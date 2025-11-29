Amir Khan: 'জানি না কী করে স্টার হয়ে গেলাম...' এবার নিজের সাফল্য নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের পারফেকশনিস্ট

Amir Khan: 'জানি না কী করে স্টার হয়ে গেলাম...' এবার নিজের সাফল্য নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের পারফেকশনিস্ট
56th IFFI 2025: আমির খান জানালেন, তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না কীভাবে তারকা হলেন, কারণ ক্যারিয়ারজুড়ে তিনি সব নিয়ম ভেঙে কাজ করেছেন। তবুও দর্শকের ভালোবাসা ও সফলতার জন্য তিনি নিজেকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মনে করেন।
নিজের তারকাখ্যাতি বুঝতে পারেন না আমির
'আমি সব নিয়ম ভেঙে চলেছি'- আমির
‘সাফল্য পাওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ’
‘সর্ফারোশ’ নিয়েও ছিল ভয়
‘লাগান’- অনিশ্চয়তার মাঝেও এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত
‘দিল চাহতা হ্যায়’- সময়ের চেয়ে এগিয়ে
একই ধরনের কাজ করতে চান না
ব্যক্তিগত পছন্দেই ছবির নির্বাচন
‘সিতারে জমিন পার’-আমিরের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি
