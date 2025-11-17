English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Weather Update: একটানা অতি ভারী বৃষ্টি-ঝড়, বজ্রবিদ্যুত্‍! চরম শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাতে ঢাকবে দেশ, ভূমিধস...চরম আবহাওয়ার সতর্কতা আগামী ক'দিন...

Pan India Extreme Cold Alert: ভারত জুড়ে একাধিক অঞ্চলে নতুন করে দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় এবং শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে। ভারত আবহাওয়া বিভাগ (IMD) দেশের দক্ষিণ, মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য একাধিক সতর্কতা জারি করেছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ৮:০৫ মিনিটে প্রকাশিত সর্বভারতীয় আবহাওয়া সারাংশ ও পূর্বাভাস বুলেটিন অনুসারে, বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের সক্রিয় সিস্টেমগুলির প্রভাবে এই সপ্তাহ জুড়ে আবহাওয়ার বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

| Nov 17, 2025, 04:49 PM IST
1/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আইএমডি পূর্বাভাস দিয়েছে যে দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত তামিলনাড়ু, কেরল, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একটানা বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। আগামী কয়েক দিন এই অঞ্চলগুলির অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, এবং বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

2/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

তামিলনাড়ু এই বৃষ্টির কেন্দ্রে রয়েছে। রাজ্যটিতে ১৭ নভেম্বর বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং এরপর ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রামনাথপুরম, কুড্ডালোর এবং নাগাপট্টিনমের মতো উপকূলীয় এলাকাগুলিতে, যেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আরও বৃষ্টি বাড়তে পারে। পুদুচেরি ও করাইকালেও একই ধরনের পরিস্থিতি পূর্বাভাস করা হয়েছে।

3/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

এই একটানা বৃষ্টির মূলে রয়েছে শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর সৃষ্ট একটি নিম্নচাপ এলাকা। এর সাথে যুক্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত, সেটি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ কেরল উপকূলে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যা আর্দ্রতা বাড়িয়ে তুলছে এবং আবহাওয়াকে অস্থির করে তুলছে।

4/17

নতুন সতর্কতা: ৫ রাজ্যে ব্যাপক বৃষ্টি ও বজ্রপাত, মধ্য ভারতে শৈত্যপ্রবাহ

আইএমডি ১৭ থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে তামিলনাড়ু, কেরল, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের সতর্কতা জারি করেছে। এই বজ্রঝড়ের সাথে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে, বিশেষত দ্বীপগুলিতে। দুর্বল কাঠামো বা নির্মাণাধীন এলাকায় স্থানীয়ভাবে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে পারে।

5/17

সমুদ্রের পরিস্থিতিও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা:

১৯ নভেম্বর থেকে আন্দামান সাগরে ঝোড়ো পরিস্থিতি আরও তীব্র হতে পারে, যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার এবং দমকা হাওয়া ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এই সময়ে জেলেদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

6/17

মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শৈত্যপ্রবাহ

দক্ষিণের ভেজা অংশের বিপরীতে, মধ্য ভারতে শৈত্যপ্রবাহ থেকে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। ১৭ নভেম্বর আইএমডি জানিয়েছে যে মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে এবং ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে শৈত্যপ্রবাহ চলতে পারে। মধ্যপ্রদেশে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

7/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

১৭ ও ১৮ নভেম্বর পশ্চিম রাজস্থান, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং বিদর্ভের বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে পূর্ব রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়েও শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডেও ১৭ নভেম্বর শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে।

8/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

১৬ নভেম্বরের তথ্য অনুসারে, তেলেঙ্গানার আদিলাবাদে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া ওড়িশা, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, পূর্ব রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মারাঠওয়াড়া এবং বিদর্ভেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৬ থেকে ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল।

9/17

উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতা

উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব ভারতের কিছু অংশে কুয়াশার পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে। সোমবার সকালে আসাম ও মেঘালয়ের বিচ্ছিন্ন স্থানে মাঝারি কুয়াশা দেখা গেছে, শিলংয়ের বারাপানিতে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার পর্যন্ত কমে গিয়েছিল। 

