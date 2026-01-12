English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • IMD Issues weather update on Red Alert for rain coldwave: দিল্লি NCR-এ 0°C, প্রবল বৃষ্টির জেরে জারি রেড অ্যালার্ট! শৈত্যপ্রবাহে বন্ধ স্কুল-কলেজও, আরও ভয়ংকর ঠান্ডা আসছে...

IMD Issues weather update on Red Alert for rain coldwave: দিল্লি NCR-এ 0°C, প্রবল বৃষ্টির জেরে জারি রেড অ্যালার্ট! শৈত্যপ্রবাহে বন্ধ স্কুল-কলেজও, আরও ভয়ংকর ঠান্ডা আসছে...

Cold wave warning all over India: পাহাড়ঘেরা শহর শিমলাকেও ঠান্ডায় টেক্কা দিল গুরুগ্রাম। হরিয়ানার এই শহরে সর্বনিম্ন

| Jan 12, 2026, 07:18 PM IST
1/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ এবং উত্তরাখণ্ডের বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

2/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

অন্যদিকে হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ (Severe Cold Wave) অনুভূত হতে পারে।

3/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকালে দিল্লিতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা এবং চলমান শৈত্যপ্রবাহের কারণে আবহাওয়া দফতর রাজধানীতে 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করেছে। 

4/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৮°C থেকে ২০°C এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২°C থেকে ৪°C-এর মধ্যে থাকতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

5/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (CPCB)-এর তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল ৭টা পর্যন্ত দিল্লির সামগ্রিক বায়ুমান সূচক (AQI) ছিল ২৯৩, যা 'নিম্নমানের' (Poor) পর্যায়ভুক্ত। গত শনিবার এই সূচক ছিল ২৯১, অর্থাৎ দূষণের মাত্রা কিছুটা বেড়েছে।

6/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

সোমবার ভোরে দিল্লির ধৌলা কুয়ান এবং সরাই কালে খাঁ-র মতো এলাকাগুলো কুয়াশার পাতলা চাদরে ঢাকা ছিল। গত কয়েকদিন ধরেই এই তীব্র শীতের পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে।

7/11

হরিয়ানার শীতলতম শহরের তালিকায় শীর্ষে

এক্স-এ শেয়ার করা আবহাওয়া অধিদপ্তরের অফিশিয়াল বুলেটিন অনুযায়ী, হরিয়ানার মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে গুরুগ্রামের এডব্লিউএস (AWS) কেন্দ্রে—মাত্র ০.৬° সেলসিয়াস। গুরুগ্রামের পর রাজ্যের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান ছিল নারনউল, যেখানে তাপমাত্রা ছিল ১.২° সেলসিয়াস।

8/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

শৈত্যপ্রবাহের প্রভাব কেবল হরিয়ানাতেই সীমাবদ্ধ নেই। সোমবার দিল্লির লোদি রোডে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩° সেলসিয়াস। 

9/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

 এর আগের দিন আয়ানগরে তাপমাত্রা ছিল ২.৯° সেলসিয়াস, যা পুরো অঞ্চলে তীব্র শীতের দাপটকেই স্পষ্ট করে তুলছে।

10/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

গুরুগ্রামের আবহাওয়ার পূর্বাভাস: বজায় থাকছে 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' তাপমাত্রা আরও কমার আশঙ্কায় গুরুগ্রামের বাসিন্দাদের জন্য আগামী দুই দিন 'অরেঞ্জ অ্যালার্ট' জারি করেছে আবহাওয়া অফিস।

11/11

ভারতজুড়ে শৈত্যপ্রবাহ

 ঘন কুয়াশা এবং তীব্র শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে বলে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।  

