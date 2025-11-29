English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Amir Khan: 'জানি না কী করে স্টার হয়ে গেলাম...' এবার নিজের সাফল্য নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের পারফেকশনিস্ট

56th IFFI 2025: আমির খান জানালেন, তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না কীভাবে তারকা হলেন, কারণ ক্যারিয়ারজুড়ে তিনি সব নিয়ম ভেঙে কাজ করেছেন। তবুও দর্শকের ভালোবাসা ও সফলতার জন্য তিনি নিজেকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মনে করেন।

| Nov 29, 2025, 02:48 PM IST
1/9

নিজের তারকাখ্যাতি বুঝতে পারেন না আমির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৫৬তম ইফফি অনুষ্ঠানে আমির খান বলেন, তিনি নিজেই বোঝেন না কীভাবে তারকা হলেন। তাঁর মতে, যুক্তি অনুযায়ী তিনি তারকা হওয়ার কথা ছিল না।

2/9

'আমি সব নিয়ম ভেঙে চলেছি'- আমির

আমির জানান, তিনি ক্যারিয়ারজুড়ে সব নিয়ম ভেঙেছেন। এমনকি যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলো সফলতার জন্য নেওয়া হয়নি।

3/9

‘সাফল্য পাওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ’

আমির বলেন, দর্শক যে ভালোবাসা দিয়েছে, তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁর মতে, বাস্তবে তাঁর নেওয়া পথে সাফল্য পাওয়ার কথা নয়।  

4/9

‘সর্ফারোশ’ নিয়েও ছিল ভয়

আমির বলেন, ‘সর্ফারোশ’ মুক্তির সময় টিম বুঝতে পারেনি ছবিটি চলবে কি না। তবুও তিনি নিজের বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

5/9

‘লাগান’- অনিশ্চয়তার মাঝেও এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

‘লগান’ নিয়েও একই সন্দেহ ছিল। তিনি জানান, কেউ নিশ্চিত ছিলেন না যে দর্শক ছবিটি পছন্দ করবেন।  

6/9

‘দিল চাহতা হ্যায়’- সময়ের চেয়ে এগিয়ে

আমির বলেন, ছবিটি সময়ের তুলনায় ছিল খুবই আলাদা। তবুও তিনি অভিনয় করেছিলেন কারণ গল্প তাঁকে ছুঁয়েছিল।  

7/9

একই ধরনের কাজ করতে চান না

অভিনেতার ভাষায়, তিনি কখনো একই জিনিস বারবার করতে চান না। নতুনত্বই তাঁকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করে।  

8/9

ব্যক্তিগত পছন্দেই ছবির নির্বাচন

আমির বলেন, তিনি সবসময় সে কাজই বেছে নেন যা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে উত্তেজিত করে। সফলতার চেয়ে গল্প তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

9/9

‘সিতারে জমিন পার’-আমিরের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি

এটি ‘তারে জমিন পার’-এর আধ্যাত্মিক সিক্যুয়েল। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন জেনেলিয়া ডিসুজা-ও।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্ম ও সম্পর্কের ভারসাম্য? বৃষকে চাপ সামলাতে হবে, তুলা রাশিতে অর্থযোগ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্ম ও সম্পর্কের ভারসাম্য? বৃষকে চাপ সামলাতে হবে, তুলা রাশিতে অর্থযোগ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্ম ও সম্পর্কের ভারসাম্য? বৃষকে চাপ সামলাতে হবে, তুলা রাশিতে অর্থযোগ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্ম ও সম্পর্কের ভারসাম্য? বৃষকে চাপ সামলাতে হবে, তুলা রাশিতে অর্থযোগ... 12
8th Pay Commission: বিরাট খবর! কেন্দ্রীয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা আর DA পাবেন না? মিলবে না পে কমিশনের সুবিধা? কী জানাল কেন্দ্র?

8th Pay Commission: বিরাট খবর! কেন্দ্রীয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা আর DA পাবেন না? মিলবে না পে কমিশনের সুবিধা? কী জানাল কেন্দ্র?

8th Pay Commission: বিরাট খবর! কেন্দ্রীয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা আর DA পাবেন না? মিলবে না পে কমিশনের সুবিধা? কী জানাল কেন্দ্র? 11
Siddharth-Kiara: &#039;ছবি নয়, আশীর্বাদ চাই’, সিদ্ধার্থ-কিয়ারার বার্তা… নেটপাড়ায় উঠছে প্রশ্ন - কী লুকোচ্ছেন তারকা দম্পতি?

Siddharth-Kiara: 'ছবি নয়, আশীর্বাদ চাই’, সিদ্ধার্থ-কিয়ারার বার্তা… নেটপাড়ায় উঠছে প্রশ্ন - কী লুকোচ্ছেন তারকা দম্পতি?

Siddharth-Kiara: 'ছবি নয়, আশীর্বাদ চাই’, সিদ্ধার্থ-কিয়ারার বার্তা… নেটপাড়ায় উঠছে প্রশ্ন - কী লুকোচ্ছেন তারকা দম্পতি? 8
SSC Case Update: বিরাট আপডেট... SSC জট কি কাটবে না? বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া প্রশ্নের মুখে কমিশন!

SSC Case Update: বিরাট আপডেট... SSC জট কি কাটবে না? বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া প্রশ্নের মুখে কমিশন!

SSC Case Update: বিরাট আপডেট... SSC জট কি কাটবে না? বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া প্রশ্নের মুখে কমিশন! 14