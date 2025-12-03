Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ...

Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ...
Zubin Garg in Assam Voter List Forever: জুবিন গর্গের (Zubin Garg) প্রতি অসমের মানুষের চূড়ান্ত আবেগের নিদর্শন দেখল সারা দেশবাসী। তিন মাস পেরিয়ে গেলেও শুধু জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে ভোটার তালিকা থেকে জুবিনের নাম কাটতে পারলেন না বিএলও (Assam BLO)! প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী-অভিনেতাকে নিয়ে অসমবাসীর আবেগ যে কতটা গভীর, তার আরও এক বড় প্রমাণ মিলল এই ঘটনায়। ভোটারের মৃত্যু হলে নিয়ম অনুযায়ী ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়ার কথা। কিন্তু জুবিন-ভক্ত এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) সেই হৃদয় বিদারক কাজটি করতে পারলেন না।
বিএলও-র আবেগ, 'উনি তো অমর!'
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাফিজ উদ্দিন বলেন, অসমের সকলের কাছে জুবিন গর্গ শুধু এক শিল্পী নন, তিনি আমাদের প্রাণ, আমাদের গলার স্বর। তাঁকে 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত করতে মন সায় দিচ্ছিল না। তালিকা যাচাই করতে গিয়ে আবেগ সামলানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, জুবিনের নাম ভোটার তালিকায় তিনি 'অমর হয়ে থাকো এবং শান্তিতে ঘুমাও' বলে চিহ্নিত করেছেন।
রহস্যজনক মৃত্যু ও তদন্ত
