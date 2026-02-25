English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা...

IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা...

Weather Alert rain and Storm: আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ভয়ংকর বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা আছে। কোন কোন রাজ্যে ঠিক কখন আছড়ে পড়বে এই সাগর তোলপাড় করা ঝঞ্ঝা? জেনে নিন এখনই...

| Feb 25, 2026, 04:57 PM IST
1/23

কোথাও মুশলধারে বৃষ্টি, কোথাও শিলাবৃষ্টি, আবার কোথাও পাহাড়ে তুষারপাতের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

2/23

দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা।   

3/23

ঝাড়খণ্ডের রাঁচি,ও রামগড় এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং সন্ধের দিকে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।   

4/23

পাহাড়ে ভ্রমণকারী পর্যটক এবং শিলাবৃষ্টির কবলে পড়তে যাওয়া কৃষকদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। 

5/23

 দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস! দেশের একাধিক রাজ্যে সতর্কতা ঝড়, ভারী বৃষ্টি ও বজ্রপাতের। 

6/23

প্রকৃতির মেজাজ বদলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে হাওয়া অফিস। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বা ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আবারও উত্তাল হতে চলেছে দেশের আবহাওয়া। 

7/23

ভারতীয় মৌসম ভবন (IMD) এক বিশেষ সতর্কবার্তায় জানিয়েছে যে, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশের অন্তত সাতটি রাজ্যে আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। 

8/23

মৌসম ভবনের সাম্প্রতিক বুলেটিন অনুযায়ী, ২৫ এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারি দেশের মধ্য ও পূর্ব অংশে বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি থাকবে।

9/23

মূলত নিম্নচাপ এবং স্থানীয় বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতার কারণে পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিদর্ভ (মহারাষ্ট্র), ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম এবং তেলেঙ্গানায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যগুলোতে স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

10/23

শিলাবৃষ্টি ও ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা

বৃষ্টির পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানার কিছু অংশে শিলাবৃষ্টির (Hailstorm) প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ফেব্রুয়ারির এই সময়ে শিলাবৃষ্টি কৃষকদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে রবি শস্য এবং ফলের বাগানে এই শিলাবৃষ্টি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।   

11/23

শিলাবৃষ্টি ও ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা

এর সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, যার ফলে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

12/23

হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত ও শীতল স্রোত

পাহাড়ি রাজ্যগুলোতেও দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ২৭ এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারি একটি নতুন 'পশ্চিমী ঝঞ্ঝা' (Western Disturbance) সক্রিয় হবে। এর প্রভাবে জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের উচ্চ পার্বত্য এলাকায় ভারী তুষারপাত ও বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।   

13/23

হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত ও শীতল স্রোত

পর্যটন কেন্দ্র মানালিতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ১০ ডিগ্রি নিচে নেমে যেতে পারে, যা পর্যটকদের জন্য রোমাঞ্চকর হলেও স্থানীয়দের জন্য চরম কষ্টের কারণ হতে পারে। পাহাড়ের এই তুষারপাতের প্রভাব সমতলের রাজ্যগুলোতেও পড়বে এবং আগামী কয়েকদিন হালকা শীতের আমেজ বজায় থাকবে।  

14/23

দিল্লি ও উত্তর ভারতের আবহাওয়া

রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি আকাশ পরিষ্কার থাকলেও সকাল ও সন্ধ্যায় হালকা হিমেল হাওয়া বইবে। 

15/23

দিল্লি ও উত্তর ভারতের আবহাওয়া

উত্তরপ্রদেশের লখনউ ও কানপুরে আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলেও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোতে কুয়াশার দাপট দেখা যেতে পারে।  

16/23

বিহারের পাটনা-সহ অধিকাংশ জেলায় তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে এবং সেখানে গরমের আমেজ অনুভূত হবে।   

17/23

তবে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি,ও রামগড় এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং সন্ধের দিকে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।   

18/23

অন্যদিকে, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও চেন্নাইতে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে এবং কিছু কিছু এলাকায় ১লা মার্চ পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।  

19/23

বিহার, ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি

বিহারের পাটনা-সহ অধিকাংশ জেলায় তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে এবং সেখানে গরমের আমেজ অনুভূত হবে। 

20/23

বিহার, ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি

অন্যদিকে, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও চেন্নাইতে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে এবং কিছু কিছু এলাকায় ১লা মার্চ পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।  

21/23

মৌসম ভবনের এই পূর্বাভাস সাধারণ মানুষকে আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। 

22/23

বজ্রপাতের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া এবং খোলা আকাশের নিচে গবাদি পশু না রাখার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।   

23/23

আবহাওয়ার এই নাটকীয় মোড় বলে দিচ্ছে যে, প্রকৃতি এখনও তার খেয়ালি আচরণ থেকে সরে আসেনি।

