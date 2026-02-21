English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

Weather Forecast: শীতের বিদায়বেলা আর বসন্তের আগমনে যখন বাংলার আকাশ পরিষ্কার থাকার কথা, ঠিক তখনই খামখেয়ালি আবহাওয়ার কবলে রাজ্য। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাতের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না হাওয়া অফিস। ফলে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জেলা

Feb 21, 2026, 09:09 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় বসন্তের মাঝপথেই বড়সড় খামখেয়ালিপনা দেখা দিয়েছে। একদিকে যেমন চড়ছে তাপমাত্রার পারদ, তেমনই আবার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে অসময়ের বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর (IMD) তাদের লেটেস্ট ওয়েদার রিপোর্টে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় ভিজতে চলেছে বাংলা।

 

সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) এবং রবিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুই বঙ্গেই আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। তবে রোদ ঝলমলে আকাশ থাকলেও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়তে শুরু করবে। এই দুদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।  

আগামী সোম ও মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির উত্তরাংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব পার্বত্য এলাকাতেই বেশি অনুভূত হবে।    

২৩ ফেব্রুয়ারি (সোমবার): সপ্তাহের প্রথম দিন থেকেই বৃষ্টির দাপট শুরু হবে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।    

২৪ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার): মঙ্গলবার বৃষ্টির এলাকা আরও বিস্তৃত হবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে হালকা থেকে মাঝারি ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।    

আবহাওয়া দফতর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে সোম ও মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম এবং দুই মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির মাত্রা বেশি থাকতে পারে।    

তবে এই বৃষ্টি সাধারণ মানুষের জন্য কিছুটা স্বস্তি আনলেও আলু চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। বৃষ্টির ফলে জমিতে জল জমে আলু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়াবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী, কৃষকরা যেন দ্রুত পরিণত আলু জমি থেকে তুলে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলেন।  

বৃষ্টির পূর্বাভাসের মাঝেই রাজ্যে তাপমাত্রার পারদ চড়চড়িয়ে বাড়ছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে রেকর্ড করা হয়েছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি।   

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৩১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে। ভোরের দিকে সামান্য কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়তেই রোদের তেজ এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের কারণে ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে।   

ঘরে ঘরে ইতিমধ্যেই পাখা চলতে শুরু করেছে। মার্চের শুরুতেই তাপমাত্রা আরও কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গিয়ে তীব্র গরম পড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে আইএমডি।  

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতেও নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।  

তামিলনাড়ু ও কেরালা: দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরে কন্যাকুমারী, তিরুনেভলি-সহ তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় আজ থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কেরলেও জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা।  

অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানা: ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চল, তেলঙ্গানা এবং ছত্তিশগড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।  

উত্তর-পশ্চিম ভারত: দিল্লি, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকলেও আগামী এক সপ্তাহে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। মধ্য ভারতেও তাপমাত্রার পারদ ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি চড়তে পারে।  

আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝড়-বৃষ্টির দাপট কমলে আকাশ আবার পরিষ্কার হবে।   

তবে বসন্তের এই অকাল বৃষ্টি এবং আর্দ্রতাজনিত গরম সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে চিকিৎসকদের অভিমত। সব মিলিয়ে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা রাজ্যের আবহাওয়ায় এক বড়সড় ওলটপালট হতে চলেছে।  

