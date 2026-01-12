IMD Issues weather update on Red Alert for rain coldwave: দিল্লি NCR-এ 0°C, প্রবল বৃষ্টির জেরে জারি রেড অ্যালার্ট! শৈত্যপ্রবাহে বন্ধ স্কুল-কলেজও, আরও ভয়ংকর ঠান্ডা আসছে...

IMD Issues weather update on Red Alert for rain coldwave: দিল্লি NCR-এ 0°C, প্রবল বৃষ্টির জেরে জারি রেড অ্যালার্ট! শৈত্যপ্রবাহে বন্ধ স্কুল-কলেজও, আরও ভয়ংকর ঠান্ডা আসছে...
Cold wave warning all over India: পাহাড়ঘেরা শহর শিমলাকেও ঠান্ডায় টেক্কা দিল গুরুগ্রাম। হরিয়ানার এই শহরে সর্বনিম্ন
1/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
2/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
photos
TRENDING NOW
3/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
4/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
5/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
6/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
7/11
হরিয়ানার শীতলতম শহরের তালিকায় শীর্ষে
8/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
9/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
10/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
11/11
ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ
photos