West Bengal Heavy Rain Alert: ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি চলবে আগামী আরও দু'দিন! ভারী থেকে অতিভারী বৃ্ষ্টির সতর্কতা সারা রাজ্য জুড়ে...ব্যাপক বজ্রপাত...

West Bengal Heavy Rain Alert: ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি চলবে আগামী আরও দু'দিন! ভারী থেকে অতিভারী বৃ্ষ্টির সতর্কতা সারা রাজ্য জুড়ে...ব্যাপক বজ্রপাত...
Bengal Weather Update: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত। আগামী ২৪ ঘন্টায় ওড়িশা উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। এটি ঝাড়খন্ড হয়ে ছত্রিশগড়ের দিকে এগিয়ে যাবে।
অয়ন ঘোষাল: পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার আপডেট...
