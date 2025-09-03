Extreme heavy rain alert: ২৪ ঘণ্টায় ২০ সেন্টিমিটার! প্রবল থেকে প্রবলতর... ভয়ংকর বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি মৌসম ভবনের...

Extreme heavy rain alert: ২৪ ঘণ্টায় ২০ সেন্টিমিটার! প্রবল থেকে প্রবলতর... ভয়ংকর বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি মৌসম ভবনের...
Weather Update: ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খুব ভারী বৃষ্টিপাত চলতে পারে বলে সতর্ক করেছে মৌসম ভবন।
1/8
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
2/8
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
photos
TRENDING NOW
3/8
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
4/8
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
5/8
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
6/8
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
7/8
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
8/8
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট...
photos