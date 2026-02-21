IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...

IMD Bengal weather Alert: বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি! একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দোসর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত! সোমেই ভাসবে বাংলা...
Weather Forecast: শীতের বিদায়বেলা আর বসন্তের আগমনে যখন বাংলার আকাশ পরিষ্কার থাকার কথা, ঠিক তখনই খামখেয়ালি আবহাওয়ার কবলে রাজ্য। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাতের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না হাওয়া অফিস। ফলে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জেলা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় বসন্তের মাঝপথেই বড়সড় খামখেয়ালিপনা দেখা দিয়েছে। একদিকে যেমন চড়ছে তাপমাত্রার পারদ, তেমনই আবার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে অসময়ের বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর (IMD) তাদের লেটেস্ট ওয়েদার রিপোর্টে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে একাধিক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় ভিজতে চলেছে বাংলা।
বসন্তের বঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি
