English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Ahiritola Incident: ইট দিয়ে থেঁতলে, বঁটি দিয়ে মুণ্ড-গোড়ালি কেটে ট্রলিব্যাগে পিসির দেহ ভরে গঙ্গায় ভাসাচ্ছিল মা-মেয়ে! কোর্টের বড় রায়...

Ahiritola Sumita Ghosh murder case: হাড়হিম করা মধ্যমগ্রামের ট্রলি-কাণ্ডে কেঁপে উঠেছিল কলকাতা। আহিরীটোলায় পিসিশাশুড়িকে খুন করে ট্রলিতে ভরে সেই দেহ গঙ্গায় ভাসাতে যাচ্ছিল মা-মেয়ে। পুলিস এসে তাদের ধরে। আট মাসের মধ্যে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার পরেই এ দিন অভিযুক্ত মা আরতি ঘোষ এবং মেয়ে ফাল্গুনী ঘোষকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন বারাসত আদালতের সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা কোর্টের বিচারক প্রজ্ঞাগার্গী ভট্টাচার্য (হুসেন)। আজ সোমবার এই মামলার চূড়ান্ত রায় শোনালেন বিচারক।

| Nov 03, 2025, 05:54 PM IST
1/8

হাতে টাকা–পয়সা না থাকলেও বিলাসিতা কম ছিল না পিসিশাশুড়িকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ৩৪ বছরের ফাল্গুনী ঘোষের। সোনার গয়নার শখ তো ছিল, পাশাপাশি তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, ভাড়ার বাড়ি ছেড়ে নিজের একটি ফ্ল্যাট কেনারও। এ সব ইচ্ছেপূরণ করতেই কি সুমিতা ঘোষকে খুন করা হয়েছিল? মধ্যমগ্রামের মা-মেয়েকে ট্রলিকাণ্ডে সাজা দিল আদালত। 

2/8

সোনা ও সম্পত্তির লোভেই পিসি শাশুড়ি সুমিতা ঘোষকে খুন। পুলিস জানায়, সুমিতার লাশ ঘরে রেখেই ২৪ ফেব্রুয়ারি ফাল্গুনী এবং আরতি বড়বাজার থেকে ট্রলি কিনে বৌবাজারে একটি সোনার দোকানে গিয়ে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার গয়নার অর্ডার দিয়েছিল। গয়নার অর্ডারের বিল করেছিল নিহত সুমিতার নামেই।সুমিতার মোবাইল থেকেই অনলাইনে ৫০ হাজার টাকা অ্যাডভান্স পেমেন্টও করেছিল ফাল্গুনী। সে দিনই বাড়ি ফিরে হাতুড়ি দিয়ে পিসিশাশুড়ির দুটো পা ভেঙে ট্রলিবন্দি করে তারা।

3/8

এদিকে পিসি শাশুড়ি সুমিতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ফাল্গুনীর। চলতি বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি সুমিতা অসম থেকে কলকাতায় বোন শিপ্রা ঘোষের বাড়িতে এসেছিলেন। ফাল্গুনীর কথা শুনে ওই দিনেই শিয়ালদহ থেকে মধ্যমগ্রামে এসেছিলেন সুমিতা। খুনের দু'দিন আগে পিসি শাশুড়ির ভাঙা সংসার জোড়া লাগানোর কথা বলে তিনজনে তাঁর প্রাক্তন স্বামীর বাড়ি বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর ২৩ ফেব্রুয়ারি অশান্তি হয় তাদের মধ্যে।

4/8

তখনই ভারী কিছু দিয়ে সুমিতার মাথায় আঘাত করে ফাল্গুনী। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে শ্বাসরোধ করে পিসি শাশুড়িকে খুন করে ফাল্গুনী ও তার মা অনিতা। এরপরই ধারালো বটি মুণ্ডু কেটে ফেলে তারা। খুনের পর সুমিতার দেহ থেকে সোনার গয়নাও খুলে ফেলে। সেগুলি মধ্যমগ্রামের একটি দোকানে ২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকায় বিক্রি করে ফাল্গুনী ও আরতি। দোকান থেকে নগদ ৩২ হাজার টাকা নিয়েছিল তারা। বাকি টাকার নিজের পছন্দ অনুযায়ী সোনার গয়না কিনেছিল ফাল্গুনী।

