ও করাইকালেও একই ধরনের পরিস্থিতি পূর্বাভাস করা হয়েছে।
photos
TRENDING NOW
3/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
এই একটানা বৃষ্টির মূলে রয়েছে শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর সৃষ্ট একটি নিম্নচাপ এলাকা। এর সাথে যুক্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, সেটি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ কেরল উপকূলে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যা আর্দ্রতা বাড়িয়ে তুলছে এবং আবহাওয়াকে অস্থির করে তুলছে।
4/17
নতুন সতর্কতা: ৫ রাজ্যে ব্যাপক বৃষ্টি ও বজ্রপাত, মধ্য ভারতে শৈত্যপ্রবাহ
আইএমডি ১৭ থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে তামিলনাড়ু, কেরল, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের সতর্কতা জারি করেছে। এই বজ্রঝড়ের সাথে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে, বিশেষত দ্বীপগুলিতে। দুর্বল কাঠামো বা নির্মাণাধীন এলাকায় স্থানীয়ভাবে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে পারে।
5/17
সমুদ্রের পরিস্থিতিও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা:
6/17
মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শৈত্যপ্রবাহ
দক্ষিণের ভেজা অংশের বিপরীতে, মধ্য ভারতে শৈত্যপ্রবাহ থেকে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। ১৭ নভেম্বর আইএমডি জানিয়েছে যে মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে এবং ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে শৈত্যপ্রবাহ চলতে পারে। মধ্যপ্রদেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।
7/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
8/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
9/17
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতা
10/17
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতা
11/17
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতা
12/17
আগামী দিনের পূর্বাভাস
13/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
14/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
15/17
তামিলনাড়ুর জন্য বিশেষ সতর্কতা:
16/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
17/17
আবহাওয়ার পূর্বাভাস
photos