West Bengal Heavy Rain Alert: ভয়ংকর ঝড় বৃষ্টি চলবে আগামী আরও দু'দিন! ভারী থেকে অতিভারী বৃ্ষ্টির সতর্কতা সারা রাজ্য জুড়ে...ব্যাপক বজ্রপাত...

Bengal Weather Update: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত। আগামী ২৪ ঘন্টায় ওড়িশা উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। এটি ঝাড়খন্ড হয়ে ছত্রিশগড়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

| Sep 03, 2025, 08:40 PM IST

অয়ন ঘোষাল: পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার আপডেট...

বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে। আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। 

রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি, উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের কয়েকটি জেলায়। উত্তরবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলাতেই।   

রবিবার এবং সোমবার কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। সমুদ্র উত্তাল থাকবে। মৎস্যজীবীদের আগামী ২৪ ঘন্টায় সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বাংলা ‌ও ওড়িশার উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। 

দক্ষিণবঙ্গে আজ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি কয়েক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। স্পষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে আজ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। 

দু-এক জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপকূল ও সংলগ্ন পশ্চিমের জেলাগুলিতে। আগামী ২৪ ঘন্টায় ওড়িশা উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। এটি ঝাড়খন্ড হয়ে ছত্রিশগড়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব  ও পশ্চিম মেদিনীপুর  এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত। 

বৃহস্পতি ও শুক্রবারে মূলত মেঘলা, কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ।   

বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ জেলাতে।     

শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও সোমবার ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। 

কলকাতায় মূলত মেঘলা আকাশ এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই অস্বস্তি আরও বাড়বে। 

বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। কাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে শহরে। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে।  

এই মরসুমে বর্ষায় বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক পরিস্থিতি রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে সামগ্রিকভাবে ১৭ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে।

স্বাভাবিকের তুলনায় ১৫ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। 

কলকাতায় স্বাভাবিক এর তুলনায় ১৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর।  

