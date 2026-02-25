IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা...

IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা...
Weather Alert rain and Storm: আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ভয়ংকর বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা আছে। কোন কোন রাজ্যে ঠিক কখন আছড়ে পড়বে এই সাগর তোলপাড় করা ঝঞ্ঝা? জেনে নিন এখনই...
শিলাবৃষ্টি ও ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা
শিলাবৃষ্টি ও ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা
হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত ও শীতল স্রোত
হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত ও শীতল স্রোত
দিল্লি ও উত্তর ভারতের আবহাওয়া
দিল্লি ও উত্তর ভারতের আবহাওয়া
বিহার, ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি
বিহার, ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণ ভারতের পরিস্থিতি
