English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Zubin Garg: দেশজুড়ে SIR বিতর্কের মধ্যেই বড় আপডেট! অসমে ভোটার তালিকায় রয়ে গেল জুবিন গর্গের নাম...কারণ...

Zubin Garg in Assam Voter List Forever: জুবিন গর্গের (Zubin Garg) প্রতি অসমের মানুষের চূড়ান্ত আবেগের নিদর্শন দেখল সারা দেশবাসী। তিন মাস পেরিয়ে গেলেও শুধু জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে ভোটার তালিকা থেকে জুবিনের নাম কাটতে পারলেন না বিএলও (Assam BLO)! প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী-অভিনেতাকে নিয়ে অসমবাসীর আবেগ যে কতটা গভীর, তার আরও এক বড় প্রমাণ মিলল এই ঘটনায়। ভোটারের মৃত্যু হলে নিয়ম অনুযায়ী ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়ার কথা। কিন্তু জুবিন-ভক্ত এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) সেই হৃদয় বিদারক কাজটি করতে পারলেন না।

| Dec 03, 2025, 02:56 PM IST
1/9

বিএলও-র আবেগ, 'উনি তো অমর!'

তোফিজুদ্দিন আহমেদ নামে ওই বিএলও (বুথ স্তরের আধিকারিক) গুয়াহাটির কাহিলাপাড়ায় জুবিনের বাড়িতে গিয়েছিলেন ভোটার তালিকা সংশোধনের (স্পেশাল রিভিশন) কাজে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পরও তিনি মৃত শিল্পীর নাম তালিকা থেকে বাদ দেননি।

2/9

জুবিন গর্গ

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাফিজ উদ্দিন বলেন, অসমের সকলের কাছে জুবিন গর্গ শুধু এক শিল্পী নন, তিনি আমাদের প্রাণ, আমাদের গলার স্বর। তাঁকে 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত করতে মন সায় দিচ্ছিল না। তালিকা যাচাই করতে গিয়ে আবেগ সামলানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, জুবিনের নাম ভোটার তালিকায় তিনি 'অমর হয়ে থাকো এবং শান্তিতে ঘুমাও' বলে চিহ্নিত করেছেন।

3/9

জুবিন গর্গ

জুবিনের বোন পামী বরঠাকুর এই আবেগঘন মুহূর্তটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে বিএলও-র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।  

4/9

রহস্যজনক মৃত্যু ও তদন্ত

গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে একটি 'নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যাল'-এ যোগ দিতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় ৫২ বছর বয়সী জনপ্রিয় এই শিল্পীর। 

5/9

রহস্যজনক মৃত্যু ও তদন্ত

ইয়টে বন্ধুদের সাথে সমুদ্রে স্কুবা ডাইভিং করার সময় এই বিপত্তি ঘটে। তাঁর অকস্মাৎ বিদায়কে অসমবাসী এখনও 'দুর্ঘটনা' বলে মেনে নিতে পারেননি, তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস, তাঁকে খুন করা হয়েছে।  

6/9

রহস্যজনক মৃত্যু ও তদন্ত

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়ে ৬০টিরও বেশি অভিযোগ দায়ের হয়। এই মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে অসম সরকার একটি বিশেষ তদন্ত দল (SIT) গঠন করে, যার নেতৃত্বে রয়েছে সিআইডি।   

7/9

রহস্যজনক মৃত্যু ও তদন্ত

পাশাপাশি, গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমিত্র সাইকিয়ার নেতৃত্বে এক সদস্যের বিচার কমিশনও গঠন করা হয়েছে। 

8/9

রহস্যজনক মৃত্যু ও তদন্ত

এই ঘটনায় ফেস্টিভ্যালের আয়োজক, জুবিনের ম্যানেজার, ব্যান্ড সদস্য, এমনকি এক পুলিসকর্তা-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

9/9

জুবিন গর্গ

তাঁর মৃত্যুর প্রায় আড়াই মাস পরেও জুবিনের প্রতি অসমের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এতটুকু কমেনি। সরকারি নথিতে নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠে ভক্তের এই আবেগ সেই গভীর ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: মান সম্মান নিয়ে টানাটানি এই ২ রাশির, আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাববেন কারা? পড়ুন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: মান সম্মান নিয়ে টানাটানি এই ২ রাশির, আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাববেন কারা? পড়ুন...

Horoscope Today: মান সম্মান নিয়ে টানাটানি এই ২ রাশির, আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাববেন কারা? পড়ুন...

Horoscope Today: মান সম্মান নিয়ে টানাটানি এই ২ রাশির, আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাববেন কারা? পড়ুন... 12
Burdwan: মৌলবি এসে আজান দিয়ে হরির লুঠ না ছড়ালে শুরুই হয় না পুজো! কালনার অপূর্ব কালীকথা...

Burdwan: মৌলবি এসে আজান দিয়ে হরির লুঠ না ছড়ালে শুরুই হয় না পুজো! কালনার অপূর্ব কালীকথা...

Burdwan: মৌলবি এসে আজান দিয়ে হরির লুঠ না ছড়ালে শুরুই হয় না পুজো! কালনার অপূর্ব কালীকথা... 7
LPG Price Hike: মধ্যবিত্তর নাভিশ্বাস তুলে আবার বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম! আজ সন্ধ্যে থেকেই লাগু...কত হল LPG?

LPG Price Hike: মধ্যবিত্তর নাভিশ্বাস তুলে আবার বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম! আজ সন্ধ্যে থেকেই লাগু...কত হল LPG?

LPG Price Hike: মধ্যবিত্তর নাভিশ্বাস তুলে আবার বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম! আজ সন্ধ্যে থেকেই লাগু...কত হল LPG? 10
Jio New Plan: Jio-র অবিশ্বাস্য অফার! আনলিমিটেড ৫জি ডেটা, ১ বছরের ভ্যালিডিটি একেবারে জলের দরে! খরচ মাত্র...

Jio New Plan: Jio-র অবিশ্বাস্য অফার! আনলিমিটেড ৫জি ডেটা, ১ বছরের ভ্যালিডিটি একেবারে জলের দরে! খরচ মাত্র...

Jio New Plan: Jio-র অবিশ্বাস্য অফার! আনলিমিটেড ৫জি ডেটা, ১ বছরের ভ্যালিডিটি একেবারে জলের দরে! খরচ মাত্র... 7