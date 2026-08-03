/মেঘ ভেঙে বৃষ্টি নামবে ভয়ংকর! চলবে প্রবল দুর্যোগ! রাজ্যে জারি কমলা সতর্কতা

Weather Update: মৌসম ভবনের তরফে আবহাওয়ার বিগ বিগ আপডেট। কোথায় অতি ভারী বৃষ্টি, কোথায় কম বৃষ্টি, কোথায় শুধু ঝোড়ো হাওয়া? জেনে নিন-
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল বৃষ্টিতে চলবে দুর্যোগ। অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর।
ভারতীয় মৌসম ভবন অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের বিভিন্ন এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে।
একদিকে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর মধ্যে হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তর প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
অন্য দিকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, ছত্তিশগড়, উপকূলীয় কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, মাহে, কঙ্কণ, গোয়া এবং মধ্য মহারাষ্ট্রেও আগামী দুদিন বৃষ্টি হতে পারে।
উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, মাহে, লাক্ষাদ্বীপ, উত্তর কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
রাজধানী দিল্লির কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।