5/8

ঘটনার পর দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি পিসি শাশুড়ির লাশ ঘরে রেখেই ফাল্গুনী ও আরতি কলকাতায় আসে। বড়বাজার এলাকা থেকে কেনে ট্রলি। তাঁরা গিয়েছিল বউবাজারের একটি সোনার দোকানেও। সেই দোকানে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার সোনার গয়নার অর্ডার দিয়েছিল ফাল্গুনী। গয়নার অর্ডারের বিল করেছিল নিহত সুমিতার নামেই। নিহতের মোবাইল থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা অগ্রিম পেমেন্টও করেছিল ফাল্গুনী। বাড়ি ফিরে হাতুড়ি দিয়ে পিসি শাশুড়ির দুটো পা ভেঙে ট্রলি বন্দী করে তারা।

6/8

২৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে মা ও মেয়ে ভাড়া বাড়ির সামনে থেকে ভ্যানে করে মধ্যমগ্রামের দোলতলা পর্যন্ত নিয়ে আসে। সেখান থেকেই একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে আসে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে। ট্রলি বের করে কুমোরটুলি গঙ্গায় ফেলার আগেই স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় আর ফেলতে পারেনি। নর্থ পোর্ট থানার পুলিস এসেই ট্রলি কাণ্ডের রহস্যভেদ করে। খুনের অভিযোগে ফাল্গুনী ঘোষ এবং তার মা আরতি ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিস।

7/8

এ দিন এজলাসে মা এবং মেয়ে দু’জনের পরণেই ছিল চুড়িদার। বিচারক যখন কেস হিস্ট্রি পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন এজলাসের ভিতরে দাঁড়িয়ে তারা বিচারকের দিকেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। মামলার তদন্তভার নেয় মধ্যমগ্রাম থানার পুলিস। মামলাটি ওঠে বারাসত আদালতে। ঘটনার পুনর্নির্মাণ, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ-সহ ভ্যান, ট্যাক্সি চালক ও সোনার দোকানের মালিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশ ফাল্গুনী ও আরতির বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় বারাসত আদালতে। মোট ৩২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার  ১০৩(১) ও ২৩৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন বারাসত আদালতের সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা কোর্টের বিচারক

8/8

মধ্যমগ্রাম ট্রলি ব্যাগ কান্ডে মা ও মেয়ের উভয়েরই সাজা ঘোষণা বারাসাত আদালতে। এই কাণ্ডে দুজনেরই যাবজ্জীবন ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, প্রমাণ লোপাটের অপরাধে ৭ বছর অতিরিক্ত কারাবাসের সাজা ঘোষণা করা হয় বারাসাত আদালত থেকে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold, Silver Rate Today: নামল ৪০০০-এর নীচে! সোনার দামে ফের পতন! দেশের মধ্যে কলকাতাতেই সবচেয়ে কম হলুদ ধাতু...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold, Silver Rate Today: নামল ৪০০০-এর নীচে! সোনার দামে ফের পতন! দেশের মধ্যে কলকাতাতেই সবচেয়ে কম হলুদ ধাতু...

Gold, Silver Rate Today: নামল ৪০০০-এর নীচে! সোনার দামে ফের পতন! দেশের মধ্যে কলকাতাতেই সবচেয়ে কম হলুদ ধাতু...

Gold, Silver Rate Today: নামল ৪০০০-এর নীচে! সোনার দামে ফের পতন! দেশের মধ্যে কলকাতাতেই সবচেয়ে কম হলুদ ধাতু... 9
SIR in Bengal: ভোটার তালিকায় নাম নেই বাবা-মায়ের! SIR নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিপাকে খোদ BLO-ই...

SIR in Bengal: ভোটার তালিকায় নাম নেই বাবা-মায়ের! SIR নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিপাকে খোদ BLO-ই...

SIR in Bengal: ভোটার তালিকায় নাম নেই বাবা-মায়ের! SIR নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিপাকে খোদ BLO-ই... 7
Nita Ambani&#039;s Lifestyle: চাই তাঁর সোনার কাপ, জেটে চেপে শ্রীলঙ্কায় শপিং নীতার! কত টাকায় কিনলেন ২৫০০০ পিস?

Nita Ambani's Lifestyle: চাই তাঁর সোনার কাপ, জেটে চেপে শ্রীলঙ্কায় শপিং নীতার! কত টাকায় কিনলেন ২৫০০০ পিস?

Nita Ambani's Lifestyle: চাই তাঁর সোনার কাপ, জেটে চেপে শ্রীলঙ্কায় শপিং নীতার! কত টাকায় কিনলেন ২৫০০০ পিস? 12
Pakistan&#039;s Nuclear Test: &#039;পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান-সহ ৪ দেশ, আমরাও করব&#039;

Pakistan's Nuclear Test: 'পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান-সহ ৪ দেশ, আমরাও করব'

Pakistan's Nuclear Test: 'পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান-সহ ৪ দেশ, আমরাও করব' 6