10/17

উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতা

নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, বিহার এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বিচ্ছিন্ন অংশে হালকা কুয়াশা ছিল, যেখানে বারাণসী, পূর্ণিয়া এবং কৈলাশহরে দৃশ্যমানতা ৫০০ মিটারে নেমেছিল।

11/17

উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতে কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতা

আইএমডি পূর্বাভাস দিয়েছে যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে এই সপ্তাহ জুড়ে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে, যা ভোরের ভ্রমণে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।  

12/17

আগামী দিনের পূর্বাভাস

আগামী তিন দিন তামিলনাড়ু, কেরল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মোটামুটি ব্যাপক থেকে ব্যাপক বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে।

13/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, উপকূলীয় কর্ণাটক এবং দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে বিচ্ছিন্নভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

14/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের নিম্নচাপ সিস্টেমগুলির প্রভাবে দক্ষিণ এবং দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে বৃষ্টিপাত সপ্তাহ জুড়েই চলতে পারে।

15/17

তামিলনাড়ুর জন্য বিশেষ সতর্কতা:

১৭ নভেম্বর তামিলনাড়ুতে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় আইএমডি প্রভাব-ভিত্তিক পরামর্শ জারি করেছে। 

16/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

স্থানীয় বন্যা, নিচু এলাকায় জল জমা, যানজট, এবং দৃশ্যমানতা হ্রাস। কাঁচা কাঠামোর সামান্য ক্ষতি, পাহাড়ি এলাকায় স্থানীয় ভূমিধস এবং ফসল ও বাগানের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। 

17/17

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

বাসিন্দাদের ট্র্যাফিক সতর্কতা মেনে চলতে, জল জমা অঞ্চল এড়িয়ে চলতে এবং দুর্বল কাঠামো থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Sheikh Hasina Verdict: 'খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল', মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে কী বললেন শেখ হাসিনা?

পরবর্তী অ্যালবাম

Sheikh Hasina Verdict: &#039;খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল&#039;, মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে কী বললেন শেখ হাসিনা?

Sheikh Hasina Verdict: 'খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল', মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে কী বললেন শেখ হাসিনা?

Sheikh Hasina Verdict: 'খুনি চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল', মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেয়ে কী বললেন শেখ হাসিনা? 6
India Sheikh Hasina: মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে কি ভারত এবার হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে? না কি, ইউনূসের চোখে চোখ রেখেই...

India Sheikh Hasina: মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে কি ভারত এবার হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে? না কি, ইউনূসের চোখে চোখ রেখেই...

India Sheikh Hasina: মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরে কি ভারত এবার হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে? না কি, ইউনূসের চোখে চোখ রেখেই... 6
Sheikh Hasina Verdict: একই দোষে &#039;দোষী&#039; রাজাকার-হাসিনা! তাঁর &#039;হাতে গড়া&#039; ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা মুজিবকন্যাকে...

Sheikh Hasina Verdict: একই দোষে 'দোষী' রাজাকার-হাসিনা! তাঁর 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা মুজিবকন্যাকে...

Sheikh Hasina Verdict: একই দোষে 'দোষী' রাজাকার-হাসিনা! তাঁর 'হাতে গড়া' ট্রাইব্যুনালেই ফাঁসির সাজা মুজিবকন্যাকে... 7
Rekha comeback: ‘আমাকে ডিরেক্টরের কাছে সাজেস্ট করো...’, বড়সড় কামব্যাকের ইঙ্গিত দিলেন রেখা!

Rekha comeback: ‘আমাকে ডিরেক্টরের কাছে সাজেস্ট করো...’, বড়সড় কামব্যাকের ইঙ্গিত দিলেন রেখা!

Rekha comeback: ‘আমাকে ডিরেক্টরের কাছে সাজেস্ট করো...’, বড়সড় কামব্যাকের ইঙ্গিত দিলেন রেখা! 9