Who are Niazis Imran Khan's tribe: 'নিয়াজি' বংশোদ্ভূত ইমরান খানকে গুমখুন করলে পাকিস্তানে আগুন ধরিয়ে দেবে এই যোদ্ধা উপজাতি! কেন এত ভয় মুনীরের?

Who are Niazis Imran Khan's tribe: 'নিয়াজি' বংশোদ্ভূত ইমরান খানকে গুমখুন করলে পাকিস্তানে আগুন ধরিয়ে দেবে এই যোদ্ধা উপজাতি! কেন এত ভয় মুনীরের?
আসিম মুনিরের নির্দেশে মিথ্যে তছরুপ-সহ একাধিক মামলায় জেলবন্দি রয়েছেন ইমরান। আফগানিস্তানের গণমাধ্যম (Afgan Media) দাবি করেছে যে, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (Imran Khan) রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা (Rawalpindi Jail) জেলে মারা গিয়েছেন। জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর বোনদের মারধরের অভিযোগ পুলিসের বিরুদ্ধে। এর পরপরই নেটিজেনরা 'এক্স'- (X)এ খান সাহেবের মৃত্যুর খবর নিয়ে পোস্ট করতে শুরু করেন। তবে পাকিস্তান সরকার বা তাদের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এই খবর মানছে না। বলা যায়, পাকিস্তান সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে এই তত্ব উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।এবার তাঁর ছেলে কাশিম এক বিস্ফোরক পোস্টে দাবি
