Zee News Bengali
Who are Niazis Imran Khan's tribe: 'নিয়াজি' বংশোদ্ভূত ইমরান খানকে গুমখুন করলে পাকিস্তানে আগুন ধরিয়ে দেবে এই যোদ্ধা উপজাতি! কেন এত ভয় মুনীরের?

 আসিম মুনিরের নির্দেশে মিথ্যে তছরুপ-সহ একাধিক মামলায় জেলবন্দি রয়েছেন ইমরান। আফগানিস্তানের গণমাধ্যম (Afgan Media) দাবি করেছে যে, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (Imran Khan) রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা (Rawalpindi Jail) জেলে মারা গিয়েছেন। জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর বোনদের মারধরের অভিযোগ পুলিসের বিরুদ্ধে। এর পরপরই নেটিজেনরা 'এক্স'- (X)এ খান সাহেবের মৃত্যুর খবর নিয়ে পোস্ট করতে শুরু করেন। তবে পাকিস্তান সরকার বা তাদের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এই খবর মানছে না। বলা যায়, পাকিস্তান সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে এই তত্ব উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।এবার তাঁর ছেলে কাশিম এক বিস্ফোরক পোস্টে দাবি করছেন, পাকিস্তানের আদিয়ালা জেলে 'মৃত কুঠুরিতে' তাঁর বাবা ইমরান খান রয়েছেন। ইমরান খানের পৈতৃক উপজাতি (Niazi) জানিয়ে দিয়েছে, ইমরানের কোনও ক্ষতি হলে শাহবাজ এবং মুনিরের ওপর চরম আঘাত হানতে পারে বা বিপর্যয় ঘটাতে পারে। ইমরান যে উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই নিয়াজিরা কারা?

| Dec 04, 2025, 05:00 PM IST

Imran Khan death rumour: আসিম মুনিরের নির্দেশে মিথ্যে তছরুপ-সহ একাধিক মামলায় জেলবন্দি রয়েছেন ইমরান। আফগানিস্তানের গণমাধ্যম (Afgan Media) দাবি করেছে যে, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (Imran Khan) রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা (Rawalpindi Jail) জেলে মারা গিয়েছেন। জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর বোনদের মারধরের অভিযোগ পুলিসের বিরুদ্ধে। এর পরপরই নেটিজেনরা 'এক্স'- (X)এ খান সাহেবের মৃত্যুর খবর নিয়ে পোস্ট করতে শুরু করেন। তবে পাকিস্তান সরকার বা তাদের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এই খবর মানছে না। বলা যায়, পাকিস্তান সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে এই তত্ব উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।এবার তাঁর ছেলে কাশিম এক বিস্ফোরক পোস্টে দাবি করছেন, পাকিস্তানের আদিয়ালা জেলে 'মৃত কুঠুরিতে' তাঁর বাবা ইমরান খান রয়েছেন। ইমরান খানের পৈতৃক উপজাতি (Niazi) জানিয়ে দিয়েছে, ইমরানের কোনও ক্ষতি হলে শাহবাজ এবং মুনিরের ওপর চরম আঘাত হানতে পারে বা বিপর্যয় ঘটাতে পারে। ইমরান যে উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই নিয়াজিরা কারা?

নিয়াজি উপজাতি

নিয়াজিরা প্রধানত একটি পশতুন (Pashtun) উপজাতি। এদের মূল বসতি আফগানিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে (বিশেষ করে বান্নু এবং লাক্কি মারওয়াত জেলা) এবং পাঞ্জাবের দক্ষিণাঞ্চলে (বিশেষ করে মিয়ানওয়ালি)।  

নিয়াজি উপজাতি

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এই নিয়াজি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জন্মস্থান মিয়ানওয়ালিকে এই উপজাতির মূল কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য করা হয়।  

নিয়াজি উপজাতি

ইমরানের সমর্থকরা কি পাকিস্তানে এমন একটি রাজনৈতিক ঝড় বইয়ে দিতে পারে, যা আসিফ মুনিরও থামাতে পারবেন না? কেন ইমরানের সমর্থকদের এই ক্ষোভ পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগের ছায়া ফেলেছে? 

নিয়াজি উপজাতি

ইমরান খানের নিয়ন্ত্রণে থাকা খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চল কি সারা দেশের জন্য হুমকি, নাকি এটি কোনো নির্দিষ্ট গোত্রের সঙ্গে ইমরানের গভীর সংযোগের কারণে, যার শিকড় আফগানিস্তানে প্রোথিত?  

নিয়াজি উপজাতি

ইমরান খানের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ও উপজাতির ওপর শক্তিশালী দখল রয়েছে, যা এমনকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও ভয় পায়।

শান্তি মধ্যস্থতার প্রস্তাব

২০২৩ সাল থেকে ইমরান খান আডালা জেলে বন্দী। তিনি দুর্নীতি মামলা সহ প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংক্রান্ত সন্ত্রাস-বিরোধী আইনের অধীনে অভিযোগের সম্মুখীন। সম্প্রতি, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে যখন সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন ইমরান খান পাকিস্তান সরকারকে একটি প্রস্তাব দেন।  

ইমরান কেন আফগানিস্তানের সঙ্গে শান্তির মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিলেন?

২০২৩ সাল থেকে ইমরান খান আডালা জেলে বন্দী। তিনি দুর্নীতি মামলা সহ প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংক্রান্ত সন্ত্রাস-বিরোধী আইনের অধীনে অভিযোগের সম্মুখীন। সম্প্রতি, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে যখন সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন ইমরান খান পাকিস্তান সরকারকে একটি প্রস্তাব দেন।  

ইমরান কেন আফগানিস্তানের সঙ্গে শান্তির মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিলেন?

ইমরানের বোন, নুরিন নিয়াজিও একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, কয়েক দশক ধরে পাকিস্তান আফগান শরণার্থীদের আশ্রয় দিলেও তড়িঘড়ি তাঁদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করায় পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা (ইমরান খান) ব্যথিত। নুরিনের মতে, প্যারোলে মুক্তি পেলে এই প্রচেষ্টায় ভূমিকা পালনের প্রস্তাব দেন ইমরান খান।

ইমরান কেন আফগানিস্তানের সঙ্গে শান্তির মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিলেন?

নিয়াজি উপজাতি শত শত বছর আগে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে চলে আসে এবং খাইবার পাখতুনখোয়ার মিয়ানওয়ালি এলাকায় বসতি স্থাপন করে। আজও এই গোত্রের সদস্যরা দুই দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এবং তাঁদের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

নিয়াজি উপজাতির সামরিক প্রভাব

নিয়াজিরা ভয়ংকর যোদ্ধা। তাঁরা সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তাঁদের ইতিহাসও একই রকম। তাই, এই পশতুন গোত্রের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার আগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সাবধানে ভাবতে হয়।

নিয়াজি উপজাতি

নিয়াজিদের ওপর ইমরান খানের দখল ও সম্পর্ক বহুদিনের। কারণ ইমরান নিয়াজি সম্প্রদায়ভুক্ত। 

নিয়াজি উপজাতি

বর্তমানে খাইবার পাখতুনখোয়ার কুররাম জেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং আফগান তালেবানের মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষ হয়। সীমান্তের একটি রেখা দিয়ে বিভক্ত হলেও দুই পক্ষের লোকেরাই একই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। 

নিয়াজি উপজাতি

সাংস্কৃতিকভাবে দুই দিকের মানুষই এক, আর ইমরান খানের নিয়াজিদের পাশাপাশি অন্যান্য পশতুনদের ওপরও শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে।

