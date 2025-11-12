8th Pay Commission: বড় খবর! ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী কি অষ্টম বেতন কমিশনের সুবিধা পাবেন না? বাড়ল দুশ্চিন্তা?
Pay Commission Update: সরকার সম্প্রতি অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) Terms of Reference (ToR) বা কার্যপরিধির শর্তাবলী জারি করেছে। ToR হলো সেই নিয়মাবলী ও নির্দেশিকা, যার ভিত্তিতে কমিশন কাজ করবে। এর পরেই অল ইন্ডিয়া ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (AIDEF) এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে।
ToR-এ পেনশনভোগীদের উল্লেখ কেন নেই?
সরকার ৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে ToR (কার্যপরিধির শর্তাবলী) জারি করেছিল, যেখানে সরাসরি 'পেনশনভোগী' (pensioners) বা 'ফ্যামিলি পেনশনভোগী' (family pensioners) শব্দগুলির উল্লেখ নেই। তবে এতে বলা হয়েছে যে কমিশন বেতন, ভাতা এবং কর্মীদের প্রাপ্ত সুবিধার পর্যালোচনা করবে। পেনশন এবং গ্র্যাচুইটির মতো অবসরকালীন সুবিধাগুলিও এরই অন্তর্ভুক্ত।
কোন কোন কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত হবেন?
ToR (কার্যপরিধির শর্তাবলী) অনুসারে, অষ্টম বেতন কমিশন নিম্নলিখিত কর্মীদের পর্যালোচনা করবে: কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প এবং অ-শিল্প কর্মী (Industrial and Non-Industrial Employees)। অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস (All India Services)। ১.প্রতিরক্ষা বাহিনী (Defence Forces)। ২.কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির (UTs) কর্মচারী। ৩.ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট (Indian Audit and Accounts Department)। ৪.সংসদের আইন দ্বারা গঠিত নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির (Regulatory Bodies) কর্মচারী (আরবিআই/RBI ছাড়া)। ৫.সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারী। ৬.কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির হাইকোর্ট এবং অধীনস্থ আদালতগুলির কর্মচারী।
অষ্টম বেতন কমিশনের রিপোর্ট কবে আসবে?
