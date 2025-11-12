English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission: বড় খবর! ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী কি অষ্টম বেতন কমিশনের সুবিধা পাবেন না? বাড়ল দুশ্চিন্তা?

Pay Commission Update: সরকার সম্প্রতি অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) Terms of Reference (ToR) বা কার্যপরিধির শর্তাবলী জারি করেছে। ToR হলো সেই নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা, যার ভিত্তিতে কমিশন কাজ করবে। এর পরেই অল ইন্ডিয়া ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (AIDEF) এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে।

| Nov 12, 2025, 09:13 PM IST
অষ্টম বেতন কমিশন

'ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, AIDEF-এর বক্তব্য হলো যে, ৬৯ লাখ কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগী এবং ফ্যামিলি পেনশনভোগীকে অষ্টম বেতন কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

অষ্টম বেতন কমিশন

তারা অর্থ মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে এটি সঠিক নয়, কারণ যাঁরা ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে দেশের সেবা করেছেন, তাঁদের পেনশন পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়।

ToR-এ পেনশনভোগীদের উল্লেখ কেন নেই?

সরকার ৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ToR (কার্যপরিধির শর্তাবলী) জারি করেছিল, যেখানে সরাসরি 'পেনশনভোগী' (pensioners) বা 'ফ্যামিলি পেনশনভোগী' (family pensioners) শব্দগুলির উল্লেখ নেই। তবে এতে বলা হয়েছে যে কমিশন বেতন, ভাতা এবং কর্মীদের প্রাপ্ত সুবিধার পর্যালোচনা করবে। পেনশন এবং গ্র্যাচুইটির মতো অবসরকালীন সুবিধাগুলিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রযুক্তিগত অবস্থান

এর মানে হল, পেনশনভোগীরা প্রযুক্তিগতভাবে ToR (কার্যপরিধির শর্তাবলী)-এর বাইরে নন, কিন্তু শব্দে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।  

কোন কোন কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত হবেন?

ToR (কার্যপরিধির শর্তাবলী) অনুসারে, অষ্টম বেতন কমিশন নিম্নলিখিত কর্মীদের পর্যালোচনা করবে: কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প এবং অ-শিল্প কর্মী (Industrial and Non-Industrial Employees)। অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস (All India Services)। ১.প্রতিরক্ষা বাহিনী (Defence Forces)। ২.কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির (UTs) কর্মচারী। ৩.ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট (Indian Audit and Accounts Department)। ৪.সংসদের আইন দ্বারা গঠিত নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির (Regulatory Bodies) কর্মচারী (আরবিআই/RBI ছাড়া)। ৫.সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারী। ৬.কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির হাইকোর্ট এবং অধীনস্থ আদালতগুলির কর্মচারী।

পেনশন এবং অবসরকালীন সুবিধা

অষ্টম বেতন কমিশনকে পেনশন ও গ্র্যাচুইটির সম্পূর্ণ কাঠামো পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে দুই প্রকারের কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত।  

অষ্টম বেতন কমিশন

এনপিএস (NPS) এবং ইউনিফাইড পেনশন স্কিম (Unified Pension Scheme)-এর আওতাভুক্ত কর্মীদের ডেথ-কাম-রিটায়ারমেন্ট গ্র্যাচুইটি (Death-cum-Retirement Gratuity)। এনপিএস-এর বাইরে থাকা কর্মীদের গ্র্যাচুইটি এবং পেনশন।

আর্থিক দিক (Financial Aspect)

দ্বিতীয় শ্রেণীর (অর্থাৎ NPS-এর বাইরে থাকা কর্মীদের) জন্য সুপারিশ করার সময় সরকারকে 'নন-কন্ট্রিবিউটরি পেনশন স্কিম' (যে পেনশন স্কিমে কর্মীদের কোনো অবদান রাখতে হয় না)গুলির আর্থিক ব্যয়কে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

অষ্টম বেতন কমিশন

এ থেকে পরিষ্কার হয় যে, বিজ্ঞপ্তিতে 'পেনশনভোগী' (pensioners) শব্দটি লেখা না থাকলেও, পেনশন এবং গ্র্যাচুইটি উভয়ই কমিশনের কার্যক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে।

অষ্টম বেতন কমিশনের রিপোর্ট কবে আসবে?

সরকার কমিশনকে তাদের চূড়ান্ত সুপারিশ জমা দেওয়ার জন্য ১৮ মাস (দেড় বছর)-এর সময় দিয়েছে। অর্থাৎ, দেড় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে। এর ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে কর্মীদের বেতন, পেনশন এবং অন্যান্য সুবিধার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।  

